Lấy bối cảnh những năm 1930, 100 Days Of Deception đang là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý khi có màn kết hợp giữa hai visual nổi bật của màn ảnh Hàn là Kim Yoo Jung và Park Jin Young. Sức hút của cặp đôi không chỉ nằm ở ngoại hình sáng mà còn ở những tương tác đầy hứa hẹn trên phim, góp phần giúp tác phẩm chạm mốc rating 9,4% ngay ở tập 2.

Chỉ với 2 tập phim vừa lên sóng, Park Jin Young đang gây sốt khắp cõi mạng. (Nguồn: TikTok)

Park Jin Young đóng cặp cùng Kim Yoo Jung trong phim mới. (Nguồn: Instagram)

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Đặc biệt, ngoại hình của nam chính Park Jin Young đang khiến hội mê phim "đổ đứ đừ". Sinh năm 1994, Park Jin Young vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu thích giải trí Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi với tư cách thành viên nhóm nhạc GOT7, ra mắt năm 2014, trước khi từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất. Những bộ phim như The Devil Judge, Yumi's Cells 2 hay Our Unwritten Seoul cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn của nam nghệ sĩ. Không chỉ đóng khung trong hình tượng idol điển trai, anh ngày càng ghi dấu ấn với phong thái chững chạc và khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu.

Khoảnh khắc khoe body cực cháy viral MXH của Jinyoung.

Mỹ nam sinh năm 1994 chiếm trọn spotlight mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nhờ visual sáng cùng thần thái cuốn hút. (Nguồn: Instagram)

Điểm khiến Park Jin Young dễ dàng lọt vào mắt xanh của hội mê trai đẹp nằm ở visual hài hòa giữa nét thư sinh và vẻ nam tính. Gương mặt sáng, đường nét thanh tú cùng ánh mắt có chiều sâu giúp anh phù hợp với nhiều hình tượng, từ chàng trai gần gũi ngoài đời đến quý ông lạnh lùng, bí ẩn trên phim. Ở tuổi 32, vẻ đẹp hiện tại của nam diễn viên mang đến cảm giác trưởng thành hơn so với thời kỳ hoạt động âm nhạc, đặc biệt khi xuất hiện trong những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển.

Với chiều cao khoảng 1m78, Park Jin Young sở hữu vóc dáng thanh mảnh, cân đối, dễ chinh phục nhiều kiểu trang phục. Anh không cần cơ bắp cuồn cuộn để tạo ấn tượng mà ghi điểm nhờ tổng thể gọn gàng, tỷ lệ cơ thể hài hòa và phong thái tự tin. Những bộ suit đứng dáng càng làm nổi bật bờ vai, vóc dáng cao ráo, trong khi trang phục đời thường lại giúp anh giữ được vẻ trẻ trung, nhẹ nhàng. Đây cũng là kiểu ngoại hình dễ tạo thiện cảm với những khán giả yêu thích hình tượng nam thần Hàn Quốc lịch lãm nhưng không quá xa cách.

Ở tuổi 32, anh chàng ngày càng cuốn hút với vẻ đẹp nam tính. (Nguồn: Instagram)

Park Jin Young cũng là minh chứng cho việc mặc đẹp không nhất thiết phải chạy theo những xu hướng phức tạp. Suit tối màu, sơ mi cơ bản, áo len hay quần âu đều là những lựa chọn giúp nam diễn viên xây dựng hình ảnh chỉn chu. Khi diện suit, anh mang vẻ trưởng thành, sang trọng, còn với những set đồ casual, sự đơn giản lại tạo nên nét thư sinh, gần gũi. Bảng màu trung tính cùng phom dáng vừa vặn cũng là công thức đáng tham khảo cho các chàng trai muốn nâng cấp phong cách cá nhân mà không cần mua sắm quá nhiều.



Outfit đời thường ưu tiên sự năng động, trẻ trung và thoải mái của Park Jin Young. (Nguồn: Instagram)

Từ idol K-pop đến diễn viên được chú ý trên màn ảnh, Park Jin Young ngày càng chứng minh sức hút đa diện của mình. Không chỉ ghi điểm với visual điển trai và vóc dáng cân đối, anh còn khiến dân tình mê mẩn bởi gu thời trang tinh tế, đủ lịch lãm nhưng vẫn trẻ trung, nam tính.