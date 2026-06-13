Phụ nữ có gu thường mặc thế này: Nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn rất cuốn hút

Điều tạo nên sức hút của họ không nằm ở logo trên quần áo, mà ở cách họ lựa chọn trang phục, màu sắc và thần thái khi xuất hiện.

Nhìn vào những outfit trong loạt ảnh này, có thể thấy rõ một công thức thời trang đang được rất nhiều cô gái yêu thích: phong cách Pháp nhẹ nhàng, trưởng thành nhưng vẫn đầy cảm giác thư thái.

Điểm đặc trưng của phong cách này là những món đồ cơ bản, dễ mặc nhưng được lựa chọn rất kỹ. Đó có thể là chiếc áo hai dây màu xanh pastel kết hợp chân váy trắng, váy hoa nhí dáng dài, quần jeans ống suông cùng áo corset đơn giản hay sơ mi hồng phối chân váy satin. Mọi thứ đều không quá cầu kỳ nhưng lại tạo nên tổng thể hài hòa và tinh tế.

Một điểm đáng học hỏi khác là cách sử dụng màu sắc. Thay vì những gam màu quá rực rỡ, cô nàng ưu tiên bảng màu nhẹ nhàng như trắng kem, xanh nhạt, hồng phấn, be hay nâu tự nhiên. Đây đều là những gam màu mang lại cảm giác dễ chịu cho người nhìn, đồng thời giúp tổng thể trang phục trông thanh lịch và sang hơn.

Đặc biệt, chiếc túi cói xuất hiện liên tục trong nhiều outfit chính là "vũ khí bí mật" tạo nên tinh thần nghỉ dưỡng đặc trưng. Chỉ cần thêm một chiếc túi đan thủ công, bộ trang phục thường ngày lập tức trở nên mềm mại, gần gũi và mang hơi thở mùa hè hơn rất nhiều.

Đó cũng chính là lý do phong cách Stay Vacation đang trở thành xu hướng được nhiều phụ nữ yêu thích. Không cần chờ đến những chuyến đi xa hay kỳ nghỉ dài ngày, bạn vẫn có thể mang cảm giác thư giãn của mùa hè vào cuộc sống thường nhật thông qua cách ăn mặc. Một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, một đôi sandal đơn giản hay chiếc túi cói quen thuộc cũng đủ để biến một ngày đi làm bình thường trở nên dễ chịu hơn.

Điều khiến phong cách này được yêu thích không phải vì nó quá nổi bật, mà bởi nó mang đến cảm giác của một người phụ nữ biết mình là ai, biết mình hợp với điều gì và không cần cố gắng để gây chú ý. Sự tự tin, điềm tĩnh và thoải mái ấy mới chính là thứ tạo nên khí chất.

Nếu đang tìm kiếm một hình mẫu thời trang cho mùa hè này, có lẽ bạn không cần mua thêm quá nhiều quần áo mới. Hãy bắt đầu bằng việc lựa chọn những món đồ đơn giản, màu sắc dịu mắt, chất liệu thoáng mát và thêm một chiếc túi cói thật xinh. Đôi khi, phong cách đẹp nhất lại chính là phong cách khiến bạn cảm thấy thư thái nhất khi mặc lên người.