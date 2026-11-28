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Từ bức tranh cuộc sống đến ngôn ngữ thời trang sáng tạo

‏‏‏Cuộc sống được tạo nên từ những nhịp điệu khác nhau: có chuyển động nhanh, chậm, có những khoảnh khắc thân thuộc và cả những thay đổi bất ngờ. Đó cũng là nguồn cảm hứng để BST Patterns of Life | Canifa by Lê Hà phát triển và chính thức ra mắt tại Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) Thu Đông 2026. Lấy nhịp điệu cuộc sống đa sắc làm trung tâm, BST không tìm cách tái hiện những điều quen thuộc theo lối thông thường mà lựa chọn chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ thời trang sáng tạo, nơi các cá tính và sắc thái riêng được cất tiếng nói nguyên bản mạnh mẽ và giàu cảm xúc.‏

‏Điểm đáng chú ý trong Patterns of Life nằm ở cách khai thác và kết hợp đa dạng chất liệu để tạo nên những hiệu ứng thị giác, cảm giác và cấu trúc khác nhau. Từ những bề mặt dày dặn của da, cotton dạ đến vải gió mỏng nhẹ, mỗi chất liệu đều đảm nhận một vai trò riêng trong tổng thể thiết kế. Nếu các chất liệu có độ dày và định lượng tốt giúp trang phục tạo phom, giữ cấu trúc và mang lại cảm giác chắc chắn, thì những bề mặt mỏng nhẹ lại tăng độ linh hoạt, bắt sáng tốt và tạo chuyển động tự nhiên khi người mẫu trình diễn. Mỗi chất liệu với hiệu ứng bề mặt đặc trưng góp phần tạo điểm nhấn ánh sáng, tăng chiều sâu thị giác cho trang phục.‏

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‏Sự đa dạng còn nằm ở cách xử lý phom dáng - tạo nên sự cân bằng giữa thử nghiệm sáng tạo và ứng dụng thực tế. Bảng màu được khai thác theo hướng giàu năng lượng, kết hợp các gam màu nổi bật, tương phản cao với những sắc độ trung tính, tạo nên những điểm nhấn có chủ đích. Song hành với đó là các họa tiết hình học và những cấu trúc lặp, biến tấu trên trang phục. Tất cả tạo nên một ngôn ngữ thiết kế vừa có tính liên kết, vừa mang tinh thần tự do, phóng khoáng. Qua đó, Patterns of Life cho thấy thời trang hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn độc đáo và mới mẻ từ chính những chất liệu và hình ảnh gần gũi trong đời sống.‏

‏Màn kết hợp đặc biệt của hai thương hiệu quốc dân‏

‏Bên cạnh ấn tượng bởi ngôn ngữ thiết kế, Patterns of Life còn mang đến sự xuất hiện đặc biệt của Xe đạp Thống Nhất trong màn kết hợp cùng Canifa. Là hai thương hiệu Việt đã gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ, cả hai gặp nhau trong một câu chuyện chung về những giá trị thân thuộc và sự tiếp nối theo thời gian. Nếu những chiếc xe đạp Thống Nhất lưu giữ ký ức về những hành trình qua nhiều thế hệ, thì Canifa cũng hiện diện trong đời sống các gia đình Việt qua những trải nghiệm thời trang đa dạng cho tất cả mọi người. Sự kết hợp đưa hình ảnh chiếc xe đạp quen thuộc lên sàn diễn thời trang, tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa những giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo đương đại. Đây cũng là cách hai thương hiệu cùng kể câu chuyện về sự kết nối.‏

Những gương mặt Model Kid hội ngộ trên sàn diễn chuyên nghiệp

‏‏‏Một điểm nhấn nữa của show diễn là sự trở lại của các tài năng nhí từ Model Kid Vietnam 2026. Trước đó, một phần ấn tượng của BST đã được hé lộ tại sân khấu Model Kid trong phần trình diễn đêm chung kết của top 7.‏

‏Hành trình tại Model Kid Vietnam 2026 là nơi các tài năng nhí với xuất phát điểm, cá tính và màu sắc riêng gặp gỡ, kết nối và cùng trưởng thành. Từ những trải nghiệm tại cuộc thi, mỗi bạn nhỏ có thêm sự tự tin và bản lĩnh để khám phá khả năng của chính mình. Tiếp nối hành trình ấy, các gương mặt quen thuộc một lần nữa hội ngộ trên sàn diễn chuyên nghiệp của Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026, trong màn trình diễn BST Patterns of Life - Canifa by Lê Hà. Mỗi cá tính riêng biệt, mỗi nhịp sống độc đáo cùng hòa vào bức tranh đa sắc của BST, đồng thời đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của các tài năng nhí.‏

‏Hơn 10 mùa đồng hành cùng Aquafina Vietnam International Fashion Week, Canifa từng bước mở rộng giới hạn sáng tạo, đưa thời trang vượt ra khỏi khuôn khổ của những sản phẩm ứng dụng thường ngày. Với Patterns of Life, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng dấu ấn sáng tạo mới, nơi tinh thần của thương hiệu được chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang một cách sống động và giàu cảm hứng. Hơn cả câu chuyện về những nhịp sống đa dạng, những cá tính riêng biệt cùng giao thoa, ‏‏Patterns of Life | Canifa by Lê Hà còn là cách thương hiệu hiện thực hóa‏‏ ‏‏tinh thần ấy trên sàn diễn‏‏: cởi mở, bứt phá và không ngừng chuyển động cùng thời đại. Qua đó, Canifa một lần nữa khẳng định dấu ấn trong hành trình làm mới mình, chứng minh sự phát triển liên tục để song hành cùng nhịp sống hiện đại của người Việt.‏