Phản ứng của Kỳ Hân khi bị nói thẳng mặt "bé ba"

Mới đây, nàng WAG Kỳ Hân - vợ của tiền đạo Mạc Hồng Quân tham dự một buổi casting phim. Kỳ Hân ngồi cạnh dàn khách mời ở vị trí giám khảo. Đáng chú ý, khi các ứng viên diễn chưa tốt, NSND Mỹ Duyên đã trực tiếp thị phạm cho các thí sinh.

"Nè, bé ba à", NSND Mỹ Duyên quay sang hất má Kỳ Duyên và nói. Đáp lại, nàng WAG nhanh chóng nhập vai diễn biểu cảm thái độ bằng nụ cười khẩy. Dù không cần nói gì nhưng cô nàng vẫn thể hiện cực gắt trước thử thách của đàn chị.

Khoảnh khắc diễn cực chân thật của NSND Mỹ Duyên và Kỳ Hân (Video: ChumChum)

Biểu cảm của Kỳ Hân (Nguồn: ChumChum)

Trước khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân năm 2016, Kỳ Hân từng là người mẫu, diễn viên. Dù đã rời showbiz để tập trung cho gia đình nhưng mới đây khi trở lại sàn diễn và nhận được lời mời làm giám khảo chấm thí sinh casting phim, vợ của tiền đạo sinh năm 1992 vẫn làm rất tốt vai trò của mình.

Kỳ Hân đi chấm thí sinh casting phim

Trở lại cuộc sống đời thường, Kỳ Hân thời gian qua cũng gây chú ý khi gửi lời xin lỗi công khai tới Ly Kute, bạn gái cũ của Mạc Hồng Quân, sau ồn ào trên mạng xã hội. Cô thừa nhận bản thân thiếu kiểm soát khi nhắc đến người cũ trên livestream và đã chủ động nhắn tin xin lỗi riêng.



