Phú bà yêu "hồng hài nhi" kém 11 tuổi: Sinh 2 con vẫn giữ body quá bén, cứ đi biển là có ảnh nghìn like

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chuyện tình cảm của Diệp Lâm Anh luôn nhận được sự quan tâm lớn. Người đẹp từng có thời gian khá kín tiếng trước khi tiết lộ vào năm 2025 rằng mình đang tìm hiểu một người mới. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất bên cạnh cô là Phạm Kiên, chàng trai kém người đẹp 11 tuổi. Cả hai liên tục để lộ những "hint" thân thiết khi xuất hiện trong cùng nhóm bạn, đồng hành ở nhiều chuyến đi và có những tương tác tự nhiên.

Diệp Lâm Anh cực đẹp đôi bên tình trẻ kém 11 tuổi.

Bên cạnh chuyện tình với "hồng hài nhi" kém tuổi, Diệp Lâm Anh còn khiến dân tình khó rời mắt bởi phong độ nhan sắc ở tuổi 37. Sau hai lần sinh nở, người đẹp sinh năm 1989 vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn cùng đường cong quyến rũ. Nền tảng vũ đạo cũng phần nào giúp cô giữ được vẻ khỏe khoắn và thần thái tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện. Chính lợi thế hình thể này khiến những màn lên đồ của Diệp Lâm Anh, đặc biệt là thời trang đi biển, càng thêm hút mắt.

Mùa hè năm nay, khi dành nhiều thời gian cho lặn biển và các hoạt động dưới nước, mỹ nhân 8X cũng tranh thủ "xả kho" hàng loạt outfit nghỉ dưỡng cực cháy. Từ bikini hai mảnh khoe đường cong, swimsuit thể thao cho đến những thiết kế cut-out táo bạo, Diệp Lâm Anh không đóng khung mình trong một công thức duy nhất. Sexy có, khỏe khoắn có, nổi bật cũng chẳng thiếu, nhưng điểm chung là set nào cũng tôn triệt để vóc dáng và cho thấy gu thời trang biển ngày càng có màu sắc riêng của người đẹp.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới, nếu cũng có kế hoạch vi vu biển, chị em hoàn toàn có thể tham khảo loạt công thức lên đồ của Diệp Lâm Anh để vừa tôn dáng, vừa có ảnh đẹp mang về.

Một trong những outfit nổi bật nhất hè của Diệp Lâm Anh là bikini xanh cobalt phối áo khoác đồng màu. Đường viền trắng tạo nét sporty, trẻ trung, trong khi chiếc áo khoác mỏng vừa tăng layer vừa tiện mặc trước và sau khi xuống nước. Không cần nhiều phụ kiện, mỹ nhân showbiz vẫn nổi bật giữa khung cảnh biển nhờ gam màu rực rỡ và vóc dáng săn chắc.

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Ở set tiếp theo, Diệp Lâm Anh cá tính hơn với bikini ánh vàng phối quần shorts siêu ngắn, khăn quấn cổ, kính đen và mũ cao bồi. Chất liệu bắt sáng giúp bộ đồ nổi bật, trong khi loạt phụ kiện tạo thêm vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng. Chị em thích phong cách đi biển cá tính có thể học cách dùng phụ kiện để bộ bikini quen thuộc trông mới mẻ và có điểm nhấn hơn.

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Tiếp theo, Diệp Lâm Anh nổi bật với bộ đồ bơi hồng fuchsia có những khoảng cắt táo bạo ở hai bên eo, giúp tôn rõ vòng hai và đường cong cơ thể. Cô đồng điệu phụ kiện bằng hoa cài tóc và dép cùng tông, tạo tổng thể rực rỡ nhưng không rối mắt. Chị em muốn thử những gam màu nổi khi đi biển có thể học cách phối phụ kiện cùng tông để trang phục trông liền mạch và có chủ đích hơn.

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Diệp Lâm Anh mang đến 1 gợi ý nữa cho chị em với mẫu bikini hai mảnh màu đỏ rượu vang với thiết kế khá tối giản. Phần áo có chi tiết tạo hình vỏ sò mềm mại ở cup ngực, trong khi quần bikini dáng cơ bản giúp tổng thể không bị quá nhiều chi tiết. Gam đỏ trầm là điểm ăn tiền khi vừa đủ nổi bật giữa background biển xanh, vừa mang lại nét đẹp trưởng thành và quyến rũ. Người đẹp còn phối kính bản lớn tông đỏ cùng túi monogram, biến một set bikini đơn giản thành outfit đi biển có điểm nhấn rõ ràng.

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Ở bộ đồ cuối cùng, Diệp Lâm Anh chuyển sang phong cách khỏe khoắn với đồ bơi liền thân màu hồng, tay dài và khóa kéo phía trước, phù hợp với các hoạt động dưới nước. Phom dáng ôm sát vẫn tôn đường cong nhưng tạo cảm giác năng động thay vì quá phô diễn. Cô còn phối tất cao cùng màu và kính tráng gương, giúp tổng thể đồng điệu từ trang phục đến phụ kiện.

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