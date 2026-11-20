Đặng Hoàng Bảo Châu vừa ghi dấu ấn khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Face Star Kidz 2026. Thành tích này là kết quả của hành trình rèn luyện và nỗ lực qua nhiều vòng thi, nơi cô bé có cơ hội thử sức với các phần trình diễn, biểu cảm, catwalk và khả năng làm chủ sân khấu.

Trong suốt cuộc thi, Bảo Châu từng bước thể hiện sự tự tin, bản lĩnh cùng màu sắc riêng. Danh hiệu Quán quân không chỉ ghi nhận những gì cô bé thể hiện trong đêm Chung kết mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình khám phá và phát triển năng khiếu nghệ thuật.

Sau cuộc thi, Bảo Châu tiếp tục cân bằng giữa việc học tập và các hoạt động nghệ thuật. Hiện cô bé là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời đảm nhiệm vai trò Liên đội trưởng của trường.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bảo Châu ra mắt album Nốt Nhạc Tri Ân với nghệ danh Ruby Bảo Châu. Dự án gồm 5 ca khúc, được xây dựng như lời cảm ơn gửi đến những người thầy, người cô đã tận tụy đồng hành, dìu dắt học trò trên hành trình trưởng thành.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện album, Bảo Châu gửi gắm thông điệp: “Hành trình tri thức được dệt nên bằng tình yêu thương, nơi những ngọn lửa đam mê được thắp lên bằng cả trái tim và sự tận tụy của thầy cô cùng những ca khúc không bao giờ phai nhạt theo năm tháng”.

Theo Bảo Châu, mỗi giai điệu trong album là một lời cảm ơn chân thành, một nét vẽ tri ân dành tặng những “người lái đò” thầm lặng. Cô bé cũng mong muốn những ca khúc này sẽ trở thành món quà tinh thần ý nghĩa gửi đến thầy cô nhân ngày 20/11.

Album mở đầu bằng bản mashup Ngày đầu tiên đi học và Bụi phấn. Hai ca khúc quen thuộc gợi nhắc những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò, từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ đến hình ảnh thầy cô miệt mài bên bục giảng.

Tiếp đó, Bước chân của em (sáng tác Minh Cà Ri) mang đến giai điệu vui tươi, thể hiện niềm háo hức của trẻ thơ mỗi ngày đến trường. Ca khúc Ước mơ thần tiên của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng gửi gắm những hoài bão tuổi nhỏ được nuôi dưỡng dưới mái trường thân yêu. Trong khi đó, Em yêu trường em của nhạc sĩ Hoàng Vân gợi lên tình cảm gắn bó với ngôi trường Tiểu học Hồng Thái.

Khép lại album là ca khúc Cảm ơn thầy cô của nhạc sĩ Lê Anh Tú. Đây cũng là lời kết cho hành trình âm nhạc mang thông điệp biết ơn mà Bảo Châu muốn gửi tới những người đã góp phần vun đắp tri thức và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò.

Với Nốt Nhạc Tri Ân, Bảo Châu lựa chọn những ca khúc gần gũi với tuổi học trò để truyền tải tình cảm dành cho thầy cô. Dự án cũng cho thấy nỗ lực thử sức ở nhiều hình thức nghệ thuật của cô bé sau dấu mốc đăng quang Face Star Kidz 2026.