Phẫu thuật nội soi đặc biệt cho bé gái 2 tháng tuổi, chỉ nặng 2,4kg

Sáng 5/11, tin từ Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho một bé gái 2 tháng tuổi, cân nặng chỉ 2,4kg, bị thoát vị bẹn trái nghẹt kèm thoát vị rốn.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng quấy khóc, vùng bẹn trái nổi khối phồng to, cứng, đồng thời vùng rốn phì to. Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thoát vị bẹn trái và thoát vị rốn.

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cho bé gái 2 tháng tuổi, chỉ nặng 2,4 kg.

Trước nguy cơ tổn thương tạng thoát vị nếu tình trạng nghẹt kéo dài, ê-kíp quyết định can thiệp phẫu thuật cấp cứu bằng kỹ thuật nội soi một trocar qua rốn (kỹ thuật cho phép phẫu thuật viên thực hiện toàn bộ thủ thuật thông qua một vết rạch duy nhất ngay tại nếp rốn).

Điểm đáng chú ý là bệnh nhi mới 2 tháng tuổi, cân nặng 2,4 kg. Ở lứa tuổi này, cơ quan và các cấu trúc giải phẫu còn nhỏ, dự trữ sinh lý hạn chế.

Ca phẫu thuật được xử trí thành công và phục hồi tốt. Bé dự kiến được xuất viện ngày 6/11.