Phong cách thời trang của Zendaya khi quảng bá bom tấn The Odyssey

Năm 2026 là năm đặc biệt bận rộn với Zendaya khi cô xuất hiện trong hàng loạt bom tấn được trông đợi nhất như The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day (cùng ra mắt trong tháng 7) và Dune 3 (ra mắt cuối năm 2026).

Mỗi bộ phim đều có lịch trình quảng bá dày đặc để đưa phủ sức nóng, độ thảo luận lên toàn cầu. The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đã có chuỗi sự kiện ra mắt hoành tráng, những buổi chụp hình với dàn diễn viên ngôi sao ở nhiều quốc gia châu Âu. Qua đó, phong cách thời trang của Zendaya trở thành điểm nhấn nổi bật. Những bộ trang phục của cô, với sự định hướng từ stylist gắn bó nhiều năm - "kiến trúc sư hình ảnh" Law Roach, luôn thu hút sự chú ý và thách thức những gì bạn nghĩ mình thực sự biết về thời trang.

Tại buổi ra mắt phim The Odyssey ở Paris nữ diễn viên đã hóa thân thành nữ thần Hy Lạp trong chiếc váy được thiết kế riêng, trải qua hơn 800 giờ làm thủ công. Được làm từ chất liệu vải trắng hai tông màu tinh tế và điểm xuyết ren mỏng manh, chiếc váy có phần thân trên khoét sâu táo bạo, đường xẻ cao ở chân và áo khoác bolero xếp nếp bồng bềnh. Lớp trang điểm lộng lẫy của nữ diễn viên cũng gây chú ý với đôi mắt được tán phấn xanh nhạt.

Diện mạo quyến rũ của Zendaya khi ra mắt phim The Odyssey tại Paris (Ảnh: AP)

CNN nhìn nhận rằng chiếc váy trắng lộng lẫy còn gợi sự liên tưởng đến phong cách cô dâu. Zendaya và bạn diễn Tom Holland cũng chỉ mới công bố kết hôn trước thềm quảng bá.

Công chúng nhận thấy, Zendaya đang sử dụng tông màu trắng là chủ đạo nhưng mỗi lần xuất hiện, cô lại gây bất ngờ với sự lựa chọn mới mẻ, cầu kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Trang phục mang phong cách Hy Lạp được đánh giá cao của Zendaya trong buổi chụp hình cùng dàn diễn viên tại London (Ảnh: AP)

Chiếc váy mang phong cách điêu khắc được nữ diễn viên mặc trong buổi ra mắt phim tại Anh tạo nên những làn sóng tranh luận. Đây là thiết kế đặc biệt chỉ vừa được trình diễn trên sàn catwalk từ bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026/27 của Schiaparelli (Ảnh: AP)



Không chỉ Zendaya, những ngôi sao khác trong phim The Odyssey đều khiến công chúng bị thu hút bởi diện mạo, trang phục rất ấn tượng tại mỗi buổi ra mắt, qua đó góp phần khiến sự quan tâm dành cho bom tấn sử thi Hy Lạp lớn hơn bao giờ hết, bất kể những ý kiến trái chiều.