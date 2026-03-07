Quỳnh Kool xinh đẹp nhưng không "vừa mắt" khán giả trong phim mới

Bộ phim Bước Chân Vào Đời đang nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi lên sóng khung giờ vàng nhờ loạt tình tiết gần gũi xoay quanh cuộc sống, tình thân và hành trình trưởng thành của các nhân vật. Trong đó, vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận đặc biệt được người xem yêu mến. Nhân vật gây thiện cảm bởi tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn đặt gia đình lên hàng đầu và hết lòng chăm lo cho hai em. Hình ảnh một cô gái trẻ gánh vác nhiều trách nhiệm từ sớm đã tạo nên không ít khoảnh khắc chạm đến cảm xúc khán giả. Tuy nhiên, mới đây, một bài đăng khá viral trên mạng xã hội lại gây ra nhiều tranh luận khi cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1995 có không ít phân cảnh trang điểm quá đậm. Theo một số ý kiến, cách makeup sắc nét đôi lúc khiến ngoại hình nhân vật trông chỉn chu quá mức, chưa thật sự phù hợp với hình tượng cô gái bình dị, lam lũ mà bộ phim xây dựng.

Một phân cảnh làm dấy lên tranh cãi khi nhân vật của Quỳnh Kool trang điểm quá đậm. (Ảnh: Facebook)

Cụ thể, trong phân cảnh này, lớp makeup của Quỳnh Kool quá hoàn hảo: lớp nền mịn, đều màu, phần mắt được nhấn bằng eyeliner và mascara khá rõ. Má hồng tông hồng đào đánh đậm cùng màu son tươi nhằm giúp gương mặt nữ diễn viên trở nên rạng rỡ, nổi bật. Tuy nhiên, chính sự kỹ lưỡng này lại tạo nên cảm giác “lệch tông” với hoàn cảnh của nhân vật. Đặt vào bối cảnh Thương xuất thân từ gia đình nông thôn nghèo, trở về quê bên bà vài ngày thì lớp makeup hoàn hảo như đi chơi với hàng mi cong vút và làn da gần như không tì vết đã khiến phân cảnh mất đi cái nhìn chân thực. Nhiều khán giả cho rằng nếu lớp trang điểm được tiết chế theo hướng tự nhiên hơn, cảm xúc của phân cảnh có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

Nhiều ý kiến cho rằng Quỳnh Kool nên tiết chế hơn trong cách trang điểm. Bên cạnh đó, cũng có người nghĩ rằng việc makeup kĩ đơn giản là để phục vụ việc lên hình cho đẹp.

Không chỉ riêng phân cảnh này, trong nhiều tập phim khác, Quỳnh Kool cũng xuất hiện với lớp trang điểm khá đậm so với hình tượng nhân vật của phim. Phần mắt thường được kẻ eyeliner rõ nét, chuốt mascara kỹ càng, trong khi môi đánh son tông hồng hoặc cam nổi bật, tạo cô như đang hóa trang vào 1 nhân vật tiểu thư điệu đà. Điều này giúp gương mặt nữ diễn viên trông xinh đẹp và ấn tượng hơn trên màn ảnh nhưng đồng thời cũng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa vừa mắt.

Trong nhiều phân cảnh khác, Quỳnh Kool cũng xuất hiện với những layout makeup đậm tương tự. (Nguồn: Facebook)

Khi makeup nhẹ nhàng, nhân vật của Quỳnh Kool trông đời, gần gũi và hiện thực hơn. Vốn sở hữu đường nét gương mặt xinh xắn, ngọt ngào cùng làn da trắng, nữ diễn viên không cần phải trang điểm cầu kỳ thì khi lên hình cũng dễ dàng ghi điểm với người xem. Có lẽ chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng người đẹp nên tiết chế trong khâu tạo hình để cảm xúc nhân vật được thể hiện một cách trọn vẹn.