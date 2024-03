Phác đồ 'giờ vàng': Cách mạng y khoa cứu sống trẻ sinh non

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tại Việt Nam cho biết tỷ lệ trẻ sinh non khoảng 7%, mỗi năm có khoảng 100.000 - 110.000 trẻ chào đời non tháng và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm, thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non và không ngừng tăng. Nếu được hỗ trợ can thiệp y tế sớm, 3/4 trong số những đứa trẻ này có thể tiếp tục sống khỏe mạnh.