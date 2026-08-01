Phát hiện Haaland chơi Hermès Birkin cũng chỉ vì vợ con

Erling Haaland vốn quen thuộc với hình ảnh “quái vật sân cỏ” cùng thân hình cao lớn, mái tóc vàng đặc trưng và phong thái lạnh lùng. Thế nhưng mới đây, siêu sao người Na Uy lại khiến mạng xã hội thích thú bởi một khoảnh khắc đời thường hoàn toàn khác: một ông bố bỉm sữa giản dị đang chăm con giữa sân bay.

Trong bức ảnh được lan truyền rộng rãi, Haaland đi cạnh bạn gái Isabel Haugseng Johansen, người đang bế con nhỏ trên tay. Điều khiến dân tình chú ý không chỉ là vẻ ngoài giản dị của cặp đôi mà còn là hành động rất tự nhiên của chân sút Manchester City. Haaland một tay cầm chiếc vớ của con, một tay bỏ túi xách của vợ vào túi của mình để tiện xách. Khoảnh khắc vừa vụng về vừa đáng yêu ấy nhanh chóng nhận về hàng triệu lượt tương tác, nhiều người còn đùa rằng chiếc Hermès Birkin qua tay ngôi sao bóng đá người Na Uy cũng trở thành túi bỉm sữa.

Khoảnh khắc viral cõi mạng của Haaland.

Chiếc túi tâm điểm của bức hình là Hermès Birkin Rock HAC, phiên bản mang phong cách “rock and roll” của dòng Haut à Courroies (HAC). Mẫu túi gây ấn tượng với phom dáng cao đặc trưng của HAC kết hợp các chi tiết khóa kim loại cá tính, tạo cảm giác mạnh mẽ và nam tính hơn Birkin cổ điển. Theo mức giá trên thị trường resale quốc tế, Hermès HAC Rock hiện được giao dịch khoảng 68.000 USD, tương đương gần 1,8 tỷ đồng. Việc Haaland dùng chiếc túi trị giá cả tỷ đồng để đựng đồ cá nhân bên trong khiến cư dân mạng càng thích thú, bởi khoảnh khắc ấy vừa xa xỉ vừa rất đời thường.

Điều thú vị là Haaland không hề giữ khoảng cách kiểu “đồ xa xỉ phải nâng niu”. Anh xách chiếc Hermès Birkin như một chiếc túi thường ngày, đựng đồ cá nhân, vật dụng của con và những món đồ nhỏ nhặt trong lúc di chuyển. Chính sự tự nhiên ấy lại khiến hình ảnh của anh trở nên gần gũi hơn rất nhiều trong mắt công chúng.

Nhiều cư dân mạng nhận xét khoảnh khắc này cho thấy một Erling Haaland rất khác: không phải cỗ máy ghi bàn lạnh lùng trên sân cỏ mà là người đàn ông trẻ đang tận hưởng cuộc sống gia đình. Có lẽ chính vì thế mà bức ảnh nhanh chóng viral. Người ta không chỉ nhìn thấy một siêu sao bóng đá sở hữu chiếc túi trị giá gần 2 tỷ đồng, mà còn nhìn thấy một khoảnh khắc rất đời thường. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến một ngôi sao trở nên đáng nhớ hơn bất kỳ bộ đồ hiệu hay chiếc túi xa xỉ nào.

Thực tế, Haaland từ lâu đã được xem là một trong những ngôi sao bóng đá sở hữu bộ sưu tập Hermès Birkin đồ sộ bậc nhất làng túc cầu. Người hâm mộ từng nhiều lần bắt gặp anh mang theo các mẫu Birkin cỡ lớn với nhiều gam màu khác nhau trong những chuyến du đấu, nghỉ dưỡng hoặc khi xuất hiện ngoài đời thường. Có thể thấy, Haaland đặc biệt yêu thích những chiếc túi Hermès cỡ lớn với phong cách tối giản, thực dụng nhưng cực kỳ đắt đỏ, đẳng cấp.

Chỉ riêng vài mẫu túi từng xuất hiện công khai đã có tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng, cho thấy thú chơi Hermès của chân sút Manchester City thuộc hàng hiếm có trong giới cầu thủ. Giới mộ điệu đánh giá bộ sưu tập của anh có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD và nhiều mẫu không thể mua trực tiếp chỉ bằng tiền mà còn phụ thuộc vào lịch sử mua sắm tại boutique Hermès.

Sở thích này cũng phản ánh khá rõ gu thời trang của Haaland. Ngoài sân cỏ, nam cầu thủ thường chọn các bộ đồ tông trung tính như be, xám, nâu hoặc đen, ưu tiên chất liệu cashmere, len và đồ thể thao cao cấp. Ngôi sao bóng đá sinh năm 2000 ưu ái phong cách tối giản, thoải mái và giàu tính ứng dụng, dành trọn spotlight cho những chiếc Birkin rất “quiet luxury”.

Haaland chính là "trùm Birkin" của làng bóng đá thế giới.

Ảnh: Instagram.