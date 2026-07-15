Vốn nổi tiếng với những màn biến hóa vạn năng, thế nhưng các "pháp sư" kinh doanh tại Trung Quốc mới đây cũng phải ngả mũ chào thua trước ban pháp lý của Louis Vuitton (LV) - những chiến thần "diệt shadow" với tần suất càn quét không nể nang một ai.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc một lần nữa chấn động trước thông tin Louis Vuitton đệ đơn kiện thẳng Cục Sở hữu Trí tuệ quốc gia này. Vụ án tranh chấp hành chính hy hữu này sẽ chính thức được Tòa án Sở hữu Trí tuệ Bắc Kinh đưa ra xét xử công khai vào ngày 16/7/2026.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một thương nhân may mặc tại Tiêu Sơn, Quảng Đông tên Hoàng Mẫn Diệu đã đăng ký thành công một nhãn hiệu. Cho rằng nhãn hiệu này vi phạm quyền lợi của mình, LV đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ nhưng Cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc lại đưa ra phán quyết không ủng hộ hãng. Không phục cơ quan quản lý nhà nước, ông lớn ngành xa xỉ Pháp quyết định lôi cả Cục ra tòa để phân xử.

Cơn lốc 1.691 vụ kiện: Thương hiệu trà sữa đền chục tỷ, quán bún vịt dính "đạn lạc"

Vụ kiện Cục Sở hữu Trí tuệ thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Theo số liệu thống kê trong vòng 5 năm qua, số vụ kiện tụng liên quan đến vi phạm nhãn hiệu do LV khơi mào tại Trung Quốc đại lục đã chạm mốc kỷ lục 1691 vụ. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2026, ban pháp lý của hãng đã kịp "tặng" cho các đơn vị kinh doanh tại đây thêm 56 lá đơn khởi kiện mới.

Chiến tích lẫy lừng gần đây nhất của nhà mốt Pháp gọi tên thương hiệu trà sữa nội địa đình đám Molly Tea. Vào ngày 29/6 vừa qua, tòa án Tô Châu đã ra phán quyết sơ thẩm, khẳng định logo hoa bốn cánh của hãng trà sữa này đã xâm phạm nghiêm trọng đến 7 họa tiết đồ họa đã được bảo hộ độc quyền của Louis Vuitton. Kết quả, Molly Tea bị tuyên phạt phải bồi thường tổng cộng 10.3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 37 tỷ đồng) cho LV.

Không dừng lại ở các thương hiệu lớn, "vòi rồng pháp lý" của LV còn quét qua cả những hộ kinh doanh bình dân. Một chủ nhà hàng tại Nam Kinh cay đắng chia sẻ rằng quán ăn phong cách vintage của mình từng bị LV đòi bồi thường lên đến 1.2 triệu tệ (4.6 tỷ đồng) chỉ vì sử dụng hình vẽ trang trí quầy bar và hộp bánh có họa tiết na ná logo của hãng. Kết cục, dù tòa chỉ tuyên phạt 110.000 tệ (hơn 400 triệu đồng) nhưng cửa hàng này đã phá sản vì thua lỗ trước đó.

Bi hài hơn, một quán bún vịt tiết vịt nằm ngay cạnh cũng vô tình dính "đạn lạc", bị LV liệt vào danh sách bị cáo. Lý do là vì nhà hàng nói trên đã mượn mã QR thanh toán của quán bún vịt này, khiến ban pháp lý của LV quét nhầm đối tượng.

Netizen xứ Trung dậy sóng: "Hóa ra cụ tổ chưa đăng ký bản quyền!"

Trước sự càn quét triệt để mang tính chất "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", cộng đồng mạng xứ Trung đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội xen lẫn cợt nhả. Hashtag "Sợ quá, khéo LV kiện luôn nhà tôi" lập tức leo thẳng lên top trending Weibo. Nhiều người hài hước bình luận: "Nhà tôi xây tường gạch có hoa văn bốn cánh, chắc phải đập đi không LV gửi đơn đến tận cửa" hay "Kiểu này nấm hương mua về không dám khía chữ thập nữa, nhìn giống logo LV quá".

Bên cạnh những lời đùa cợt, không ít netizen tỏ ra phẫn nộ và đẩy dòng hashtag "LV, sau lưng bạn chẳng có một ai ủng hộ đâu" lên top đầu xu hướng. Thông điệp đanh thép này cho thấy dù thắng trên tòa án, LV lại đang đại bại trên mặt trận truyền thông khi bị công chúng quay lưng toàn tập.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng lục lại lịch sử thời trang và chỉ ra rằng họa tiết biểu tượng Monogram của LV thực chất có độ tương đồng cực cao với hoa văn "Bảo Tướng Hoa" từ thời nhà Đường của Trung Quốc cổ đại. Hoa văn này sau đó truyền sang Nhật Bản thành các gia huy, rồi mới được các nhà thiết kế Pháp thế kỷ 19 mượn ý tưởng.

Nhiều người bức xúc cho rằng LV đang có hành vi "chiếm dụng văn hóa", chỉ vì người cổ đại ngày xưa không biết đến khái niệm đăng ký bản quyền mà nay biểu tượng truyền thống lại biến thành tài sản độc quyền của một thương hiệu phương Tây để đi chèn ép người bản địa.

Khi người Hàn lật kèo thành công

Trong khi các tiểu thương Trung Quốc đang đau đầu chống đỡ thì tại nước láng giềng Hàn Quốc, một "pháp sư" sửa đồ hiệu đã làm nên lịch sử. Vào tháng 2 năm 2026, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết lật ngược tình thế hoàn toàn có lợi cho ông Lee Kyung Han (58 tuổi), chủ một tiệm sửa đồ tại Gangnam, Seoul sau 4 năm theo đuổi vụ kiện với LV.

Giai đoạn 2017 - 2021, ông Lee nhận tái chế/sửa đổi những chiếc túi LV cũ do chính khách hàng mang đến thành các kiểu dáng ví hoặc túi nhỏ hơn theo nhu cầu cá nhân của họ. LV lập tức đệ đơn kiện vì cho rằng hành vi này vi phạm luật nhãn hiệu và đòi bồi thường. Dù thua ở cả hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, người thợ này vẫn kiên trì kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Cuối cùng, tòa án tối cao xứ Hàn tuyên bố: Việc chỉnh sửa sản phẩm dựa trên tài sản của chính khách hàng và chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân hoàn toàn không vi phạm Luật Nhãn hiệu. Đây được coi là một cột mốc lịch sử công nhận quyền định đoạt tài sản hợp pháp của người tiêu dùng trước các ông lớn xa xỉ.

Dù thắng thế về mặt luật pháp tại nhiều quốc gia, nhưng chiến lược vây quét triệt để từ tiệm trà sữa cho đến quán bún bình dân đang khiến Louis Vuitton dần mất đi thiện cảm trong mắt công chúng. Kiện tụng có thể giữ được giá trị thương hiệu độc quyền, nhưng nếu quá đà, cái giá phải trả đôi khi lại chính là lòng tin của người tiêu dùng.

Theo: Sputnik News; Huashang Net; Chosun Biz