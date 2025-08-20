Phương Anh Đào "chứng nào tật nấy", liên tục gây sốt bằng một chiêu

Với gương mặt đậm chất điện ảnh, danh xưng ngọc nữ của màn ảnh rộng quả là không quá lời khi dành cho Phương Anh Đào. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên gần đây cũng được chú ý khi tham gia các game show truyền hình thực tế, gần nhất là Đấu Trường Gia Tốc vừa khép lại hành trình của mùa 1 ở tập phát sóng tối 17/8.

Phương Anh Đào đã nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm này bằng một video "capcut giật giật", dù mờ ảo nhưng không dễ làm lu mờ nhan sắc rực rỡ của cô. Dưới phần bình luận các fan luyến tiếc chia tay "Tiểu Mỡ" - biệt danh của Phương Anh Đào ở game show này cùng những lời khen có cánh vì visual không góc chết của cô trong suốt hành trình vừa qua.

Phương Anh Đào gói lại hành trình Đấu Trường Gia Tốc bằng những khoảnh khắc mặt mộc đẹp hút hồn (Nguồn @official.phuonganhdao).

Là chương trình truyền hình thực tế vận động, đòi hỏi người chơi phải chịu thử thách, di chuyển với cường độ cao. Thời tiết ngoài trời nắng nóng, khắc nghiệt khiến lớp trang điểm thường xuyên "tan chảy", nhưng nhan sắc của Phương Anh Đào vẫn đủ sức khiến những khoảnh khắc đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại của cô trở nên có sức hút.

Mặt mộc dường như chỉ có chút son môi của Phương Anh Đào khi lên sóng.

Bên cạnh Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào là một trong hai cô gái duy nhất trong dàn cast nam. Cris Phan trong một video reaction từng tấm tắc khen ngợi visual của Phương Anh Đào bên ngoài không khác nào vẻ đẹp của cô trên phim chiếu rạp.

Điều kiện ghi hình ngoài trời và tính chất game show không cho phép Phương Anh Đào điệu đà, nhưng điều đó lại càng tôn lên vẻ đẹp thực tế của cô. Ảnh: Đấu Trường Gia Tốc.

Ngọc nữ Vbiz đẹp trong mọi góc độ và tình huống dù là éo le hay căng thẳng nhất. Ảnh: Đấu Trường Gia Tốc.

Nữ diễn viên chiếm trọn cảm tình của khán giả bằng nhan sắc và tài năng khi tham gia lĩnh vực mới.

Đây không phải lần đầu tiên Phương Anh Đào gây sốt bằng visual mộc mạc trong show truyền hình thực tế. Hồi năm ngoái khi tham gia Sao Nhập Ngũ cùng các chị em sao Việt có nhan sắc không hề kém cạnh, gương mặt điện ảnh của nữ chính phim Mai lại là người duy nhất viral bằng yếu tố "mặt mộc".