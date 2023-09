Ra mắt sản phẩm tã cao cấp Hàn Quốc Grin7 sử dụng công nghệ lõi nén Magic Slim

Tã cao cấp Grin7 – Mỏng thoáng chuẩn Hàn, không lo hăm đỏ

Trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1.56 triệu trẻ em được sinh ra. Đây được xem là thị trường sôi động, cạnh tranh và đầy hấp dẫn đối với rất nhiều thương hiệu tã trong và ngoài nước, đa dạng từ chất lượng cho đến giá cả. Đứng trước tiềm năng to lớn của thị trường được xem là có tốc độ phát triển kinh tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Grin7 – Thương hiệu tã bỉm cao cấp của Hàn Quốc đã có cuộc đổ bộ chính thức vào đất nước 100 triệu dân trung tuần tháng 9 này. Thông qua việc ký kết quan hệ hợp tác chiến lược với Công ty TNHH TM SX DV Lê Mây, Tập đoàn The Codi Hàn Quốc & Công ty TNHH CodiM Vina sẽ chính thức đưa Việt Nam trở thành mục tiêu chinh phục đầu tiên trong khối ASEAN với 2 dòng tã dán và tã quần cao cấp.

Đại diện hai bên đối tác trao đổi văn bản ký kết hợp tác chiến lược

Được sản xuất dựa trên kháng công nghệ lõi nén hiện đại Magic Slim 2 mm, tã giấy cao cấp Hàn Quốc Grin7 đảm bảo trẻ hoàn toàn thoải mái và thoáng mát trong bất kỳ tư thế vận động nào. Mặc dù kết cấu mỏng nhẹ nhưng ba mẹ hoàn toàn không phải lo lắng về khả năng thấm hút của Grin7 bởi bề mặt có đến 8000 phễu hút cấp kỳ với cấu trúc 5 lớp AirLaid chứa hạt SAP ngậm nước khuẩn bên trong. Chất lỏng sẽ được thấm hút nhanh ngay lập tức lên tới 1000ml, không thấm ngược, không vón cục bảo vệ làn da của con mềm mịn, tránh được nguy cơ hăm đỏ hay hầm bí.

Bề mặt tã siêu mềm mại từ sợi lông cao cấp, thoáng khí 2 chiều nên nâng niu tối ưu, kể cả làn da nhạy cảm nhất. Grin7 cũng đạt hàng loạt các chứng nhận về an toàn như Chứng nhận sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn tuyệt đối từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Chứng nhận sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe và môi trường của Liên minh Châu Âu (EU) và đặc biệt là Chứng nhận Dermatest được Viện nghiên cứu da liễu Đức thẩm định và chứng nhận sản phẩm an toàn ở mức Xuất sắc.

Trong phần giao lưu với chuyên gia tại Sự kiện ra mắt Grin7, Ths.Bs. Đoàn Thị Lan – Chuyên khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc lựa chọn tã chất lượng là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn ngừa hăm tã, một trong những nỗi ám ảnh của phụ huynh khi chăm sóc con giai đoạn đầu đời.

Ths. Bs. Đoàn Thị Lan chia sẻ về những phương pháp xử lý hăm tã ở trẻ nhỏ

"Với phương châm mỗi trẻ em là mỗi hy vọng, sự ra đời của các em là động lực to lớn của đất nước cũng như là hạnh phúc bao la của gia đình. Và tã bỉm là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da các bé ngay từ khi chào đời. Tã bỉm nên là một sản phẩm đem lại cảm giác dễ chịu cho bé khi sử dụng cũng như không gây bất tiện cho phụ huynh" – Chủ tịch Tập đoàn The Codi, ông Hwang Jeoung Hoon phát biểu trong Buổi lễ ra mắt sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, Grin7 đã chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc tiến vào thị trường 100 triệu dân và định vị chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng vượt trội.



Chủ tịch Tập đoàn The Codi, ông Hwang Jeoung Hoon phát biểu trong Buổi lễ

Tiếp thêm sức mạnh từ khả năng am hiểu thị trường và năng lực phân phối lớn mạnh rộng khắp 63 tỉnh thành cả nước của Công ty TNHH TM SX Lê Mây, tin rằng Grin7 sẽ sớm trở thành cái tên mà các mẹ bỉm Việt Nam lựa chọn và tin dùng cho con em của mình.



Bà Lê Vân Mây, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây phát biểu trong Buổi lễ

Khởi đầu công cuộc thử nghiệm thị trường, Grin7 đã nhận được những đánh giá tích cực từ khách mời tham dự sự kiện ra mắt vào ngày 19/09. Hot mom Vân Anh, sở hữu kênh Tiktok "Woo Song Family" đã có những đánh giá tích cực khi trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trong phần giao lưu tại sự kiện. Khách mời cực kỳ ấn tượng về độ mỏng của miếng tã khi cầm trên tay. Đặc biệt, khi chạm vào bề mặt vô cùng mềm mại và êm ái đã khiến hot mom Vân Anh thật sự bất ngờ.



Hot mom Vân Anh trực tiếp trải nghiệm và hài lòng về chất lượng sản phẩm tã cao cấp Grin7

Đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe toàn cầu, tã cao cấp Hàn Quốc Grin7 hứa hẹn sẽ là một sản phẩm triển vọng tại thị trường Việt Nam. Nhiều đại lý bán lẻ có mặt tại sự kiện cũng đặt nhiều kỳ vọng về tương lai phát triển của Grin7 khi các yếu tố từ nguồn gốc xuất xứ, mẫu mã cho đến chất lượng sản phẩm đều đạt mức ấn tượng.



Tìm hiểu thêm về dòng tã Grin7 tại Fanpage: https://www.facebook.com/Grin7vietnam

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH TM SX Lê Mây

Địa chỉ: 10 đường 23, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.