Quên cách xắn tay áo cũ đi, trào lưu "cổ tay lật ngược" hờ hững từ sàn diễn Prada mới là chân ái thăng hạng phong cách

Nếu tinh ý quan sát bộ sưu tập thời trang nam Thu Đông 2026 mới nhất của nhà mốt Prada, bạn sẽ nhận ra có một chi tiết nhỏ xíu nhưng lại liên tục chiếm sóng: Những phần cổ tay áo sơ mi được cố tình kéo dài ra, lật ngược lại một cách hờ hững, đôi khi còn mang theo chút hiệu ứng ngả vàng hay sờn cũ như dấu vết của thời gian.

Nó không hề chói lóa hay phô trương, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Nét chấm phá tưởng chừng như "chưa hoàn thiện" ấy lại đang âm thầm tạo nên một cơn sốt, bước từ sàn diễn xa hoa xuống những dải phố nhộn nhịp, định nghĩa lại cách chúng ta mặc sơ mi mỗi ngày.

Hơi thở của thời gian và sự cân bằng giữa nét tùy hứng - vẻ tươm tất

Những phần cổ tay áo lật ngược hờ hững ấy mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ, hệt như việc bạn vừa lôi từ sâu trong đáy tủ ra một chiếc áo sơ mi cũ kỹ đã sờn vai nhưng mặc bao năm vẫn cứ luyến tiếc không nỡ vứt đi. Khi chi tiết này được kết hợp khéo léo với những lớp áo len dệt kim ấm áp hay những chiếc áo khoác dạ dáng dài chỉn chu, phần cổ tay lấp ló nơi cổ tay áo ngoài tạo nên một sự giao thoa tuyệt đẹp.

Đó là điểm chạm tinh tế giữa sự tùy hứng, mộc mạc của đời thường và sự cầu kỳ, chăm chút của thời trang cao cấp, đúng như tinh thần về dòng chảy thời gian và những dấu vết cuộc sống mà bộ sưu tập hướng tới. Cách mặc này giờ đây không chỉ là "đặc quyền" của các người mẫu trên sàn catwalk.

Dạo quanh một vòng mạng xã hội, từ những fashionista đình đám đến các cô nàng công sở có gu, ai nấy đều đang tích cực lăng xê mốt "xắn gập cổ tay áo". Chiếc áo sơ mi giờ đây không còn bị đóng khung trong vẻ cứng nhắc, nghiêm túc hay chỉ là một món đồ lót bên trong mờ nhạt. Bằng việc khéo léo để lộ phần cổ tay áo qua sự đối lập về màu sắc và chất liệu với áo len hay blazer, tổng thể trang phục bỗng chốc trở nên có hồn hơn, mang theo một chút hoài niệm, một chút ấm áp và cả một thái độ sống đầy tự do, phóng khoáng của người mặc.

Điểm danh những chiếc sơ mi "chân ái" giúp bạn bắt trend chuẩn chỉnh

Để đưa chi tiết đắt giá từ sàn diễn này vào cuộc sống thường nhật một cách mượt mà nhất, việc chọn đúng một chiếc sơ mi có chất liệu và phom dáng phù hợp là vô cùng quan trọng. Nếu bạn trót say mê vẻ đẹp lãng mạn pha chút phá cách, những thiết kế đến từ Prada và Miu Miu chắc chắn sẽ khiến bạn xiêu lòng.

Đơn cử như mẫu áo sơ mi cotton poplin màu hồng phấn của PRADA (khoảng 47 triệu đồng), với phom dáng cắt xén (cropped) giúp tôn lên tỷ lệ sắc nét của phần tay áo, kết hợp cùng chi tiết nơ cổ điệu đà, chỉ cần gập nhẹ cổ tay áo ra ngoài lớp áo len là đã đủ toát lên vẻ tiểu thư đài các.

Hay một thiết kế khác cũng của PRADA (khoảng 38 triệu đồng) lại ghi điểm nhờ chất liệu vải Oxford hồng với những nếp nhăn tự nhiên nơi vạt áo. Sự nhăn nhúm không gò bó ấy khiến phần tay áo khi xắn lên trông hệt như những vệt hằn sinh động của nhịp sống thường ngày chứ không hề mang cảm giác cố tình làm điệu.

Trong khi đó, mẫu sơ mi phom rộng kẻ ca rô xanh ngọc bích của MIU MIU (khoảng 36 triệu đồng) lại là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày lười biếng; thiết kế ống tay rộng giúp phần họa tiết lật ra ngoài cực kỳ tự nhiên, chỉ cần khoác hờ thêm chiếc blazer là bạn đã có ngay một giao diện lười biếng mà vẫn sang xịn.

Ngược lại, nếu bạn là tín đồ của vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian, đừng bỏ qua những đại diện quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết mốt. Một chiếc sơ mi vải cotton twill kinh điển từ Polo Ralph Lauren (khoảng 4.8 triệu đồng) với độ đứng phom hoàn hảo, khi xắn tay áo và diện cùng áo gile len sẽ mang đến một diện mạo "old-money" (giới siêu giàu cũ) đầy thanh lịch và hoài cổ.

Bình dân và gần gũi hơn, mẫu sơ mi kẻ ca rô cổ sen tròn (Peter Pan) của ZARA (chỉ khoảng 1 triệu đồng) lại mang đến luồng gió mới khi làm mềm đi sự cứng nhắc vốn có của sơ mi; kết hợp cùng một chiếc quần jeans xanh basic và xắn cao tay áo, bạn sẽ hóa thân ngay thành một cô nàng mang đậm hơi thở "nghệ thuật" mộc mạc.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến những chiếc sơ mi kẻ sọc xanh - dải màu kinh điển bất bại luôn thống trị mọi bảng xếp hạng thời trang. Thiết kế sơ mi Oxford kẻ sọc xanh navy điểm xuyết logo hoa cúc đặc trưng của thương hiệu Hàn Quốc đang gây bão MARDI MERCREDI (khoảng 2.7 triệu đồng) chính là một minh chứng. Sự thanh lịch của những đường kẻ sọc khi được lật ngược cổ tay sẽ tạo nên một điểm nhấn ghi nhớ đầy tinh tế mà không hề phô trương.

Nếu muốn chơi đùa cùng màu sắc mạnh tay hơn, mẫu áo của Jonathan Saunders (khoảng 5.6 triệu đồng) với phần cổ và tay áo mang sắc trắng tinh khôi chắp vá trên nền thân áo sọc xanh sẽ khiến phần tay áo xắn gập nổi bần bật, mang lại hiệu ứng thị giác cực kỳ sắc nét.

Cá tính và đậm chất thời trang đường phố nhất phải kể đến chiếc áo cotton phom rộng thùng thình của Maison Margiela (khoảng 31.5 triệu đồng). Thiết kế vai trễ, ống tay quá khổ khi được lật ngược và mặc đối lập cùng một chiếc áo khoác da hầm hố sẽ lập tức tỏa ra một khí chất cao cấp, biến bạn thành tâm điểm của mọi ánh nhìn nhờ sự tương phản tuyệt mỹ của chất liệu vải.