Play Together – Chơi cùng con, học cùng con

Chơi cùng con cũng là một cách giáo dục

Gia đình là cái nôi nuôi dạy mỗi đứa trẻ và trong những cách dạy con hiệu quả hiện nay. Để việc nuôi dạy sát sao thì có lẽ việc cùng chơi, cùng con trải nghiệm là phương pháp tốt nhất để giúp trẻ học tập, giải trí & phát triển. Tuy nhiên chơi gì, chơi như thế nào cũng là điều khiến các phụ huynh đau đầu. Chúng ta không thể cấm mà chỉ có thể giúp trẻ tiếp cận những phương tiện giải trí, học tập, lành mạnh.

Play Together là một Game phiêu lưu thế giới mở, là phương tiện kết nối và kéo mọi người chơi đến gần nhau hơn. Được sản xuất bởi Heagin - "kỳ lân công nghệ" Hàn Quốc và đã phát hành phiên bản Việt Nam vào ngày 30/06 vừa qua, Play Together chính là món quà mà Giám Đốc Heagin dành cho đứa con gái yêu quý của mình cũng như tất cả những trẻ khác trên toàn thế giới.

Trong game Play Together, không khó để nhận ra những giá trị gia đình, những bài học sâu sắc qua các tính năng game nổi bật như: đi học, câu cá, thay trang phục, trang trí nhà, ... và đặc biệt là các "Nhiệm vụ giúp con phát triển". Qua đó, VNG cũng muốn tiếp tục kế thừa và lan tỏa những niềm vui, niềm hạnh phúc khi Cha Mẹ có thể cùng con chơi, hướng dẫn cho con những kĩ năng hữu ích. Thật sự, hiện nay rất khó có một sản phẩm game nào vừa an toàn & vừa có giá trị giáo dục cao như Play Together.

"Các nhiệm vụ giúp con phát triển" trong Play Together có gì đặc sắc?

Sẽ thật tuyệt vời nếu con bạn biết cách bảo vệ môi trường sống đúng không nào? Nhiệm vụ nhặt rác xung quanh đô thị sẽ tập cho trẻ cách nhận diện các loại rác thải, trẻ cũng sẽ ý thức được là không nên vứt rác bừa bãi, bảo vệ cảnh quan. Cách làm nhiệm vụ, trẻ có thể di chuyển các nhân vật của mình đến sau quầy kem, thời gian từ 4h sáng đến giữa trưa, và khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận 150 tiền Sao (đơn vị trong game) như một phần thưởng để khuyến khích tinh thần.

Ông bà ta thường dạy "Có làm thì mới có ăn", bé nhà bạn hay chây lười và chưa hiểu giá trị của lao động. Thật may mắn, vấn đề đó đã được Play Together VNG giải quyết qua "Nhiệm vụ giao bánh Pizza". Trẻ chỉ cần đi theo mũi tên hướng dẫn và giao pizza đủ cho 3 người là được. Thời gian cho nhiệm vụ này diễn ra cả ngày và phần thưởng là 450 tiền Sao (đơn vị trong game) cho 3 vòng giao pizza nhé.

Nhắc đến các nhiệm vụ giáo dục trẻ thì không thể bỏ qua "Nhiệm vụ trồng cây". Một nhiệm vụ điển hình đóng góp cho môi trường và rèn luyện sự kiên trì, cẩn thận. Hãy đến gặp Jean Leon mua cây và chăm chỉ tưới cây hàng ngày, trẻ cũng có thể giúp đỡ bạn bè tưới cây để ai cũng nhanh chóng thu hoạch nhận kim cương và tiền nè.

Bên cạnh đó, còn có nhiều nhiệm vụ giáo dục trẻ khác như: Đi học tại trường học Play Together, tìm đồ thất lạc tại trung tâm hay giao tài liệu cho thầy hiệu trưởng,… Tất cả đều chờ bạn trực tiếp tham gia trải nghiệm trong Thế Giới trẻ thơ Play Together đầy bổ ích nhé.

Kết nối trẻ nhỏ qua các hoạt động đội nhóm, nhận quà hấp dẫn.

Ngoài các nhiệm vụ giúp trẻ phát triển nêu trên, Play Together VNG còn có các hoạt động kết nối, giúp trẻ dễ dàng xây dựng mối quan hệ và hiểu được sự vận hành của xã hội.

Sau khi kết bạn và mời bạn bè cùng tham gia Play Together, trẻ có thể chơi game cùng bạn bè, cùng nhau chơi ở quảng trường, chụp ảnh selfie, dance và tham gia nhiệm vụ. Không chỉ vậy trẻ còn có thể cùng nhau tổ chức hoạt động, bữa tiệc với số lượng lên đến hàng chục người, chuyện trò với nhau, làm quen hay kết bạn. Những nhiệm vụ đòi hỏi tính đồng đội, mọi người cùng nhau hoàn thành, nhận phần thưởng như: hộp quà, kim cương, ngôi sao,… sau mỗi nhiệm vụ, cũng thể hiện rõ đặc tính của Play Together là chơi cùng nhau.

Qua bài viết này, ắt hẳn bạn đã biết các "Nhiệm vụ giáo dục trẻ" và cách hoàn thành các nhiệm vụ rồi đúng không nào? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mang các bé đến với thế giới Play Together VNG lí thú tại: https://playtogethervng.onelink.me/cpGR/PR2

