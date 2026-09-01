Quần shorts phong cách old money: 5 nhóm màu giúp mặc đẹp cả tuần mùa hè

Thay vì lựa chọn những thiết kế quá ngắn hoặc nhiều chi tiết, phong cách old money ưu tiên quần có độ dài vừa phải, phom đứng và chất liệu tự nhiên. Khi kết hợp với bảng màu tối giản, một chiếc quần shorts cơ bản cũng có thể theo bạn từ văn phòng đến buổi hẹn cuối tuần hay chuyến nghỉ dưỡng.

Nhóm màu sáng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần diện mạo nhẹ nhàng và chỉn chu. Quần shorts linen trắng phối cùng áo hai dây cổ đổ giúp phần thân trên trở nên mềm mại, trong khi phom quần kín đáo giữ tổng thể cân bằng. Nếu cần đến công sở, hãy thay bằng quần shorts may đo phối cùng áo sơ mi trắng hoặc xanh nhạt. Xắn tay áo khoảng hai đến ba nếp, sơ vin gọn và thêm thắt lưng có khóa vàng mờ. Chính những chi tiết nhỏ này tạo nên vẻ sang trọng tự nhiên, không phô trương.

Với những người yêu màu đen, quần shorts đen và áo màu nâu cà phê nhạt là công thức đáng thử. Hai sắc độ trầm khi đặt cạnh nhau tạo nên cảm giác chững chạc nhưng không quá nặng nề. Một lựa chọn khác là bộ gile và quần đồng màu đen, bên trong phối áo ba lỗ xám để làm dịu vẻ nghiêm túc. Giày loafer, túi da có cấu trúc và đồng hồ mặt nhỏ sẽ hoàn thiện bộ đồ dành cho ngày họp hoặc gặp gỡ đối tác.

Màu xám lại mang đến tinh thần trí thức, kín đáo và dễ ứng dụng. Quần shorts xám nhạt kết hợp áo ba lỗ trắng tạo thành bản phối đơn giản cho ngày làm việc ít trang trọng. Khi muốn chỉn chu hơn, hãy chọn quần xám đậm, khoác blazer đồng màu bên ngoài áo thun trắng. Để lộ một phần nhỏ viền áo giúp bộ đồ có thêm lớp lang, không trở nên quá cứng nhắc. Một đôi loafer để lộ mắt cá chân còn tạo hiệu ứng đôi chân thanh thoát hơn.

Bảng màu hồng và nâu phù hợp với những cô gái yêu vẻ nữ tính nhưng không muốn diện mạo quá ngọt ngào. Áo sơ mi hồng phấn đi cùng quần shorts nâu cà phê mang lại cảm giác ấm áp, cổ điển. Bạn có thể cuộn nhẹ gấu quần hoặc chọn thiết kế có đường viền tua tinh tế để tăng nét phóng khoáng. Túi mây tre đan, sandal da màu nâu và khăn lụa nhỏ là những phụ kiện phù hợp cho buổi trà chiều hoặc chuyến đi ngoại ô.

Nếu muốn tạo điểm nhấn rực rỡ hơn, hãy thử quần shorts vàng nhạt phối cùng áo quây trắng, khoác ngoài sơ mi linen để giữ sự kín đáo. Một chiếc thắt lưng dây thừng gợi cảm hứng hàng hải sẽ khiến bộ đồ phù hợp với những kỳ nghỉ bên biển. Quần xanh lá cũng có thể kết hợp cùng sơ mi tím nhạt để tạo hiệu ứng tương phản. Tuy nhiên, nên ưu tiên sắc độ dịu và giữ các phụ kiện ở gam trung tính để tổng thể không bị rối mắt.

Khi chọn quần shorts theo phong cách old money, độ dài là yếu tố quan trọng. Thiết kế nên phủ kín phần trên của đùi và kết thúc cách đầu gối khoảng 5–10 cm, tùy chiều cao. Phom cạp cao, ống suông nhẹ thường dễ mặc, giúp chân trông thẳng và vóc dáng cân đối hơn. Người có phần đùi đầy đặn nên tránh kiểu quá ôm hoặc có túi hộp lớn hai bên.

Chất liệu linen, cotton hoặc vải may đo có độ đứng vừa phải sẽ tạo vẻ thanh lịch hơn các loại vải quá mỏng. Phụ kiện cũng không cần bóng bẩy như mới. Đồng hồ cổ điển, thắt lưng da đã mềm hay trang sức bạc xước nhẹ thường mang đến cảm giác có chiều sâu. Old money không có nghĩa là cố gắng trông giàu có, mà là biết chọn những món đồ bền đẹp, có thể mặc lặp lại và luôn phù hợp với hoàn cảnh.

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