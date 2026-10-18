Quân A.P và “búp bê Nga” Dasha Taran khuấy động Pop-up aépick K-Beauty Wonderland tại Lotte Mall West Lake

Ngày 16/10, tầng 4 Lotte Mall West Lake Hà Nội trở thành điểm hẹn của hàng trăm tín đồ làm đẹp khi aépick chính thức khai mạc pop-up aépick K-Beauty Wonderland, đánh dấu lần đầu tiên nền tảng thương mại điện tử mỹ phẩm Hàn Quốc đa thương hiệu này đặt chân đến Việt Nam.

Không gian pop-up được dàn dựng theo concept Wonderland với tông hồng pastel chủ đạo, những vòm cổng trắng phủ dây leo, lối đi uốn lượn in dấu chân mèo và mascot mèo tinh nghịch xuất hiện ở mọi góc.

Ngay từ khi cánh cửa vừa mở, dòng người đã xếp hàng dài trước bức tường aépick K-Beauty Wonderland để chụp ảnh check-in, biến khu vực tầng 4 vốn yên tĩnh thành một "khu vườn thần tiên" rộn ràng tiếng cười.

Điểm nhấn của ngày khai mạc là màn xuất hiện bùng nổ của hai gương mặt được chờ đợi nhất: ca sĩ Quân A.P và đại sứ thương hiệu Tam Beauty Dasha Taran. Trong bộ suit trắng điểm họa tiết hoa hồng mềm mại, Quân A.P đã có phần trình diễn những bản hit quen thuộc ngay giữa khu trưng bày, khiến khán giả nữ trong khán phòng không ngừng đưa điện thoại ghi lại từng khoảnh khắc. Song hành cùng anh, Dasha Taran, nàng thơ gốc Nga được yêu mến với biệt danh "búp bê Nga" nhờ vẻ đẹp trong trẻo như bước ra từ truyện cổ tích, mang đến sự kiện đúng tinh thần Wonderland mà aépick theo đuổi.

Sự xuất hiện của Dasha Taran, một trong những gương mặt K-beauty có sức ảnh hưởng bậc nhất trong cộng đồng Á Đông, cũng là lời khẳng định cho tham vọng kết nối thị trường Việt Nam với làn sóng làm đẹp Hàn Quốc chính thống của nền tảng này.

Đồng hành trong sự kiện khai mạc còn có dàn KOL đình đám như Khánh Linh, Busi nè, Nguyễn Huyền Châu, Đồng Có Anh, Lương Thục Hiền, Chu Trang Anh, Bạch Dương và Tramanh_ngdo. Dress code trắng và hồng pastel được các khách mời hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên khung hình đồng điệu với tinh thần Wonderland của sự kiện.

Bước vào bên trong, khách tham quan được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm hơn 10 thương hiệu K-beauty được aépick tuyển chọn, trong đó có nhiều cái tên lần đầu đến Việt Nam như KITSCH CATCH, TAM BEAUTY, PEACH C, K-SECRET, EQQUALBERRY, HAYEJIN, SECRET KEY, SOONDING, WAYTOSKIN và FROM THE SKIN. Mỗi gian hàng được thiết kế như một "tiểu vũ trụ" riêng: khu KITSCH CATCH rực rỡ sắc màu son thạch, khu SOONDING mát lạnh với dòng dưỡng ẩm chiết xuất dừa,

Song song với khu trưng bày, pop-up còn tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm miễn phí trải dài suốt 10 ngày: Makeup Workshop từ 10h đến 13h, phân tích Personal Color từ 18h đến 21h, cùng khu Photobooth miễn phí. Khách điền form đăng ký trước còn nhận được nhiều sản phẩm và quà tặng trị giá lên tới 150.000 đồng. Khách hàng tới check-in vào khung giờ vàng sẽ được tặng thêm sản phẩm fullsize đến từ Kistch Catch.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện aépick chia sẻ nền tảng được lấy cảm hứng từ chữ "애" (ae) trong tiếng Hàn, mang nghĩa "yêu thích". Khác với các nền tảng mỹ phẩm hiện có trên thị trường, aépick định vị mình là nơi "chỉ pick những sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam", vận hành dựa trên 6 giá trị cốt lõi: Repeatability (hiệu quả lặp lại), Proof over Hype (dữ liệu thay lời quảng cáo), Real Feel Test (cảm nhận thực trên da), Local Fit (phù hợp khí hậu và nhịp sống Việt), Price-to-Delight (tối ưu giá trị thực) và Transparency & Accountability (minh bạch nguồn gốc).

aépick K-Beauty Wonderland sẽ tiếp tục mở cửa đón khách đến hết ngày 25/10/2026, từ 9h30 đến 22h00 mỗi ngày tại tầng 4 Lotte Mall West Lake, 272 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Những tín đồ K-beauty muốn tham gia có thể đăng ký trước tại aepick.com/blogs/news/chuong-trinh-khuyen-mai để nhận quà tặng và ưu đãi riêng dành cho khách đến đúng khung giờ.