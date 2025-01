Phòng khám chuyên khoa da liễu SkinOne - Nơi lựa chọn của niềm tin

Làm đẹp: "Trăm hoa đua nở"!

Nhớ lại những ngày đầu khi mới thành lập, Bác sĩ chuyên khoa 1 Da liễu Đặng Thị Minh Châu, giám đốc Công ty TNHH Phòng khám da liễu SkinOne tâm sự, hơn 10 năm trước ngành da liễu vẫn còn là lĩnh vực khá non trẻ, lúc đó cũng không có nhiều cơ sở chuyên điều trị về da liễu. Đành rằng công nghệ điều trị giai đoạn trước không tiến bộ như hiện nay, nhưng chuẩn chỉnh trong điều trị da liễu vẫn được các cơ sở điều trị khá tốt, chuyên môn cao. Còn hiện nay, dịch vụ "cơ sở" làm đẹp nói chung và điều trị da nói riêng mọc lên "như nấm sau mưa" nhưng "vàng thau lẫn lộn", khiến không ít khách hàng lúng túng không biết đâu là thật, đâu là giả. Và hệ lụy đã khiến cho không ít khách hàng tìm sai địa chỉ điều trị dẫn đến "tiền mất tật mang".

Xã hội ngày càng hiện đại, theo đó các bệnh lý về da cũng ngày càng trở nên đa dạng, phổ biến do tác động của nhiều yếu tố như ô nhiễm môi trường, sự thay đổi trong thói quen lối sống, dẫn đến hình thành hàng loạt các bệnh lý về da do nội tiết tố…

Có cầu ắt có cung, ngành làm đẹp theo đó cũng phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, không phải địa điểm nào cũng đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Mặt trái của sự phát triển này chính là việc nhiều cơ sở làm đẹp gắn mác "phòng khám" nhưng không đạt chuẩn về giấy tờ pháp lý hay chuyên môn. Nhiều người đặt niềm tin sai địa điểm và những nơi không đủ đảm bảo và nhận lại những hậu quả nghiêm trọng.

Xã hội phát triển, sự hình thành và phát triển của mạng xã hội cũng nở rộ nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin. Song, mặt trái sự phát triển này chính là thông tin thiếu sự kiểm chứng, không thiếu những hình ảnh quảng cáo với lời hoa mỹ, hình ảnh so sánh "trước - sau" và hứa hẹn những kết quả điều trị hiệu quả, an toàn. Song, không phải tất cả cơ sở làm đẹp đó đều có đầy đủ hệ thống, thiết bị, chuyên môn đúng quy định của pháp luật. Để tránh rủi ro, khách hàng cần tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng dịch vụ.

Đừng để "tiền mất tật mang"

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ đại diện phòng khám Da liễu SkinOne cho biết, thời gian qua, phòng khám thường xuyên tiếp nhận các khách hàng đến điều trị, trong đó có không ít trường hợp khi đến với phòng khám bệnh đã trở nên nghiêm trọng do hàng loạt nguyên nhân như điều trị sai cách, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan…

Chị Hằng (Hồ Chí Minh) khách hàng điều trị tại SkinOne thời gian gần đây chia sẻ: "Trước khi đến với SkinOne, tôi sử dụng tùm lum kem, ai bảo gì chị bôi nấy xong da mỏng yếu lắm, da sạm đen đỏ khó chịu lắm Tìm hiểu trên mạng, nghe người nay người kia giới thiệu nhiều chỗ đến khám và điều trị, nhưng chẳng những làn da không được cải thiện mà ngày càng bị hư tổn trầm trọng hơn", chị Hằng nói và cho biết, sau khi biết và tìm đến phòng khám SkinOne, ban đầu cầu mong Tết này chỉ cần da ổn là được, nhưng hiện tại chưa tới Tết da đã đẹp rồi.

"Thực tế thời gian qua SkinOne tiếp nhận rất nhiều khách hàng đến với phòng khám, nhưng điều đáng buồn là có nhiều trường hợp khi tiếp nhận làn da đã bị hư tổn rất nặng nề do sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm có chứa Corticoid hoặc điều trị sai cách. Và nhiệm vụ lúc này của phòng khám là phải giải quyết hậu quả", bác sĩ chuyên khoa 1 Da liễu Đặng Thị Minh Châu nói và cho rằng, hậu quả của việc điều trị sai cách dẫn đến việc khách phục rất mất thời gian, tốn kém nhiều chi phí, nhưng kết quả chưa chắc sẽ hiệu quả như điều trị đúng cách ban đầu.

Thực tế cho thấy, tâm lý nhiều khách hàng hiện nay do chưa tìm hiểu kỹ thông tin, một phần vì sợ tốn kém nên "trao thân, gửi phận" cho một số nơi không có chuyên môn, chỉ định sử dụng sản phẩm không đúng dẫn đến "tiền mất tật mang. Hãy là người thông minh trong việc tìm kiếm, lựa chọn những cơ sở uy tín. Một phòng khám da liễu uy tín cần đáp ứng các tiêu chí quan trọng như có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp, đội ngũ bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và chuyên môn đúng lĩnh vực, cùng cơ sở vật chất hiện đại và được quản lý chặt chẽ. Máy móc, thiết bị y tế tại phòng khám phải được nhập khẩu chính hãng, có xuất xứ rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Quy trình vệ sinh, khử trùng dụng cụ cũng cần được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Bác sĩ Đặng Thị Minh Châu có đầy đủ giấy phép hành nghề và bằng cấp chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng trong lĩnh vực da liễu.

