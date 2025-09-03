Quế Anh mất điểm vì 1 sai lầm

Show thời trang VBFF lần thứ 12 thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 mới đây nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Nổi bật trong đêm diễn là BST "Éclat" của NTK Thanh Hương Bùi. Giữa không gian lộng lẫy ấy, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh – Miss Grand Vietnam 2024 trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai trò First Face.

Quế Anh với vai trò First Face trong thiết kế của NTK Thanh Hương Bùi tại VBFF 12. (Nguồn: Võ Lê Quế Anh)

Miss Grand Quế Anh khoe thần thái kiêu sa trong thiết kế đen huyền bí.

Đảm nhận vai trò mở màn, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ sắc đen huyền bí của màn đêm. Bộ váy được xử lý tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh và chuyển động mềm mại ở phần chân váy, kết hợp với đuôi váy dài đến 5m mang lại cảm giác vừa quyền lực vừa kiêu sa. Dù diện bộ cánh kén dáng và khó trình diễn, Miss Grand Vietnam 2024 vẫn giữ được phong thái sang trọng, quyến rũ cùng những bước catwalk uyển chuyển, cuốn hút mọi ánh nhìn.

Với phần đuôi váy dài 5m kén dáng, thiết kế này không dễ trình diễn, nhưng Quế Anh vẫn làm chủ sàn catwalk bằng những bước đi uyển chuyển, đầy tự tin.

Quế Anh lựa chọn phong cách makeup đậm chất cổ điển với son đỏ trầm làm điểm nhấn, kết hợp lớp nền căng bóng giúp gương mặt nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Đôi mắt được nhấn nhá bằng eyeliner sắc nét, phấn mắt ánh nhũ tạo chiều sâu, cùng highlight ở gò má và sóng mũi để gương mặt thêm phần bắt sáng và góc cạnh.

Tuy nhiên, chính tông son đỏ quyền lực này lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Một số khán giả dành lời khen cho sự sắc sảo, thần thái hút ống kính, nhưng cũng không ít người cho rằng layout này đã "dìm" nhan sắc nàng hậu. Theo nhiều netizen, tông hồng ngọt ngào thường ngày hợp với cô hơn, trong khi son đỏ trầm khiến visual cô trở nên kém tươi trẻ, thậm chí bị nhận xét như "cộng thêm cả chục tuổi".

Cận cảnh layout makeup của Quế Anh.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh layout makeup của nàng hậu.



Trước đây khi đăng quang, Quế Anh cũng từng nhận về không ít ý kiến trái chiều, thậm chí còn bị hoài nghi về nhan sắc, phong thái, lẫn khả năng catwalk. Thế nhưng, theo thời gian, nàng hậu đang học hỏi, cải thiện và dần trưởng thành vượt bậc cả về ngoại hình lẫn thần thái.