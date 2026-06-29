Phạm Băng Băng hiến kế giúp lớp nền trang điểm "sống sót" qua cái nóng cháy da của Đông Nam Á

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc, Phạm Băng Băng còn được xem là một trong những "cao thủ" làm đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi bí quyết skincare hay makeup mà nữ diễn viên chia sẻ đều nhanh chóng tạo nên làn sóng trên mạng xã hội.

Mới đây, trong chuyến công tác tại Thái Lan, cô đã trực tiếp thử nghiệm phương pháp trang điểm đang viral mang tên "fried egg makeup" (tạm dịch: kiểu trang điểm trứng chiên) và khiến nhiều người bất ngờ khi lớp nền vẫn hoàn hảo sau hơn 10 tiếng giữa thời tiết nóng ẩm đặc trưng của Đông Nam Á.

Phạm Băng Băng thử nghiệm "fried egg makeup" giữa thời tiết khắc nghiệt

Trong video chia sẻ, Phạm Băng Băng cho biết bản thân sở hữu làn da rất khô. Trong khi đó, lịch trình tham dự tiệc từ thiện tại Thái Lan kéo dài từ đầu giờ chiều đến tận khuya, đồng nghĩa lớp nền vừa phải đủ ẩm, đủ mỏng nhẹ nhưng cũng phải bền màu để chống chọi với nhiệt độ cao cùng tình trạng đổ mồ hôi liên tục.

Theo nữ diễn viên, nếu chỉ sử dụng riêng kem nền thì rất khó để vừa giữ được độ căng bóng, vừa đảm bảo khả năng bám lâu trên da. Chính vì vậy, cô quyết định thử phương pháp "fried egg makeup" đang được nhiều beauty blogger châu Á truyền tay nhau trong thời gian gần đây.

Trước khi bắt đầu trang điểm, Phạm Băng Băng cũng nhấn mạnh bước dưỡng ẩm là điều không thể bỏ qua, đặc biệt với những người có làn da khô. Chỉ khi các lớp dưỡng đã thẩm thấu hoàn toàn và kem lót được tán đều, lớp nền mới có thể phát huy hiệu quả tối đa.

"Fried egg makeup" thực chất là gì?

Tên gọi nghe khá lạ nhưng cách thực hiện lại vô cùng đơn giản.Theo hướng dẫn của Phạm Băng Băng, cô trộn đều một pump kem lót, một pump kem nền cùng hai lần xịt xịt khóa makeup rồi khuấy đều hỗn hợp trước khi tán trực tiếp lên da.

Người dùng có thể sử dụng cọ nền hoặc bông mút tùy thói quen, miễn là tán thật đều để lớp nền hòa quyện với da. Nhờ bổ sung xịt khóa makeup ngay từ bước đầu tiên, lớp nền sau khi hoàn thiện có hiệu ứng căng bóng tự nhiên như "butter skin" (da bơ), vừa đủ độ che phủ nhưng không tạo cảm giác dày hay nặng mặt.

Phạm Băng Băng cho biết chính lớp xịt khóa makeup giúp kem nền bám chặt vào da hơn, tăng độ kết dính giữa sản phẩm và bề mặt da. Cách này đặc biệt phù hợp với những loại kem nền hơi khó tán hoặc những người có làn da khô thường gặp tình trạng nền bị mốc.

Khóa makeup thêm một lần nữa để tăng độ bền

Không dừng lại ở việc trộn xịt khóa makeup vào kem nền, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm một bước giúp lớp trang điểm bền màu hơn.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các bước makeup, cô tiếp tục xịt thêm một lớp khóa makeup phủ toàn mặt, tạo thành cơ chế "khóa hai lớp" giúp lớp nền ổn định suốt nhiều giờ.

Theo chia sẻ của Phạm Băng Băng, buổi tiệc hôm đó bắt đầu từ khoảng 2-3 giờ chiều và chỉ kết thúc khi cô trở về khách sạn vào khoảng nửa đêm. Trong suốt hơn 10 tiếng, cô hầu như không phải dặm lại kem nền nhưng lớp makeup vẫn giữ được vẻ trong trẻo, không bong tróc, không mốc và cũng rất ít bị xuống tông dù phải hoạt động liên tục trong thời tiết nóng ẩm.

Ai phù hợp với kiểu trang điểm này?

Theo Phạm Băng Băng, "fried egg makeup" sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt nhất trên những người có làn da khô, da hỗn hợp thiên khô hoặc da trưởng thành.

Việc tăng thêm thành phần dưỡng ẩm giúp lớp nền hạn chế tình trạng nứt, mốc và đọng vào các rãnh nhăn, đồng thời vẫn giữ được hiệu ứng căng bóng khỏe mạnh suốt nhiều giờ. Trong khi đó, với làn da dầu, cô khuyên nên điều chỉnh công thức bằng cách giảm lượng kem nền, kết hợp thêm kem lót kiềm dầu hoặc phủ phấn ở vùng chữ T để hạn chế tình trạng tiết dầu khiến lớp nền bị xê dịch.

Các chuyên gia trang điểm cũng cho rằng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam hay nhiều quốc gia Đông Nam Á, bí quyết để lớp makeup bền đẹp vẫn nằm ở ba yếu tố quan trọng nhất: dưỡng ẩm đầy đủ trước khi trang điểm, lựa chọn kem nền có khả năng bám tốt và khóa makeup bằng một lớp xịt hoặc phấn phủ mỏng sau khi hoàn thiện.