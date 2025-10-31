Quỳnh Anh Shyn xin lỗi, gỡ gấp bộ ảnh Halloween Ông Thọ gây tranh cãi

Sáng 30/10, Quỳnh Anh Shyn đăng tải bộ ảnh Halloween 2025 cùng Liu Grace và Sabi Rose, hóa thân thành nhân vật Ông Thọ và hai tiểu đồng. Concept nhanh chóng gây chú ý nhưng cũng khiến mạng xã hội dậy sóng vì liên quan đến hình ảnh thương hiệu Ông Thọ thuộc sở hữu của nhãn hàng Vinamilk.

Đến tối cùng ngày, Vinamilk phát đi thông cáo khẳng định đây không phải là hoạt động truyền thông hay hình ảnh được sự cho phép chính thức. Đại diện thương hiệu nhấn mạnh việc sử dụng nhân vật Ông Thọ cần được cấp phép rõ ràng để đảm bảo sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán.

Quỳnh Anh Shyn kết hợp cùng Liu Grace và Sabi Rose thực hiện bộ ảnh sáng tạo mới cho Halloween 2025.

Ngay sau động thái từ Vinamilk, Quỳnh Anh Shyn đã lên tiếng trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi và thông báo đã gỡ toàn bộ hình ảnh hóa trang khỏi các nền tảng mạng xã hội. Trong bài đăng, cô chia sẻ:

Cô cho biết bản thân luôn xem Halloween là dịp để mọi người được vui và sáng tạo, nhưng thừa nhận cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện, đặc biệt là khi ý tưởng có thể khiến một số khán giả cảm thấy không thoải mái.

Hình ảnh nhân vật Ông Thọ gây tranh cãi của Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã góp ý, cho biết đây là cơ hội để bản thân nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.

Nguyên văn chia sẻ của Quỳnh Anh Shyn:

Hôm nay, Shyn đã nhận được rất nhiều lời góp ý và chia sẻ xoay quanh bộ ảnh hoá trang nhân dịp Halloween mà Shyn đăng tải. Bên cạnh những tình cảm yêu mến từ mọi người, Shyn cũng đọc được nhiều ý kiến góp ý rất chân thành về ý tưởng lần này. Với Shyn, Halloween luôn là dịp để mọi người được vui, được sáng tạo và thử sức với những điều khác biệt. Nhưng Shyn cũng hiểu rằng, là một người làm nghệ thuật, Shyn cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện để không khiến ai cảm thấy chưa thoải mái. Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số bạn khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng. Sau khi cùng ê-kíp xem xét kỹ lại, Shyn đã quyết định gỡ bỏ những hình ảnh liên quan để tránh gây thêm hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết. Shyn rất biết ơn vì mọi người đã dành thời gian góp ý và quan tâm. Những chia sẻ đó giúp Shyn nhìn lại, học hỏi và hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Shyn trong suốt hành trình này. Chào mọi người, mình là Quỳnh Anh Shyn