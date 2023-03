Pha nước bù điện giải Oresol với sữa, nước cam, nước hoa quả cho bé uống được không?

Oresol là dung dịch bù nước và điện giải rất phổ biến. Thành phần chính của oresol là muối và đường. Khi được pha đúng, uống đúng sẽ bù lại lượng nước đã mất giúp trẻ phục hồi. Tuy nhiên, nếu pha không đúng cách sẽ khiến tình trạng của trẻ ngày càng nặng hơn, thậm chí là gây nên các biến chứng thần kinh nguy hiểm hoặc có thể dẫn đến tử vong.

Gần đây xảy ra những vụ việc đáng tiếc do phụ huynh không biết cách pha sai tỷ lệ. Vậy sử dụng oresol ra sao, có nên pha chung với sữa, nước hoa quả... cùng nghe giải đáp từ bác sĩ Nguyễn Việt Thanh - bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa - bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải tại TP. Cà Mau.

Hướng dẫn pha nước điện giải cho bé tại nhà

Trong trường hợp nào buộc phải sử dụng điện giải cho bé?

Theo thông tin từ Trang thông tin y tế của Chính phủ Việt Nam, các trường hợp nên sử dụng điện giải bao gồm: "tiêu chảy, nôn mửa, đặc biệt là tiêu chảy do virus rota và virus corona, cũng như các bệnh về đường tiêu hoá khác như táo bón, lỵ amip, lỵ khuẩn, bệnh phân trắng, viêm ruột và nhiễm độc thực phẩm".

Điện giải pha sẵn có mấy loại?

Theo thông tin từ Trang thông tin y tế của Chính phủ Việt Nam, có 3 loại điện giải pha sẵn được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: Oresol, Biodirol và Aqralyte. Mỗi loại có cách dùng và liệu lượng khác nhau, vì vậy người dùng nên tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và/hoặc các chuyên gia y tế.

Cách pha thế nào?

Phải pha đúng theo chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất. Phổ biến là loại pha với 1.000ml hoặc 200ml nước đun sôi để nguội. Sau khi pha xong, không được đun sôi dung dịch.

Tuyệt đối không được pha Oresol với lượng nước ít hơn khuyến cáo vì nếu uống vào sẽ gây rối loạn điện giải nghiêm trọng có thể gây co giật, hôn mê thậm chí ngừng tim.

Dung dịch Oresol đã pha chỉ nên dùng trong 24 giờ và lắc đều trước khi dùng. Thuốc pha để lâu sẽ bị mất tác dụng và có thể bị nhiễm khuẩn từ môi trường. Nên uống ngay sau khi pha, uống từng ngụm nhỏ, từ từ và không uống quá nhanh. Nếu không bảo quản trong tủ lạnh, dung dịch Oresol chỉ nên uống trong vòng 1 giờ sau khi pha.

Về liều lượng, trẻ dưới 2 tuổi uống khoảng 50-100ml sau mỗi lần đi ngoài. Trẻ 2-10 tuổi uống khoảng 100-200ml. Trẻ lớn uống theo nhu cầu. Đặc biệt, cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi pha và không tự ý chia nhỏ mỗi gói Oresol để pha nhiều lần.

Thay vì tự pha bố mẹ mua loại pha sẵn được không?

Việc sử dụng loại pha sẵn được khuyến khích hơn là tự pha, vì nó đảm bảo được độ chính xác của liều lượng và các thành phần cần thiết.

Có thông tin là loại pha sẵn tác dụng không được như gói chưa pha?

Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), các loại điện giải pha sẵn được cấp phép lưu hành đều đã được kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng, tác dụng như gói chưa pha. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc pha quá liều lượng có thể gây hại cho sức khỏe.

Có những trường hợp cũng pha quá tỉ lệ, chưa đến tỉ lệ nhưng không xảy ra vấn đề gì, tại sao?

Theo trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng điện giải với liều lượng quá mức có thể gây ra tác dụng phụ và dẫn đến các vấn đề sức khỏe. Việc pha quá tỉ lệ có thể gây tác dụng phụ đối với sức khỏe của bé. Tuy nhiên, việc xảy ra vấn đề hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố như liều lượng, thể trạng và độ nhạy cảm của mỗi người. WHO khuyến khích người dùng nên tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và/hoặc các chuyên gia y tế để đảm bảo an toàn cho bé.

Pha thuốc điện giải với sữa, nước cam, nước hoa quả được không?

Không nên pha thuốc điện giải với sữa, nước cam, nước hoa quả hoặc bất kỳ loại thức uống nào khác, vì đây là các chất có pH khác nhau và có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc điện giải. Thay vào đó, nên sử dụng nước lọc hoặc nước đun sôi để pha thuốc điện giải. Việc sử dụng đúng cách sẽ giúp tối ưu hóa tác dụng của thuốc điện giải và đảm bảo an toàn cho bé.

Khi nào nên uống oresol?

Không nên uống oresol hàng ngày vì bản chất oresol cũng là một loại thuốc và chỉ nên sử dụng với mục đích: Bù nước, điện giải trong trường hợp trẻ em và người lớn sốt, tiêu chảy, nôn nhiều, mất nước nhẹ và vừa, người bệnh có thể uống được. Người làm việc môi trường nắng nóng, vận động thể lực nhiều gây ra mồ hôi nhiều.