Phép màu phía sau chiếc thẻ AR: Khi "lời thì thầm" của con là sợi dây gắn kết gia đình

Từ những tò mò đáng yêu về con đến mong muốn được cùng nhau cảm nhận hành trình lớn lên của một sinh linh bé bỏng. Một trải nghiệm công nghệ nhỏ bé có thể khiến những tưởng tượng ấy trở nên gần gũi và sống động hơn bao giờ hết.

Từ những điều nhỏ bé ba mẹ mong chờ mỗi ngày...

Hành trình mang thai tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị: Những lần mẹ cảm nhận con khẽ chuyển động, mỗi ngày trò chuyện cùng con hay những lần cả nhà cùng tò mò không biết hôm nay con đã lớn thêm như thế nào.

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, quá trình chờ đón con là một cột mốc thời gian quan trọng để gia đình học cách kết nối và đồng hành cùng nhau nhiều hơn. Người mẹ tận hưởng từng thay đổi nhỏ của cơ thể, còn người ba cũng luôn muốn tìm thêm những cách gần gũi hơn để cảm nhận sự hiện diện của con trong cuộc sống hằng ngày.

Chính vì thế, những trải nghiệm mang tính tương tác và cảm xúc ngày càng được các gia đình trẻ yêu thích, như một cách lưu giữ niềm vui và khiến hành trình mang thai trở nên sống động hơn từng ngày.

Cận cảnh chiếc thẻ AR từ PregnaVie Complete, nơi chứa đựng những "lời thì thầm" đáng yêu của con trong suốt 9 tháng 10 ngày.

…đến chiếc thẻ AR biến sự tưởng tượng thành trải nghiệm sống động

Từ mong muốn mang đến nhiều hơn những khoảnh khắc kết nối cho gia đình trẻ, PregnaVie Complete đã tích hợp công nghệ AR vào từng hộp sản phẩm bổ sung vi chất dành cho mẹ bầu. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bổ sung, PregnaVie biến mỗi lần mở hộp thành một trải nghiệm "túi mù" đầy cảm xúc và mong chờ.

Bên trong mỗi hộp chứa một tấm thẻ AR ngẫu nhiên, tương ứng với 9 tháng phát triển của thai nhi. Khi ba mẹ cùng dùng điện thoại quét mã QR trên thẻ, hình ảnh em bé 3D sống động sẽ xuất hiện với những cử động đáng yêu như mỉm cười, vẫy tay với ba mẹ.

Sự hiện diện sống động của con qua lăng kính AR chính là món quà tinh thần vô giá, giúp ba mẹ thêm thấu hiểu và trân trọng hành trình thiêng liêng này.

Mỗi tấm thẻ giống như một "lời thì thầm" mà con gửi đến ba mẹ trong suốt hành trình lớn lên từng ngày. Đó có thể là lời chào đầu tiên, một chuyển động nhỏ hay đơn giản là khoảnh khắc khiến cả gia đình cùng bật cười vì cảm giác như con đang thật sự hiện diện ngay trước mắt.

Nền tảng vững chắc hiện thực hóa những "lời thì thầm"

Chiếc thẻ AR mang đến cho ba mẹ khoảnh khắc kết nối diệu kỳ, nhưng để thai nhi thực sự có thể "múa may quẫy đạp" và khỏe mạnh lớn khôn, nền tảng cốt lõi nằm ở nguồn dinh dưỡng mà mẹ nạp vào mỗi ngày. Đó là lý do PregnaVie không chỉ làm tốt vai trò của một điểm chạm cảm xúc mà còn là người bạn nuôi dưỡng nền tảng sức khỏe toàn diện.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PregnaVie Complete mang đến công thức vượt trội chứa 25 vi chất thiết yếu, trong đó có bộ ba "dưỡng chất vàng" Lutein - DHA - Vitamin E để con phát triển khỏe mạnh và tinh anh. Sự kết hợp của bộ ba này đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa các tế bào thần kinh, tạo nền tảng hỗ trợ phát triển nhận thức cho bé ngay từ giai đoạn trong bụng mẹ.

PregnaVie cung cấp trọn vẹn nguồn năng lượng bền bỉ cho cả mẹ và bé. Đặc biệt, sự khác biệt lớn nhất đến từ công nghệ Liqcaps tiên tiến. Viên PregnaVie chứa hoạt chất dưới dạng tự nhũ hóa, giúp cơ thể mẹ hấp thu nhanh chóng và tối ưu. Đồng thời với vỏ nang được hàn chặt, viên PregnaVie hoàn toàn không mùi. Mẹ chẳng còn phải lo ngại mùi vị khó chịu của các hoạt chất như sắt, DHA.

Chính nền tảng khoa học vững chắc từ 25 vi chất và công nghệ Liqcaps này đã tạo nên một thai kỳ khỏe mạnh, để mẹ an tâm tận hưởng hành trình, và để em bé có đủ thể lực gửi đến ba mẹ những "lời thì thầm" tràn đầy sức sống.

PregnaVie là điểm tựa sức khỏe vững chắc, cùng mẹ và bé đi qua một thai kỳ hạnh phúc.

Cuốn nhật ký 280 ngày của cả gia đình

Không chỉ dừng lại ở một trải nghiệm nhất thời, hành trình sưu tầm đủ 9 tấm thẻ AR từ PregnaVie dần trở thành một cuốn "nhật ký kỹ thuật số" vô giá. Ở đó, mỗi tấm thẻ là một trang lưu giữ sự lớn khôn của con, là minh chứng cho tình yêu thương và sự đồng hành của ba mẹ trong suốt 280 ngày.

Lựa chọn PregnaVie giờ đây không chỉ là lựa chọn sự bảo chứng để mẹ khỏe, bé tinh anh, mà còn là cách cha mẹ chọn cho mình một hành trình mang thai ngập tràn niềm vui, sự gắn kết và những khoảnh khắc đập hộp vô giá.

Khám phá ngay hiện tượng "túi mù thai kỳ" và tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm đang được hội mẹ bầu và mẹ bỉm Gen Z săn đón tại website chính thức https://pregnavie.vn/

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần MHD Pharma

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