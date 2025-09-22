PNJ ra mắt bộ sưu tập trang sức cưới Lá Ngọc Cành Vàng

"Lá ngọc cành vàng" từ lâu đã là biểu tượng của sự cao quý, đại diện cho những người con gái quyền quý, danh gia vọng tộc. Ngày nay, hình ảnh này không chỉ dành cho tầng lớp danh giá, mà đã trở thành biểu tượng chung cho mọi cô gái, dù xuất thân thế nào, đều là "lá ngọc cành vàng" trong trái tim cha mẹ và được trân quý khi bước vào gia đình mới. Lấy cảm hứng từ đó, PNJ đưa hình ảnh "Lá ngọc cành vàng" vào trang sức cưới với sự ra đời của Bộ sưu tập Trang sức cưới Lá Ngọc Cành Vàng. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập không chỉ tôn vinh nét đẹp thanh tú của người con gái mà còn tượng trưng cho lời hứa nâng niu, chở che và đồng hành của người chồng trong hành trình hôn nhân, khẳng định sâu sắc giá trị của nàng dâu: "Để thương yêu. Để nâng niu".

Bộ sưu tập trang sức cưới Lá Ngọc Cành Vàng khẳng định sâu sắc giá trị của nàng dâu: "Để thương yêu. Để nâng niu". - Ảnh: PNJ.

Trong buổi lễ gia tiên thiêng liêng, khi nàng dâu xuất hiện rạng ngời trong tà áo dài được mẹ cha trao tay cho chàng rể, là khi họ gửi gắm báu vật được thương yêu và nâng niu cả một đời. Không chỉ được đón nhận bằng nghi lễ trang trọng, giây phút mẹ chồng dịu dàng đeo bộ trang sức Lá Ngọc Cành Vàng cho nàng dâu quý cũng là lúc gia đình mở rộng vòng tay đón thêm thành viên mới. Mỗi món trang sức trong bộ sưu tập như lời khẳng định nàng không chỉ là báu vật của gia đình, mà còn là niềm kiêu hãnh, xứng đáng được thương yêu, được nâng niu trong lòng chồng và gia đình chồng tương lai.

Giây phút mẹ chồng trao bông tai cho nàng dâu, cũng là lúc gia đình mở rộng vòng tay chào đón thêm thành viên mới. - Ảnh: PNJ.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập thể hiện sự kết hợp tinh xảo giữa nghệ thuật chế tác "ngọc" được mài dáng lá tinh tế, đính kết trên những cành vàng uyển chuyển, tôn vinh vẻ đẹp thanh thoát và rạng ngời của nàng dâu trong ngày trọng đại nhất. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên PNJ ra mắt bộ sưu tập trang sức cưới kết hợp giữa chất liệu vàng và đá màu, khẳng định sự không ngừng sáng tạo và đổi mới của thương hiệu. Bộ sưu tập gây ấn tượng với 2 tạo tác chính:

Bộ trang sức vàng 24K phiên bản đặc biệt dành cho các nàng dâu yêu thích vẻ đẹp cổ điển và giá trị vĩnh cửu, phù hợp với hình tượng truyền thống trong trang phục áo dài. Được chế tác từ vàng 24K bằng công nghệ Hard Gold 5G tiên tiến, mỗi món trang sức đều sở hữu độ cứng vượt trội nhưng vẫn giữ trọn vẹn sắc vàng rực rỡ. Đặc biệt, vẻ đẹp ấy càng thêm phần cuốn hút khi được điểm xuyết bởi những viên đá Aventurine xanh ngọc bích, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa sự quyền quý và nét thanh tao. Không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài của nàng dâu, bộ trang sức vàng 24K phiên bản đặc biệt còn là món món sính lễ vô giá, biểu tượng cho lời thề ước bền chặt và tình yêu vĩnh cửu.

Bộ trang sức vàng 24K phiên bản đặc biệt tôn vinh vẻ đẹp thanh tao của nàng dâu với sự kết hợp tinh tế giữa vàng 24K và đá Aventurine - Ảnh: PNJ.

Bộ trang sức kim cương phiên bản giới hạn tôn lên vẻ thanh tao, rạng ngời của nàng dâu "lá ngọc cành vàng" trong bộ váy cưới vào ngày trọng đại. Từng chi tiết lá và cành được tạo hình mềm mại, uyển chuyển, mang đến vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng. Là tuyệt tác từ kim cương thiên nhiên kết hợp đá Tourmaline xanh mê hoặc, bộ trang sức kim cương phiên bản giới hạn tạo nên một dải màu tươi mới, mang đến phong thái đẳng cấp nhưng không kém phần trẻ trung và sang trọng cho các nàng dâu hiện đại.

Khoảnh khắc nàng dâu bước vào lễ đường càng thêm rạng ngời với bộ trang sức kim cương Lá Ngọc Cành Vàng phiên bản giới hạn - Ảnh: PNJ.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Bộ sưu tập Trang sức cưới Lá Ngọc Cành Vàng cũng mang đến nhiều lựa chọn mẫu mã khác nhau tùy theo mục đích sử dụng như trang sức cưới, nhẫn cầu hôn với đa dạng chất liệu từ vàng 24K, 14K kết hợp cùng kim cương, đá Aventurine và đá Tourmaline.

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing, kiêm Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), chia sẻ: "Hôn nhân là một hành trình thiêng liêng, không chỉ gói gọn trong ngày cưới rực rỡ mà còn là sự cam kết chủ động, cùng đồng hành trong những ngày tháng sau này. Thông qua Bộ sưu tập Trang sức cưới Lá Ngọc Cành Vàng, PNJ không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nàng dâu trong ngày cưới mà còn mong muốn trở thành biểu tượng của lời hứa từ chú rể và gia đình nhà trai: cô dâu sẽ luôn được yêu thương, trân trọng như báu vật - như "lá ngọc cành vàng" mà cả hai gia đình cùng trân quý."

"Trang sức cưới là một trong những ngành hàng chiến lược của PNJ và PNJ tin rằng với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc trong từng sản phẩm, PNJ sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Điều này cũng góp phần khẳng uy tín thương hiệu trên thị trường và giúp PNJ kiên định với mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất cả nước", ông Nguyễn Khoa Hồng Thành chia sẻ thêm.