Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của Vbiz, Ribi Sachi (sinh năm 1990) luôn là một trường hợp vô cùng thú vị. Dù đã chạm ngưỡng 36, nữ chính gắn liền với sự thành công của nhóm hài tỉ view FAP TV không chỉ giữ được diện mạo tươi trẻ mà còn khiến dân tình xuýt xoa bởi tư duy ăn mặc ngày càng sắc sảo, có gu và đậm chất thời trang.

Mới đây, khi công khai hẹn hò Otis Đỗ Nhật Trường, đánh dấu cái kết ngọt ngào cho "con thuyền" mà người hâm mộ miệt mài chèo lái suốt nhiều năm, ngoại hình hack tuổi của nữ diễn viên càng được chú ý. Từ lần đầu vào vai bạn học cấp 3 của nhau năm 2017, 9 năm sau cả hai đặc biệt là Ribi Sachi không có quá nhiều khác biệt so với những ngày chưa 30.

Lướt qua trang cá nhân dễ dàng nhận ra phong cách của người đẹp Pleiku không đóng khung ở sự an toàn hay hình tượng nàng thơ mà cô vẫn luôn vào vai mà là tư duy ăn mặc đa dạng, có gu, nơi sự phóng khoáng bắt cặp ăn ý cùng nét thanh lịch, ngọt ngào vốn có.

Công thức tỷ lệ trang phục "hack" chiều cao 1m58

Với chiều cao 1m58 nặng khoảng 45kg, Ribi có dáng người trung bình nhỏ nhắn nhưng ghi điểm bởi khả năng xử lý tỷ lệ trang phục khéo léo. Công thức "ruột" được cô áp dụng liên tục là kết hợp các mẫu áo khoác phom rộng (blazer, áo da cropped, jacket da lộn) cùng chân váy ngắn xếp ly hoặc quần short.

Món phụ kiện chìa khóa giúp hoàn thiện outfit chính là những đôi boots da cao cổ đến gối, vừa tạo độ cool lại đem đến hiệu ứng giúp đôi chân trông thon dài đáng kể.

Lối phối đồ của người đẹp quê Pleiku còn thú vị ở kỹ thuật layering ngẫu hứng. Ribi Sachi khá chuộng các chi tiết nhấn nhá như quàng áo len kẻ sọc qua vai, thắt nhẹ chiếc khăn lụa chấm bi ở cổ, hay dùng thắt lưng da màu đỏ rượu làm điểm nhấn tương phản trên chiếc quần jeans ống rộng. Việc kết hợp những món đồ cơ bản với loạt túi xách hàng hiệu kinh điển như Chanel 22 hay Chanel Flap Bag tạo nên phong cách High-low thời thượng mà vẫn rất gần gũi, tinh tế.

Biến hóa từ street-style cá tính đến sự quyến rũ e ấp

Không bó hẹp bản thân trong một hình mẫu cố định, Ribi Sachi ở ngưỡng U40 biết cách "đổi gió" thời trang vô cùng linh hoạt. Hôm trước người ta thấy một Ribi Sachi cực ngầu trong chiếc blazer đen oversized đi cùng kính râm, hôm sau cô đã hóa dịu dàng với mẫu đầm trắng tay bồng dạo phố.

Đặc biệt, sự cởi mở trong phong cách thời gian gần đây của người đẹp còn thể hiện qua những item có độ xuyên thấu nhẹ hoặc cắt xẻ tinh tế. Mẫu áo tie-dye khoác ngoài đồ bơi khi đi biển, chiếc váy thun ôm sát bodycon hay croptop lấp ló vòng eo thon gọn đều được cô chinh phục trơn tru. Tất cả các khoảng hở đều được tiết chế vừa vặn, đủ tạo sự thu hút nhưng vẫn giữ chừng mực, thanh lịch.

Song hành cùng gu thời trang biến hóa là tone makeup hợp xu hướng. Nữ diễn viên ưu ái layout trang điểm Clean Girl hoặc Douyin mỏng nhẹ: nền da căng bóng, đôi môi mọng nước tone hồng đất/cam đào cùng hàng mi cong vút tôn lên đôi mắt to tròn sẵn có. Mái tóc cũng được chăm chút đa dạng, từ việc thắt khăn bandana ren cổ điển, buộc đuôi ngựa cao năng động cho đến kiểu búi củ tỏi đánh rối tự nhiên.

Sự thời thượng của Ribi Sachi càng trọn vẹn hơn khi bước đi bên cạnh Otis. Cặp đôi thể hiện sự ăn ý tuyệt đối qua cách lựa chọn trang phục mang tính đồng điệu cao về màu sắc lẫn chất liệu. Dù là những set đồ tone trắng - kem tối giản hay outfit dạo phố phóng khoáng, cả hai đều tạo nên tổng thể vô cùng mãn nhãn. Sự chăm chút cho diện mạo và năng lượng tươi trẻ bộc lộ qua từng khung hình đã chứng minh rằng: khi một người phụ nữ biết yêu thương và làm chủ phong cách, tuổi tác đơn thuần chỉ là những con số.

Ảnh: IGNV