Phương Mỹ Chi bị chê không nhan sắc: Kể khổ với MXH nhưng nhận cái kết "vạn tiễn xuyên tim"

2025 là một năm trở lại đầy bùng nổ với Phương Mỹ Chi khi phủ sóng mọi mặt trận từ việc góp mặt trong show âm nhạc thực tế hot nhất hiện nay: Em Xinh Say Hi đến vai chính điện ảnh đầu tay ra mắt hồi đầu năm cùng Huỳnh Lập. "Chị Bảy" hát dân ca ngày nào dần lột xác, bộc lộ cá tính hài hước, tràn đầy năng lượng khi lên sóng.

Tuy gây ấn tượng với tài năng và bản lĩnh so với tuổi đời, song khi đứng cùng dàn mỹ nữ của Em Xinh, Phương Mỹ Chi không tránh khỏi việc bị lọt thỏm, lép vế khi bị đặt lên bàn cân. Với tinh thần tích cực, dí dỏm nữ ca sĩ quyết định xem đó là một "mảng miếng" của riêng mình. Trong 1 video được chia sẻ trên trang cá nhân mới đây, Phương Mỹ Chi "ủ rũ" tâm sự: Dạo này mọi người hay "khen" công nhận không có nhan sắc mà giỏi!

Phương Mỹ Chi thể hiện sự thất vọng khi được khen giỏi nhưng... không có nhan sắc (Nguồn @phuongmychiofficial).

Phương Mỹ Chi tâm sự cùng netizen nhưng chia sẻ xong có lẽ còn mệt mỏi hơn với mớ bình luận cợt nhã của cư dân mạng.

Thay vì an ủi và dành lời động viên cho cô nàng, netizen quyết định gửi tặng Phương Mỹ Chi nhiều bình luận "vạn tiễn xuyên tim" như thái độ hài hước mà cô hay thể hiện.

- Kệ đi chị ơi, em theo dõi chị từ nhỏ nên em thấy người ta nói đúng.

- Thôi kệ đi không có sắc mà mình có tài bù vô được chút.

- Mình thấy bạn này cũng có nét mà, chau chuốt hơn là được, đảm bảo 1 năm sau là 2026.

- Tính ra bạn này giỏi ghê, chứ mấy bạn đẹp đẹp thường ít ai giỏi được vậy lắm.

Nói đi cũng phải nói lại, Phương Mỹ Chi đã có một hành trình nhan sắc đi lên đáng ghi nhận sau 12 năm debut, bằng chứng là không ít người hâm mộ thừa nhận Phương Mỹ Chi có tài lẫn sắc, các bình luận này hầu hết đều được chính chủ "thả like mỏi tay".

Netizen nhiệt tình tương tác nhưng hiếm thấy nói đỡ cho chính chủ.

Người ta hay bảo cái duyên bù cho nhan sắc, Phương Mỹ Chi có lẽ đã áp dụng công thức này rất tài tình. Dù đầu tư layout, trang phục mỹ miều đến đâu cô nàng không bao giờ quên "thả miếng", làm trò tự dìm nhan sắc bản thân. Chẳng trách cộng đồng mạng được dịp trêu ghẹo khi cô nàng lên tiếng than thở.

Cách Phương Mỹ Chi tự đăng ảnh dìm lên trang cá nhân khiến khán giả thích thú.

Thời bắt đầu xuất hiện ở The Voice Kid 2013, giọng ca nhí Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với hình ảnh cô bé ngoan hiền, tóc dài buộc hai bên, luôn đeo kính cận và diện áo dài, áo bà ba đặc trưng khi thể hiện các ca khúc dân ca Nam Bộ. Visual mộc mạc, làn da nâu rám nắng và nụ cười trong trẻo giúp "chị Bảy" chiếm trọn cảm tình khán giả cả nước.

Phương Mỹ Chi ngày mới 10 tuổi.

Sau hơn một thập kỷ kể từ thời "cô bé dân ca", Phương Mỹ Chi của hiện tại đã có bước chuyển mình rõ rệt về mặt hình ảnh. Không còn cặp kính cận quen thuộc hay vẻ ngoài mộc mạc, giọng ca sinh năm 2003 giờ đây theo đuổi phong cách nữ tính pha chút tiểu thư hiện đại. Cô ưu ái layout trang điểm trong veo, tập trung vào lớp nền bắt sáng, má ửng hồng, môi tông nude hoặc hồng đào nhẹ nhàng được gen Z ưa chuộng.

Từ cách chọn màu sắc đến kiểu tóc và phụ kiện, Phương Mỹ Chi chứng minh mình không chỉ trưởng thành về nhan sắc mà còn có gu thẩm mỹ ngày một chỉn chu hơn. Dù không chạy theo phong cách sexy hay cá tính gắt gỏng, Phương Mỹ Chi vẫn tạo ra bản sắc riêng, dịu dàng, nền nã, ghi điểm trên mặt trận visual Vbiz.

Bỏ kính và makeup - Phương Mỹ Chi suýt thành người khác sau hơn 1 thập kỉ từ ngày debut. Gương mặt có phần bầu bĩnh, giúp Phương Mỹ Chi chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ sự đáng yêu, tự nhiên.

Tham gia Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi nhiều lần được thử sức với thời trang mang màu sắc tương lai tạo nên hình ảnh một "idol girlgroup" chính hiệu. Dù là concept vũ trụ, chiến binh hay cổ tích hiện đại, cô nàng đều có khả năng "nhập vai" bằng biểu cảm và thần thái tự nhiên, linh hoạt trong cách làm mới bản thân mà vẫn giữ được tinh thần chỉn chu, thanh lịch. Điều này cho thấy một gen Z không ngại bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng thử nghiệm, hiếm thấy ở một nghệ sĩ nổi lên từ dòng nhạc dân ca.

Phương Mỹ Chi lột xác, mang đến visual chưa từng thấy trước khi gia nhập vũ trụ Say Hi.

Bộ sưu tập áo dài đa dạng của Phương Mỹ Chi từ thời tuổi teen (hàng trên) đến hiện tại (hàng dưới) cũng thay đổi thấy rõ, đi liền với phong cách theo năm tháng của nữ ca sĩ.