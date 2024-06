Phụ kiện đắt đỏ của dàn diễn viên "Nữ hoàng nước mắt"

"Queen of Tears" (Nữ hoàng nước mắt) là được xem là bộ phim "hot" nhất của truyền hình Hàn Quốc trong thời gian vừa qua khi chiếm sóng các mạng xã hội châu Á. Đây là bộ phim hài lãng mạn, xoay quanh câu chuyện hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ của Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Sau nhiều biến cố, họ tìm lại được tình yêu, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Không chỉ gây ấn tượng với xuất hiện của dàn minh tinh Hàn như Kim Joo Ryung, Lee Mi Sook, Na Young Hee, Kim Jung Nan, Jang Yoon Ju, "Nữ hoàng nước mắt" còn khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi dàn diễn viên chưng diện những mẫu trang sức đắt tiền của loạt thương hiệu đình đám.

"Nữ hoàng nước mắt" hấp dẫn nhờ thời trang hàng hiệu của nhân vật Hong Hae In do Kim Ji Won thủ vai.

Bên cạnh việc lựa chọn trang phục phù hợp cho từng diễn viên, những bộ đồ của từng nhân vật trong "Nữ hoàng nước mắt" còn tinh tế thể hiện tính cách của họ. Thông qua việc sử dụng khéo léo chất liệu, màu sắc và kiểu dáng, các nhà thiết kế đã dệt nên những câu chuyện hấp dẫn cho từng nhân vật.

"Nữ hoàng nước mắt" thành công trong việc tập trung vào cuộc sống xa hoa của các nhân vật. Sau những bộ phim tương tự khác của Hàn Quốc như "Crash Landing On You" (Hạ cánh nơi anh), "The Heirs" (Người thừa kế), "Business Proposal" (Hẹn hò chốn công sở), "Nữ hoàng nước mắt" mang đến một cái nhìn đầy khát vọng khác về cuộc sống của giới siêu giàu. Từ những chiếc áo blazer và áo sơ mi theo đúng phong cách của Hae In, cho đến những bộ vest tinh tế và trang phục dạo phố đơn giản của Hyun Woo, "tủ đồ" của "Nữ hoàng nước mắt" đã mang đến sự đẳng cấp và sang trọng, khiến những người hâm mộ thời trang phải nóng lòng chờ đợi từng tập phim.

Bên cạnh những bộ trang phục ấn tượng, các diễn viên trong "Nữ hoàng nước mắt" cũng mang những phụ kiện và trang sức đắt đỏ đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ.

Trong tập đầu tiên của "Nữ hoàng nước mắt", Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai) xuất hiện rạng ngời trong áo khoác vải tweed màu đen, kết hợp với vòng cổ ngọc trai dài của Chanel. Được làm từ ngọc trai đắt tiền, chiếc vòng cổ này hoàn toàn phù hợp với vai trò nữ thừa kế chaebol của Hae In, làm nổi bật sự giàu có của cô.

Trong một cảnh quay khác, ghi lại khoảnh khắc căng thẳng đối đầu với các thành viên trong gia đình của nữ chính, Kim Ji Won đã tinh tế lựa chọn một chiếc blazer in họa tiết nổi của Alexander McQueen, phối cùng chiếc áo sơ mi đen và đôi bông tai thả màu đen từ Damiani, nhằm thể hiện quyền lực qua những lời nói đanh thép. Đôi bông tai này của Damiani có giá khoảng 4.318 USD.

Trong tập 5 của bộ phim ăn khách tại xứ sở kim chi, nhân vật Hong Hae In đeo đồng hồ Ballon Bleu de Cartier. Đây được đánh giá là một trong những chiếc đồng hồ đẹp nhất trong "Nữ hoàng nước mắt". Kết hợp với bộ trang phục đơn giản nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp, chiếc đồng hồ có giá khoảng 15.500 USD càng trở nên nổi bật hơn. Đồng hồ được đính 21 viên kim cương có tổng trọng lượng 0,19 carat. Phần dây đồng hồ bằng da cá sấu có màu xanh mang lại vẻ ngoài hiện đại, phù hợp với tính cách sang trọng của nữ chính.

Kim Ji Won tỏa sáng trong mọi khung hình với thần thái kiêu kỳ khi diện áo khoác đen có chi tiết cúc trên vai của Alexander McQueen và áo sơ mi nhún bèo bên trong. Điểm nhấn bắt mắt trong trang phục này là bông tai Serpenti của Bvlgari. Hoa tai Serpenti, được làm từ vàng trắng 18k và đính kim cương pavé.

Giống như đôi bông tai Serpenti, chiếc vòng cổ Serpenti tuyệt đẹp bằng vàng 18k này được nạm kim cương pavé 8,31 carat. Hae In kết hợp vòng cổ này với một chiếc áo blazer trắng, mang lại sự thanh lịch và tinh tế.

Tại sự kiện quan trọng liên quan đến kế hoạch gia nhập hiệp hội nghìn tỷ của Hae In, nữ tài phiệt đã chọn đeo một trong những bộ trang sức cao cấp nhất đến từ thương hiệu Korloff của Pháp - Ékla M. Đôi bông tai được làm bằng vàng trắng 18k với 192 viên kim cương tổng cộng 2,5 carat. Phụ kiện này có giá khoảng 26.775 USD. Kết hợp với chiếc váy đen của Balmain, phong thái của Hae In càng trở nên đẳng cấp hơn.

Không thua kém người vợ giàu có Hong Hae In, con rể tài phiệt Baek Hyun Woo (do Kim Soo Hyun thủ vai) sở hữu nhiều mẫu đồng hồ đắt đỏ cùng gu thời trang sang trọng, lịch lãm. Trong cảnh mở đầu, Kim Soo Hyun diện áo sơ mi ca rô thanh lịch và bộ vest màu xanh coban. Trên tay anh là chiếc đồng hồ Baroncelli Moonphase Chronograph có giá khoảng 2.900 USD. Baroncelli Moonphase Chronograph được thiết kế đặc biệt với loại dây đeo cao su, mặt đồng hồ màu xám tương phản hoàn hảo với vỏ mạ vàng hồng tinh tế, tạo nên một vẻ ngoài thanh lịch.

Trong phân cảnh khác, Kim Soo Hyun đeo chiếc Mido Baroncelli Chronometer, có giá khoảng 1.322 USD. Baroncelli Chronometer của thương hiệu Mido có vỏ tròn bằng thép không gỉ, được phủ vàng hồng.

Ngoài các nhân vật chính, các nữ diễn viên phụ trong bộ "Nữ hoàng nước mắt" cũng chưng diện những mẫu trang sức đắt tiền của hàng loạt thương hiệu đình đám. Trong vai Mo Seul Hee của nữ diễn viên kỳ cựu Lee Mi Sook, khán giả được chiêm ngưỡng sự sang trọng của một người phụ nữ đa nhân cách. Lee Mi Sook chọn đôi bông tai hình giọt nước Divas' Dream của Bulgari. Đôi bông tai có giá khoảng 3.050 USD, được trang trí bằng xà cừ lấp lánh cùng với những viên kim cương sáng chói, làm tăng thêm vẻ tinh tế và quyến rũ của nhân vật.

Cheon Da Hye là hiện thân của sự duyên dáng, chuẩn phong thái con gái của nhà tài phiệt. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, tinh tế, đặc biệt là trong bữa sáng gia đình, đã nhận được sự yêu thích của Chủ tịch Hong Man Dae.

Nữ diễn viên ưa chuộng những món trang sức đến từ Tasaki, thương hiệu trang sức cao cấp của Nhật Bản có lịch sử hơn 65 năm. Trong những buổi họp mặt gia đình quan trọng, Cheon Da Hye lựa chọn bông tai Chants nổi bật với họa tiết hoa tinh tế và đường vàng Sakura, thu hút sự chú ý một cách tinh tế, càng làm tăng thêm sức quyến rũ của cô.

Tại đám cưới của Baek Hyun Woo và Hong Hae In, cặp đôi chọn nhẫn Serpenti Viper do Bvlgari thiết kế, nổi tiếng với vẻ sang trọng vượt thời gian. Thiết kế hình con rắn cuộn mang tính biểu tượng của nhà kim hoàn Ý tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, trí tuệ và sự kết nối. Chiếc nhẫn của Kim Soo Hyun đeo có giá 1.400 USD và chiếc nhẫn Kim Ji Won đeo có giá 7.500 USD.

Bên cạnh đó, đôi bông tai vĩnh cửu cô dâu đeo trong ngày cưới là Josephine Duo Eternal Earring đến từ bộ sưu tập Chaumet Josephine – tượng trưng cho sự kết tinh hoàn hảo của hạnh phúc đôi lứa. Lấy cảm hứng từ tình yêu của Napoléon và Joséphine, đôi bông tai được chế tác để gợi lên hình ảnh những cặp đôi gắn bó dài lâu. Được làm bằng vàng trắng 18k và đính 82 viên kim cương với khối lượng 2,27 carat, đôi bông tai này có giá khoảng 22.800 USD.