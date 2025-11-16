Phương Nhi vẫn là chính mình

Mới đây, Á hậu Phương Nhi đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại đêm concert đầu tiên của G-Dragon ở Việt Nam. Đồng hành cùng cô là ông xã doanh nhân, cả hai nhanh chóng thu hút spotlight khi thoải mái quẩy theo loạt hit đình đám của "anh Long". Loạt khoảnh khắc tình tứ, vui vẻ của cặp đôi được khán giả bắt trọn và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Xuất hiện giữa không khí náo nhiệt, Phương Nhi vẫn giữ vững phong độ nhan sắc với visual ngọt ngào, tươi tắn. Outfit của cô cũng được dân mạng đặc biệt chú ý - một set đồ tone trắng đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Không cần cầu kỳ, Phương Nhi vẫn nổi bần bật giữa đám đông, chứng minh đẳng cấp nhan sắc và gu thời trang sành điệu.

Phương Nhi cùng ông xã xuất hiện tại concert của G-Dragon

Được biết, Phương Nhi diện full set trắng đến từ thương hiệu Việt - By IR, gồm áo len kim sa khoác ngoài phối cùng áo hai dây cách điệu, kết hợp với quần jeans trắng đính hạt. Outfit đơn giản nhưng nhờ chi tiết đính đá lấp lánh trên cả áo lẫn quần đã giúp set đồ thêm phần cuốn hút, tôn lên vẻ xinh đẹp rạng rỡ của Phương Nhi. Trên website, set trang phục có giá 2.310.000 VNĐ.

Phương Nhi nổi bần bật dù ăn vận đơn giản

Full set đồ By IR mà Phương Nhi diện khi xuất hiện tại concert của G-Dragon

Phương Nhi vốn là fan trung thành của các local brand Việt từ trước khi kết hôn, luôn ưu tiên những thiết kế tinh tế, hợp gu và dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày. Dù giờ đây cô đã bước vào gia đình hào môn, phong cách thời trang của cô vẫn giữ nguyên tinh thần cá nhân, dễ dàng nhận ra cô vẫn chọn những set đồ của các thương hiệu Việt thay vì chạy theo hàng hiệu xa xỉ. Chính sự nhất quán này giúp hình ảnh của Phương Nhi vừa sang trọng, vừa gần gũi, và luôn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ mà không phô trương.

Phương Nhi tích cực lăng xê cho loạt local brand Việt Dear Jose, Ononmade, Veo's, The Bae U Need... Điều này không thay đổi ngay cả khi cô đã gả vào nhà hào môn





