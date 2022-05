Qua tuổi 30, bác sĩ khuyên bạn nên sắm ngay 5 món skincare sau để ngừa lão hóa từ trong trứng nước

Bước qua ngưỡng tuổi 30 cũng là lúc các dấu hiệu lão hóa của làn da bắt đầu trở nên rõ ràng, khả năng tái tạo của da giảm dần. Chính vì vậy, khi bước qua ngưỡng tuổi 30, chu trình dưỡng da của bạn cũng cần có sự thay đổi, tập trung vào các bước ngừa lão hóa chuyên sâu hơn. Bác sĩ da liễu Marie Hayag và Joanna Vargas đã chia sẻ về những món skincare mà bạn nên chú trọng thay đổi khi bước qua ngưỡng 30.

Bác sĩ Hayag nói: "Điều quan trọng nhất trong việc dưỡng da ở lứa tuổi ngoài 30 đó là việc bảo vệ, đồng thời duy trì sự căng mọng và đàn hồi của làn da". Bên cạnh các sản phẩm làm sạch thông thường, 2 vị bác sĩ này khuyên bạn nên sử dụng retinol, vitamin C và các món skincare dưỡng ẩm sâu để giúp da luôn căng mọng. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên dùng kem chống nắng kỹ càng để giảm thiểu các tác hại tiêu cực của ánh nắng đến làn da. Dưới đây là 5 món skincare mà những nàng ngoài 30 nhất định không thể thiếu, giúp nâng cấp chu trình dưỡng da hiệu quả hơn.

Bác sĩ Marie Hayag

Bác sĩ Joanna Vargas

1. Nước tẩy trang dịu nhẹ

Ngoài 30 tuổi cũng là lúc làn da trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng, khô tróc hơn so với trước đây. Vì vậy, về phần tẩy trang, bạn nên chọn những sản phẩm dịu nhẹ, giúp làm sạch các lớp makeup, bụi bẩn, dầu thừa mà vẫn giữ da ẩm mượt, không gây khô hay bong tróc da khó chịu. Trong trường hợp makeup đậm, bạn có thể dùng thêm kem hoặc sáp tẩy trang để làm sạch lớp makeup. Khi dùng kem, sáp tẩy trang, bạn nên kết hợp cùng các động tác massage nhẹ nhàng theo hình tròn, từ dưới lên để giúp làm sạch mà không khiến da bị chảy xệ.

2. Serum vitamin C



Để giúp ngừa lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn hiệu quả thì bác sĩ Hayag khuyên bạn rất nên bổ sung 1 lọ serum vitamin C vào chu trình dưỡng ra hàng ngày. Serum vitamin C sẽ giúp ngừa lão hóa, làm sáng da, mờ thâm nám và hỗ trợ kem chống nắng hoạt động hiệu quả hơn. Bạn nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng, trước kem chống nắng để serum phát huy tối đa công dụng. Khi dùng serum vitamin C, bạn đừng quên bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh và đậy kín nắp để tránh sản phẩm bị oxy hóa.

3. Kem chống nắng

Để giúp ngừa lão hóa hiệu quả thì bạn cũng đừng quên bôi kem chống nắng hàng ngày. Dù làm việc trong môi trường công sở thì ánh nắng vẫn có thể xuyên qua cửa kính, rèm cửa tác động lên da và khiến da lão hóa nhanh chóng. Với những nàng lười makeup cầu kỳ, bạn có thể chọn những dòng kem chống nắng nâng tông nhẹ để da trông sáng mịn và đều màu hơn. Ngoài ra, cũng đừng quên thoa lại kem vào buổi trưa để kem phát huy tối đa công dụng.

4. Kem dưỡng ẩm chuyên sâu

Khi bước qua tuổi 30, làn da thường có xu hướng khô và nhạy cảm hơn trước. Vì vậy, lúc này, các bác sĩ khuyên bạn nên chọn 1 loại kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc, dưỡng ẩm sâu để giúp bảo vệ da hiệu quả. Đặc biệt, bạn nên tập trung vào những dòng kem dưỡng có thành phần chứa peptide giúp phục hồi lớp màng bảo vệ da, giữ da khỏe mạnh.

5. Retinol

Retinol là thành phần chống lão hóa đình đám được chứng minh đã có khả năng cải thiện làn da lão hóa. Retinol hoạt động dựa trên cơ chế thúc đẩy tốc độ tẩy da chết và kiềm dầu, giúp lỗ chân lông khô thoáng hơn. Bên cạnh đó, retinol còn giúp điều trị sẹo, thâm, nám nhờ khả năng kích thích tái tạo tế bào da, tăng cường sản sinh collagen; từ đó hạn chế sự hình thành nếp nhăn lão hóa. Khi bắt đầu sử dụng retinol, bạn nên chọn những sản phẩm có tỷ lệ thấp để tránh gây kích ứng da.

https://afamily.vn/qua-tuoi-30-bac-si-khuyen-ban-nen-sam-ngay-5-mon-skincare-sau-de-ngua-lao-hoa-tu-trong-trung-nuoc-20220510170223485.chn