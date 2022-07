Phương pháp giáo dục cho trẻ dưới 5 tuổi hậu COVID-19

Vấn đề trẻ ở lứa tuổi 2-5 tuổi đang gặp phải



Các đợt giãn cách xã hội trong giai đoạn dịch COVID-19, đã có những tác động không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Việc ở nhà quá lâu khiến trẻ mất cân bằng về nhiều mặt như: giao tiếp kém, hạn chế tương tác với bạn đồng trang lứa và kỹ năng sống bị thiếu hụt trầm trọng.

Nghỉ dịch kéo dài, phần đông trẻ sẽ ở với ông bà, cha mẹ vô hình tạo ra những thói quen như: trẻ quên hoặc ỉ lại không làm vệ sinh cá nhân, mất đi sự tự giác… nên khi quay lại trường, bản thân trẻ và các bậc phụ huynh, giáo viên gặp không ít khó khăn. Ngoài sự bỡ ngỡ, rất nhiều trẻ còn rụt rè chưa hòa nhập được với các bạn và thầy cô.

Theo đánh giá của cô Amy Parker – Trưởng Khối Mầm non trường quốc tế BVIS Hà Nội: "Sau thời gian ở nhà do các đợt giãn cách xã hội, khi đi học trở lại, trẻ mầm non gặp khó khăn trong việc thích ứng với trường lớp, kể cả đối với những em đã từng học tại trường trước đó. Khi quay lại trường, điều đầu tiên trẻ sẽ gặp là khó khăn về giao tiếp, ít tương tác với bạn bè cùng trang lứa, các bé như "thu mình" lại theo thói quen ở nhà trong thời gian dịch bệnh".

Ngoài những mặt ảnh hưởng trước mắt như: khó khăn trong việc nghe lời thầy cô tại trường và bố mẹ khi ở nhà, không theo kịp thời khóa biểu, hạn chế tính tự lập bao gồm cả những kỹ năng cơ bản như ăn cơm, đi vệ sinh… Bên cạnh đó, những ảnh hưởng lâu dài liên quan đến thể chất, tâm lý của trẻ sẽ là rào cản sau này khi tiếp xúc tại các môi trường khác, cụ thể, khi bé bước vào lớp 1.

Phụ huynh và nhà trường kết hợp tìm cách tháo gỡ

"Nuôi con khôn lớn" là một quá trình, cần sự sự kết hợp của các bậc phụ huynh và nhà trường. Hiện nay, xã hội tri thức ngày càng được mở rộng nên các bậc phụ huynh rất quan tâm đến giáo dục, luôn thận trọng trong việc lựa chọn trường cho con từ bậc mầm non.

Vấn đề này càng được quan tâm đặc biệt khi các bậc phụ huynh nhận ra con em mình thiếu hụt rất nhiều kỹ năng vận động, khả năng sáng tạo… trong thời gian nghỉ dịch bệnh COVID-19. Và cha mẹ thực sự muốn tìm một môi trường có phương pháp giảng dạy phù hợp giúp con tái hòa nhập lại cộng đồng và phát triển tối đa ở giai đoạn 2-5 tuổi.

Hiện nay, nhóm trường quốc tế hoàn toàn và nhóm trường quốc tế song ngữ là những môi trường giáo dục được các bậc phụ huynh đánh giá cao bởi: trường có cơ sở vật chất tốt, sở hữu trang thiết bị hiện đại, rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh chuẩn. Và 100% bậc phụ huynh khi lựa chọn 2 nhóm này đều mong muốn con có thể bước ra và hòa nhập với môi trường quốc tế sau này.

Cơ sở vật chất tốt là một trong những yếu tố quan trọng phụ huynh cân nhắc khi chọn trường cho con (Nguồn ảnh: Trường Quốc tế BVIS Hà Nội)

Đại diện cho nhóm trường quốc tế song ngữ, có trường quốc tế song ngữ BVIS Hà Nội được thành lập từ năm 2013, là ngôi trường đặc biệt chú trọng đến giáo dục toàn diện từ thể chất, nghệ thuật, và khám phá những kỹ năng tiềm ẩn của trẻ.

"Mỗi trẻ đều có tính cách, khả năng và gặp các vấn đề khác nhau. Thay vì áp dụng một phương pháp chung cho toàn bộ học sinh, cùng với phụ huynh, chúng tôi sẽ quan sát, tìm hiểu và đưa ra phương pháp giáo dục và lộ trình phát triển phù hợp với từng em." – Thầy Malcolm Wood, Hiệu Phó Khối Tiểu học và Mầm non trường Quốc tế BVIS Hà Nội chia sẻ.

Thầy Malcolm Wood - Hiệu Phó Khối Tiểu học và Mầm non trường Quốc tế BVIS Hà Nội

Với sự nghiên cứu giáo trình giáo dục chuyên sâu, BVIS Hà Nội không chỉ mang đến cho trẻ một môi trường đào tạo về ngôn ngữ, văn hóa, trình độ, kỹ năng trẻ mà còn giải quyết những thiếu hụt của trẻ sau đại dịch COVID-19 bằng "chương trình giáo dục bổ trợ đặc biệt sau đại dịch" với trọng tâm:

- Đánh giá trẻ thận trọng và kỹ lưỡng, tìm hiểu về năng lực và các vấn đề trẻ đang gặp phải để đưa ra phương pháp dạy phù hợp;

- Tránh nhồi nhét kiến thức để bù đắp toàn bộ lỗ hổng gây ra trong giai đoạn COVID-19, thay vào đó là chắt lọc nội dung trọng tâm một cách khéo léo;

- Áp dụng phương pháp học thông qua vui chơi để đảm bảo trẻ luôn hứng thú với việc học;

- Tạo cơ hội để trẻ giao tiếp với bạn bè và thầy cô thông qua các bài học, hoạt động nhóm tại lớp;

- Xây dựng thói quen tự lập bằng việc kiên nhẫn hướng dẫn trẻ thực hiện các công việc hàng ngày và theo thời gian biểu sinh hoạt hợp lý, thay vì làm thay cho trẻ;

- Quan tâm đến rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt.

Dạy học thông qua các hoạt động vui chơi để đảm bảo sự tò mò, hứng thú của trẻ với thế giới xung quanh (Nguồn ảnh: Trường Quốc tế BVIS Hà Nội)

Hiện trường Quốc tế BVIS Hà Nội đang cung cấp chương trình Mầm non dành cho trẻ từ 2 tuổi: Chương trình Quốc tế theo giáo trình giáo dục Mầm Non Quốc gia Anh được tích hợp 2 ngôn ngữ - tiếng Anh và tiếng Việt.

