Phạm Băng Băng "đại náo" Paris Fashion Week: Catwalk như siêu mẫu, truyền thông quốc tế vây kín

Sau khi kết thúc lịch trình quảng bá sản phẩm làm đẹp tại Thái Lan, Phạm Băng Băng lập tức lên đường sang Paris để tham dự Tuần lễ Thời trang Haute Couture. Dù không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí Trung Quốc như trước, mỗi lần xuất hiện tại kinh đô thời trang, nữ diễn viên vẫn chứng minh sức hút khó thay thế. Không chỉ ngồi hàng ghế đầu với tư cách khách mời danh dự, cô còn trực tiếp sải bước trên sàn catwalk, điều hiếm có đối với một ngôi sao điện ảnh.

Năm nay, Phạm Băng Băng góp mặt trong show diễn của Georges Hobeika và Rahul Mishra - hai nhà mốt nổi tiếng với những thiết kế couture cầu kỳ, giàu tính nghệ thuật. Chỉ trong một ngày, người đẹp đã mang đến hai hình ảnh đối lập hoàn toàn, nhưng đều khiến giới mộ điệu phải trầm trồ.

Tại show của Georges Hobeika, Phạm Băng Băng lựa chọn một thiết kế tông trắng thanh lịch với những họa tiết thêu nổi và đính kết thủ công vô cùng tinh xảo. Bộ váy ôm vừa vặn cơ thể, phần vai trễ kết hợp găng tay dài tạo cảm giác vừa cổ điển vừa quý phái, gợi nhớ phong cách của giới quý tộc châu Âu. Mái tóc được búi gọn theo kiểu cổ điển, son môi đỏ nổi bật cùng đôi khuyên tai kim cương giúp tổng thể càng thêm sang trọng. Cách xử lý tạo hình tối giản nhưng quyền lực khiến cô nổi bật giữa hàng loạt khách mời quốc tế.

Nếu bộ váy trắng mang vẻ đẹp thanh cao, thì trên sàn diễn Rahul Mishra, Phạm Băng Băng lại hóa thân thành một "nữ hoàng bóng đêm" đầy quyền lực. Cô diện thiết kế đen ôm sát với phần kết cấu 3D uốn lượn cực kỳ độc đáo. Điểm nhấn ấn tượng nhất nằm ở chi tiết tạo hình vòng cung lớn phía sau đầu và vai, khiến tổng thể trông như một tác phẩm điêu khắc di động hơn là một bộ trang phục thông thường.

Những họa tiết thêu nổi phủ kín thân váy kết hợp cùng lớp vải xuyên thấu giúp thiết kế vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Kiểu tóc tết hai bên, lối trang điểm nhấn mạnh vào đôi mắt và màu son nâu trầm càng làm nổi bật tinh thần avant-garde mà Rahul Mishra hướng tới. Dù đây là một thiết kế khá khó mặc, Phạm Băng Băng vẫn thể hiện thần thái lạnh lùng, từng bước catwalk chắc chắn không thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

Không ít khán giả nhận xét rằng nếu không biết trước, rất khó tin đây là một diễn viên điện ảnh chứ không phải người mẫu couture lâu năm. Từ biểu cảm khuôn mặt, cách giữ nhịp bước cho đến thần thái khi tạo dáng cuối đường băng đều rất tự tin và dứt khoát.

Điều đáng chú ý là sức hút của Phạm Băng Băng tại Paris dường như không hề suy giảm theo thời gian. Ngay khi xuất hiện trước địa điểm tổ chức show diễn, cô lập tức trở thành tâm điểm của hàng chục ống kính. Các nhiếp ảnh gia quốc tế liên tục gọi tên nữ diễn viên để ghi lại từng khoảnh khắc. Không chỉ báo chí, rất đông người hâm mộ và khách qua đường cũng dừng lại chụp ảnh, quay video, tạo nên khung cảnh đông đúc khiến ê-kíp của cô phải mất khá nhiều thời gian mới có thể di chuyển vào bên trong.

Điều này một lần nữa cho thấy vị thế đặc biệt của Phạm Băng Băng trong làng thời trang quốc tế. Dù sự nghiệp tại quê nhà đã có nhiều thay đổi sau những biến cố trước đây, cô vẫn là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp ưu ái mời tham dự các sự kiện lớn. Khả năng biến hóa hình ảnh, thần thái nổi bật trước ống kính cùng gu thời trang táo bạo giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi mùa Fashion Week.

Suốt nhiều năm qua, Phạm Băng Băng vẫn giữ vững danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ" của châu Á. Thay vì chạy theo xu hướng an toàn, cô thường lựa chọn những thiết kế giàu tính nghệ thuật, có cấu trúc độc đáo hoặc đính kết cầu kỳ, biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn thời trang thực thụ. Chính sự dám thử nghiệm ấy đã giúp nữ diễn viên luôn tạo được dấu ấn riêng giữa hàng trăm ngôi sao góp mặt tại các tuần lễ thời trang.

Hai tạo hình đối lập - một bên là vẻ đẹp thanh lịch, quý phái trong sắc trắng, một bên là hình ảnh quyền lực, siêu thực với sắc đen - tiếp tục khẳng định khả năng "cân" mọi phong cách của Phạm Băng Băng. Dù ở vai trò khách mời hay người mẫu trên sàn diễn, cô vẫn biết cách khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về mình, chứng minh rằng sau nhiều năm, sức ảnh hưởng của biểu tượng thời trang này trên sân khấu quốc tế vẫn chưa hề phai nhạt.