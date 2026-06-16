Minh Hằng vốn là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Vbiz duy trì được phong độ nhan sắc lẫn vóc dáng đáng nể sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng trong một sự kiện giải trí quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Nhã Phương, Bảo Thy cùng nhiều mỹ nhân showbiz Việt mới đây, nữ ca sĩ - diễn viên sinh năm 1987 lại bất ngờ rơi vào một tình huống kém duyên chỉ vì lựa chọn trang phục biểu diễn chưa thực sự hoàn hảo.

Màn trình diễn với bộ cánh đang gây tranh cãi của Minh Hằng.

Sau phần giao lưu cùng khách mời, Minh Hằng xuất hiện trên sân khấu với một bộ cánh đậm chất performance mang tinh thần sân khấu hiện đại. Thiết kế tông trắng - nude được xử lý trên nền chất liệu xuyên thấu, phủ ren hoa nổi và đan dây corset ở phần thân trước, tạo hiệu ứng thị giác gợi cảm nhưng vẫn mềm mại. Phần hông được đính hai mảng bèo lớn bất đối xứng như tà váy cách điệu, kết hợp găng tay ren xuyên thấu và những khoảng cut-out táo bạo chạy dọc hai bên eo.

Đây là bộ trang phục được Minh Hằng "bê nguyên" ra từ MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng ra mắt vào tháng 3/2026, tuy nhiên thiết kế đã được xử lý lại từ phom dáng liền thành bộ cánh 2 mảnh kèm để phù hợp với làm trang phục biểu diễn.

Tổng thể trang phục giúp tôn lên đôi chân thon dài cùng vòng eo săn chắc của Minh Hằng. Tuy nhiên, cũng chính vì phom dáng ôm sát, nhiều chi tiết xuyên thấu và kết cấu khá phức tạp mà bộ đồ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán sau chương trình.

Nhiều đoạn video được khán giả ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ ca sĩ liên tục có những khoảnh khắc mất tập trung vì trang phục. Trong lúc biểu diễn, Minh Hằng nhiều lần tranh thủ những khoảng nghỉ giữa các động tác vũ đạo để kiểm tra, điều chỉnh lại phần váy áo. Có thời điểm, cô phải quay người vào phía trong sân khấu để tự chỉnh trang phục trước khi tiếp tục phần trình diễn.

Không ít khán giả cũng nhận ra vẻ mặt có phần ái ngại của nữ nghệ sĩ khi liên tục đưa mắt về phía hậu trường, biểu cảm không hài lòng dường như đang ra hiệu với ê-kíp. Chính những khoảnh khắc này khiến sự tự tin và thần thái vốn là thế mạnh của Minh Hằng bị ảnh hưởng đáng kể.

Dưới các video lan truyền, đa số bình luận đều cho rằng đây là một lựa chọn trang phục chưa thực sự phù hợp. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng thiết kế này vô tình đẩy Minh Hằng vào tình huống khó xử trước hàng trăm khán giả, khiến phần trình diễn bị phân tâm và tạo cảm giác phản cảm đối với một bộ phận người xem: "Không ngấm nổi trang phục", "Mặc kỳ quá", "Nhìn chị Hằng cứ phải kéo chỉnh mãi thấy thương.", "Bị phản cảm rồi"...

Điều đáng tiếc là câu chuyện lần này lại khiến cư dân mạng nhắc lại một số sự cố trang phục từng xuất hiện trong làng giải trí trước đây, dù bản thân Minh Hằng vốn không phải cái tên thường xuyên gắn với những màn hớ hênh hay chiêu trò gây chú ý bằng trang phục. Bởi nếu nhìn vào hành trình hình ảnh của nữ nghệ sĩ, Minh Hằng từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân có màn "lột xác" thành công nhất Vbiz.

Những ngày đầu bước chân vào showbiz, cô ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp ngọt ngào, hình tượng trong trẻo, gần gũi. Theo thời gian, nữ nghệ sĩ từng bước thay đổi hình ảnh theo hướng trưởng thành hơn. Từ một cô gái mang vẻ đáng yêu đặc trưng của thế hệ thần tượng đời đầu, Minh Hằng xây dựng thành công phong cách sang trọng, hiện đại và ngày càng sắc sảo. Gu thời trang của cô cũng liên tục được nâng cấp với những lựa chọn tinh tế, thời thượng nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ vóc dáng săn chắc, làn da rạng rỡ cùng thần thái ngày càng cuốn hút. Nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng mặc đẹp, đồng thời được đánh giá cao nhờ khả năng biến hóa đa dạng từ thanh lịch, nữ tính đến quyến rũ, cá tính. Một lần xui rủi là đủ để mạng xã hội bàn tán vài ngày. Nhưng nhìn vào những gì Minh Hằng đang sở hữu ở ngưỡng U40, từ visual ngày càng mặn mà đến vị thế vững vàng trong showbiz, hy vọng đây chỉ là một nốt trầm nhỏ trong hành trình giữ vững danh hiệu mỹ nhân không tuổi của Vbiz.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi, IGNV