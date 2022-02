Quý cô tuổi Dần thị phi nhất Hollywood: Tự tay hủy hoại nhan sắc, từng là ác mộng của các NTK, biến tòa án thành sàn diễn thời trang

Cô nàng được nhắc đến ở đây không ai khác chính là Lindsay Lohan, quý cô tuổi Dần thị phi nhất Hollywood. Mới đi được hơn 1/3 cuộc đời, ở tuổi 35, Lindsay Lohan vướng không ít ồn ào kiện cáo trong khi xuất phát điểm của chính là một sao ngôi sao tuổi teen được săn đón nhất Hollywood.

Lindsay Lohan - ngôi sao tuổi teen được săn đón nhất Hollywood những năm 2000

Khỏi phải bàn về độ nổi tiếng của Lindsay Lohan ngày đó. Sở hữu một xuất phát điểm tuyệt vời ngay từ khi còn nhỏ, cô nhanh chóng trở thành một gương mặt vàng của làng điện ảnh Hollywood.

Thời kỳ từ 2003 - 2005, không một nữ diễn viên trẻ nào có thể vượt qua tài năng và danh tiếng của Lindsay Lohan. Cô sở hữu đầy đủ những tố chất để tự tin tiến bước và tỏa sáng tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Cô chính là người khởi xướng rất nhiều xu hướng thời trang trong giới trẻ những năm 2000. Tất cả mọi cô nàng tuổi teen đều muốn ăn mặc đẹp như Lindsay Lohan trong phim. Những mốt đình đám như quần cạp trễ, quần ống loe, áo cổ V ôm sát... tất cả đều từ Lindsay Lohan mà ra.

Lindsay Lohan thường xuyên lọt top những ngôi sao quyến rũ, thậm chí được tạp chí Maxim năm 2007 bình chọn là mỹ nhân nóng bỏng nhất thế giới.

Một cú trượt dài cho sự nghiệp và nhan sắc và "nữ hoàng thị phi" sinh ra từ đó

Thành công quá sớm và trở nên mất phương hướng là những gì chúng ta có thể nói về thiên tài diễn xuất Lindsay Lohan. Thậm chí nói không sai khi so sánh, quãng thời gian Lindsay Lohan vướng thị phi và lâm vào vòng lao lí còn nhiều hơn cả khoảng thời gian đỉnh cao sự nghiệp của cô.

Thay vì những lần xuất hiện lộng lẫy gợi cảm trên thảm đỏ, thời trang của Lindsay Lohan gắn liền với những lần hầu tòa. Nhiều đến mức các tay săn ảnh còn có cả một series style hầu tòa mỗi lần một khác của Lindsay Lohan.

Cuộc sống rắc rối khiến nơi xuất hiện thường xuyên của Lindsay không phải là trên thảm đỏ như các ngôi sao nổi tiếng khác mà là sân của các tòa án. Bắt đầu từ năm 2009, Lindsay liên tiếp xuất hiện tại tòa án với những tội danh khác nhau, cùng với đó là gu thời trang mỗi ngày một khác.

Thậm chí "nữ hoàng thị phi" còn diện cả đồ hiệu khi xuất hiện tại tòa án. Nếu không phải ra hầu tòa chỉ vì những lần ăn chơi, thác loạn thì Lindsay đã gây ấn tượng mạnh bởi phong cách thời trang sành điệu và cực kỳ tôn dáng của mình.

Lindsay thường xuyên khiến công chúng ngán ngẩm và bội thực khi phô diễn vóc dáng sồ sề.

Lindsay còn khiến fan càng thêm thất vọng khi cô ngày càng ăn vận thiếu chỉn chu khi tới các sự kiện lớn và trong đời thường thì trưng dụng phong cách luộm thuộm, lỗi mốt. Cô còn là cơn ác mộng của các nhà thiết kế. Không còn nhiều nhà thiết kế muốn cho cô mượn đồ để mặc lên thảm đỏ bởi người đẹp không có thái độ giữ gìn trang phục đi mượn.



Tài tử Charlie Sheen từng mượn giúp Lindsay bộ váy dài của nhà mốt Theia trị giá 1.750$ để dự một sự kiện nhưng cô nàng lại ngang nhiên cắt xén chiếc váy để đi bar khiến NTK không thể chấp nhận được. Quá xót cho phần váy bị cắt nham nhở, hãng Theia đã "từ mặt" Lindsay Lohan và không bao giờ cho cô mượn đồ nữa.

Không chỉ bị tàn phá bởi chất kích thích, thói ăn chơi sa đọa, Lindsay Lohan còn nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sao phim Just My Luck bắt đầu phẫu thuật từ những năm 20 tuổi. Việc can thiệp filler, botox từ sớm khiến Lohan bị già trước tuổi. Từ một mỹ nữ xinh đẹp, nhan sắc Lindsay Lohan lao dốc không phanh. Trong nhiều năm trở lại đây, Lindsay luôn xuất hiện với bộ dạng già nua, nhăn nhúm, mệt mỏi.

Lindsay Lohan ngày trở lại showbiz: Còn đâu một kiều nữ gợi cảm năm nào

Sau nhiều năm xa rời xa showbiz, Lindsay đã có cuộc sống riêng với công việc kinh doanh của mình, cuối cùng cô nàng thị phi vẫn quyết định tìm lại hào quang suốt nhiều năm qua chính tay cô đã vấy bẩn.

Lindsay đã bắt tay với Netflix để thực hiện một bộ phim hài - tình cảm ra mắt vào dịp Giáng sinh năm 2022. Dự án này vẫn chưa được công bố cái tên chính thức, nhưng hình ảnh đầu tiên đã được hé lộ. Và Lindsay Lohan gây sốc nặng vì nhan sắc "cứng đơ" khác xa ngày xưa.

Cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện, talk show để quảng bá lại hình ảnh của mình, nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những lời bàn ra tán vào về nhan sắc của Lindsay.

Chưa bàn đến khả năng diễn xuất hiện tại của Lindsay, chỉ riêng nhan sắc ngày trở lại đã khiến công chúng phải lo ngại. Gương mặt cứng đơ, biểu cảm mờ nhạt... là tất cả những gì mà công chúng cảm thấy ở Lindsay.

Năm 2022 sẽ là một năm đầy thách thức và khó khăn của Lindsay với nỗ lực tìm lại hào quang đã mất. Nhưng "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", có thể Lindsay không thể trở về thời đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng nếu nỗ lực và chăm chỉ thì ít nhất công chúng mến mộ sẽ không quay lưng lại với Lindsay như họ đã từng. Năm 2022, công chúng vẫn chờ đón sự thay đổi và những sản phẩm tiếp theo của Lindsay Lohan.

