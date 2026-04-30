Phương Anh Đào thổi nến theo cách đặc biệt, nhìn là biết giữ dáng có nghề

Phương Anh Đào là một trong những “ngọc nữ” màn ảnh Việt được yêu thích hiện nay, ghi điểm nhờ nhan sắc trong trẻo cùng vóc dáng thon gọn, cân đối. Không chỉ gây ấn tượng qua các vai diễn, cô còn thường xuyên thu hút sự chú ý với hình ảnh đời thường năng động, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Mới đây, nữ diễn viên khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ màn thổi nến sinh nhật theo cách cực kỳ đặc biệt. Cụ thể, cô vừa thổi nến vừa thực hiện động tác pilates, đòi hỏi sự dẻo dai và kiểm soát cơ thể tốt. Tiện đây, người đẹp cũng “flex nhẹ” vóc dáng săn chắc, gọn gàng mà vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng.

Khoảnh khắc thổi nến đặc biệt của Phương Anh Đào. (Nguồn: TikTok)

Phương Anh Đào khiến nhiều người thán phục với khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt khi thực hiện động tác treo người trên khung pilates. Tư thế uốn cong lưng kết hợp giữ thăng bằng cho thấy rõ độ dẻo dai và sức mạnh vùng core. Phần eo của nữ diễn viên gọn gàng, siết chặt khi giữ pose, trong khi hông và chân tạo thành đường cong mượt mà giúp tổng thể dáng nhìn rất "nuột” và linh hoạt. Cánh tay và vai cũng tham gia chịu lực, nhưng không bị thô mà vẫn giữ được sự thanh mảnh. Đáng chú ý, dù thực hiện động tác khó, cơ thể cô vẫn giữ được sự mềm mại, không bị gồng cứng. Nhờ vậy, tổng thể vóc dáng toát lên cảm giác vừa khỏe khoắn, vừa có độ uyển chuyển trong từng chuyển động.

Phương Anh Đào thực hiện động tác treo mình đầy uyển chuyển, chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên giữ thăng bằng để thổi nến.

Pilates là bộ môn được nhiều ngôi sao ưa chuộng để giữ dáng nhờ khả năng tác động sâu vào cơ lõi và cải thiện vóc dáng một cách bền vững. Không tập trung vào cường độ cao như gym, pilates hướng đến sự kiểm soát chuyển động, giúp siết cơ, định hình đường cong và tăng độ dẻo dai cho cơ thể. Các bài tập thường chú trọng vào vùng bụng, lưng và hông – những khu vực quyết định form dáng tổng thể, từ đó giúp eo gọn, lưng thẳng và vóc dáng cân đối hơn. Bên cạnh đó, pilates còn hỗ trợ cải thiện tư thế, giảm đau lưng, tăng sự linh hoạt và giúp cơ thể vận động uyển chuyển hơn. Nhờ tính nhẹ nhàng nhưng hiệu quả lâu dài, bộ môn này đặc biệt phù hợp với những ai muốn giữ dáng mà vẫn duy trì trạng thái cơ thể khỏe khoắn, không bị quá tải.

Ngoài pilates, Phương Anh Đào còn duy trì lịch tập đa dạng với nhiều bộ môn khác như gym, yoga và nhảy hiện đại để giữ dáng. Việc kết hợp này giúp cơ thể không bị nhàm chán, đồng thời tác động toàn diện lên nhiều nhóm cơ khác nhau. Nếu gym giúp tăng sức mạnh và độ săn chắc, thì yoga lại cải thiện sự dẻo dai và cân bằng, còn nhảy hiện đại hỗ trợ đốt năng lượng và giữ tinh thần luôn tươi mới. Việc kết hợp đa dạng các bộ môn giúp ngọc nữ màn ảnh Việt luôn duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc nhưng vẫn mềm mại, thanh thoát.