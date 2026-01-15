Phép màu giúp đại mỹ nhân 44 tuổi trẻ như thiếu nữ 20, vĩnh viễn là ngoại lệ của showbiz

Song Hye Kyo sinh năm 1981, dù đã bước sang tuổi 44 nhưng cô vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc "không tuổi" của làng giải trí Hàn Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên không chỉ giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt rạng rỡ mà còn gây ấn tượng với làn da mịn màng, căng bóng bất chấp thời gian.

Để có được nhan sắc vạn người mê này, Song Hye Kyo đặc biệt chỉn chu trong chu trình chăm sóc da hằng ngày, đồng thời duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh, xem đó là nền tảng quan trọng giúp làn da luôn khỏe và trẻ trung.

Trong một vlog ghé thăm nhà Song Hye Kyo, bên cạnh những khoảnh khắc thân thiết, cặp chị em Song Hye Kyo và Kang Min-Kyung còn hé lộ chu trình chăm sóc da ban đêm. Qua đó, netizen nhanh chóng "soi" ra hai sản phẩm làm đẹp được Song Hye Kyo thường xuyên sử dụng. Nữ diễn viên cũng trực tiếp giới thiệu cho Kang Min-Kyung trải nghiệm, và ngay sau khi thoa lên da, Min-Kyung đã không tiếc lời khen về cảm giác dễ chịu cũng như hiệu quả của sản phẩm.

Song Hye Kyo và Kang Min-Kyung hé lộ chu trình chăm sóc da ban đêm

Cụ thể, hai món dưỡng da xuất hiện trong chu trình làm đẹp của Song Hye Kyo và Kang Min-Kyung là sữa rửa mặt và kem dưỡng ban đêm của thương hiệu Guerlain. Đây đều là những sản phẩm cao cấp, được đánh giá cao nhờ kết cấu mịn nhẹ, cảm giác dễ chịu khi sử dụng và khả năng hỗ trợ phục hồi, nuôi dưỡng làn da trong suốt đêm dài.

Song Hye Kyo giới thiệu cho Kang Min-Kyung sử dụng sữa rửa mặt Guerlain



Sau khi thoa thêm kem dưỡng ban đêm, Kang Min-Kyung dành nhiều lời khen ngợi cho khả năng cấp ẩm của sản phẩm

Chân dung bộ đôi sản phẩm dưỡng da mà Song Hye Kyo sử dụng

1. Sữa rửa mặt Abeille Royale Cleansing Care-in-Mousse

Sữa rửa mặt Abeille Royale Cleansing Care-in-Mousse của Guerlain sở hữu kết cấu mousse bông mịn, giúp làm sạch da nhẹ nhàng mà không gây khô căng. Sản phẩm chứa các thành phần từ mật ong quý, hỗ trợ duy trì độ ẩm, làm dịu và bảo vệ hàng rào da ngay từ bước làm sạch. Khi sử dụng, lớp bọt mịn ôm sát bề mặt da, loại bỏ bụi bẩn và cặn trang điểm, đồng thời mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu, phù hợp cho làn da cần được chăm sóc tinh tế mỗi ngày.

2. Kem dưỡng ban đêm Guerlain Abeille Royale Honey Treatment Night Cream

Guerlain Abeille Royale Honey Treatment Night Cream là kem dưỡng ban đêm cao cấp, nổi bật với công thức giàu mật ong quý và sữa ong chúa, giúp hỗ trợ phục hồi làn da trong khi ngủ. Chất kem mềm mịn, dễ tán, thẩm thấu êm ái, mang lại cảm giác nuôi dưỡng sâu nhưng không nặng mặt. Sản phẩm giúp da trở nên căng mịn, ẩm mượt hơn sau khi thức dậy, đồng thời góp phần cải thiện độ đàn hồi và vẻ tươi tắn cho làn da theo thời gian.

Bên cạnh các sản phẩm dưỡng da, Song Hye Kyo còn duy trì 4 thói quen lành mạnh

1. Rửa mặt bằng sữa

Song Hye Kyo thường duy trì thói quen dùng sữa tươi cho bước làm sạch cuối cùng. Sau khi tẩy trang và rửa mặt, cô làm ấm sữa ở nhiệt độ vừa phải rồi nhẹ nhàng đổ lên da. Sữa giàu AHA tự nhiên và khoáng chất, giúp loại bỏ tế bào chết một cách êm ái, đồng thời giữ da mềm mại, đủ ẩm. Axit lactic trong sữa còn hỗ trợ làm sáng da, làm dịu kích ứng, cải thiện mụn và giúp bề mặt da mịn màng, trẻ trung hơn.

2. Facial định kỳ để phục hồi làn da

Giữa lịch trình làm việc dày đặc, Song Hye Kyo vẫn dành thời gian cho các buổi chăm sóc da chuyên sâu. Cô tin rằng, ngoài việc dưỡng da tại nhà, để làn da được các chuyên gia chăm sóc định kỳ sẽ giúp da thư giãn, tái tạo và duy trì độ rạng rỡ lâu dài. Facial không chỉ tốt cho làn da mà còn mang lại cảm giác thả lỏng tinh thần - yếu tố quan trọng giúp da "giữ tuổi".

3. Chườm đá lạnh

Một thói quen khác của Song Hye Kyo là massage da mặt bằng đá lạnh. Phương pháp này giúp tăng tuần hoàn máu, se khít lỗ chân lông, giảm viêm và mang lại làn da trong trẻo. Đồng thời, chườm đá còn giúp các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu tốt hơn, hỗ trợ giảm bọng mắt và giúp đường nét gương mặt trông gọn gàng, tươi tắn.

4. Duy trì lối sống lành mạnh - nền tảng của làn da đẹp

Song Hye Kyo cho rằng làn da đẹp phải được bắt nguồn từ sức khỏe bên trong, vậy nên cô luôn duy trì chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn, đặc biệt là yoga kết hợp đi bộ hoặc chạy bộ ngoài trời. Nữ diễn viên cho biết mỗi khi vận động và đổ mồ hôi, làn da trở nên hồng hào, khỏe khoắn rõ rệt.