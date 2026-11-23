Tại lễ trao giải MAMA 2026 diễn ra ở Osaka (Nhật Bản) ngày 20/11 vừa qua, nữ diễn viên Seol In Ah nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được chú ý trên thảm đỏ. Thay vì lựa chọn những bộ đầm dạ hội cầu kỳ, người đẹp xuất hiện trong bộ tuxedo với đen được cắt may chỉn chu, kết hợp sơ mi trắng, nơ cổ bản lớn và mái tóc ngắn cá tính. Tổng thể mang đến hình ảnh vừa lịch lãm, vừa có chút tinh nghịch, khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú.

Seo In Ah xuất hiện tại lễ trao giải MAMA2026 với bộ tuxedo ấn tượng (Nguồn: Instagram)

Seol In Ah lựa chọn một thiết kế tuxedo đen dáng croptop đầy phá cách. Phần áo được may ôm gọn cơ thể, có cầu vai đứng phom, ve áo satin bản lớn và hàng khuy tối giản, kết thúc ngay trên eo thay vì dáng blazer dài truyền thống.

Cô phối cùng sơ mi trắng xếp ly, nơ cổ đen bản nhỏ và quần âu cạp cao đồng màu, tạo nên tổng thể tuxedo cổ điển nhưng được biến tấu theo hướng hiện đại, cá tính. Đôi giày cao gót càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh, giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm cao ráo và thanh thoát.

Đặc biệt, gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại cùng nụ cười ngọt ngào tạo nên sự tương phản thú vị với diện mạo có phần nam tính của bộ trang phục. Hình ảnh cô nàng trong bộ suit nhanh chóng nhận được nhiều lời khen, với những bình luận dành cho vẻ đẹp vừa điển trai vừa xinh xắn.



Không phải chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, Seol In Ah chọn tuxedo đen cũng rất cá tính, nổi bật trên thảm đo. (Nguồn: Instagram)

Điều thú vị là lựa chọn trang phục lần này không hoàn toàn ngẫu nhiên. Seol In Ah hiện đang đảm nhận vai Kang Jae Hee trong bộ phim truyền hình Love in Disguise của đài tvN. Nhân vật là một nữ cảnh sát có xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm, phải cải trang thành nam giới để thâm nhập vào vị trí thư ký điều hành, tiếp cận một người thừa kế tập đoàn đang bị tình nghi liên quan đến án mạng. Bởi vậy, diện mạo tóc ngắn, suit đen và nơ cổ tại MAMA cũng được xem như cách nữ diễn viên mang hình ảnh nhân vật từ màn ảnh ra đời thực.

Thực tế, đây không phải lần đầu Seol In Ah chứng minh sức hút với phong cách menswear. Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 hồi tháng 5/2026, cô từng gây chú ý khi diện thiết kế suit đen không tay, phần cổ chữ V khoét sâu, kết hợp quần âu ôm dáng. Không cần đến những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, nữ diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ thần thái tự tin và cách lựa chọn trang phục có phần táo bạo.

Mỹ nhân sinh năm 1996 diện thiết kế suit đen không tay, phần cổ chữ V khoét sâu. (Nguồn: Instagram)

Nếu những bộ suit mang đến hình ảnh mạnh mẽ, có phần lạnh lùng thì khi trở lại với những thiết kế nữ tính, Seol In Ah lại cho thấy một sức hút hoàn toàn khác. Sở hữu vóc dáng thanh mảnh, phần vai và eo gọn gàng nhưng vẫn có đường cong mềm mại, nữ diễn viên thường tạo được hiệu ứng thị giác nổi bật với những trang phục có phom dáng ôm khoe khéo vòng 1 đầy đặn. Đặc biệt, các thiết kế cổ chữ V, không tay hay có phần thân trên được xử lý tinh tế giúp tôn lên lợi thế hình thể, tạo nên vẻ ngoài vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ.

Nữ diễn viên cũng nhiều lần mặc suit, blazer khi tham dự các sự kiện khác. (Nguồn: Instagram)

Chính sự tương phản này khiến phong cách của Seol In Ah không bị đóng khung trong một hình tượng nhất định. Cô có thể khiến khán giả xuýt xoa với diện mạo điển trai trong bộ tuxedo, nhưng cũng dễ dàng chuyển sang hình ảnh nữ tính, gợi cảm mà không hề gượng ép.

Sinh ngày 3/1/1996 tại Suwon, Hàn Quốc,Seol In Ah có tên thật là Bang Ye Rin. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2015 với một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình The Producers, đảm nhận nhân vật anti-fan của Cindy (IU) thời trung học. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không quá dài, đây vẫn là một trong những dấu mốc đầu tiên đưa nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả.

Seo In Ah sở hữu tỷ cơ thể hoàn hảo với vòng 1 đầy đặn. (Nguồn: Internet)

Sau đó, Seol In Ah liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Strong Girl Bong Soon, School 2017, Mr. Queen, Oasis và Twinkling Watermelon. Đặc biệt, vai Jin Young Seo trong bộ phim đình đám Business Proposal năm 2022 đã giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn nhờ hình tượng tiểu thư hiện đại, cá tính và duyên dáng.

Về phong cách thường ngày nữ diễn viên đặc biệt yêu thích những món đồ mang hơi hướng streetwear như áo phông oversized, hoodie, áo khoác bomber, quần jeans rộng hay cargo pants. Cô thường ưu tiên những phom dáng rộng rãi, dễ vận động, kết hợp cùng sneakers, mũ lưỡi trai và kính mắt để hoàn thiện vẻ ngoài phóng khoáng.

Phong cách thường ngày thiên về hơi hướng streetwear của Seo In Ah. (Nguồn: Instagram)

Không quá chú trọng những món đồ điệu đà hay cách phối layering cầu kỳ, Seol In Ah thường lựa chọn các gam màu cơ bản như đen, trắng, xám, xanh denim và beige. Đôi khi, cô tạo điểm nhấn bằng áo thun in hình, áo khoác da hoặc những chiếc quần có phom dáng rộng cá tính. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn có niềm yêu thích với bộ môn trượt ván, phần nào lý giải tinh thần thể thao và chất riêng mang hơi hướng tomboy trong cách ăn mặc.

Nguồn: Instagram



