Ra quân ở ngày thứ 2 của Tuần lễ thời trang nam Paris Xuân/Hè 2027, show diễn của Dior chiều 24/6 (theo giờ Việt Nam) chiếm lĩnh mạng xã hội khi quy tụ những ngôi sao đình đám của làng nhạc Kpop bao gồm Jimin (BTS) cùng bộ ba tân binh Cortis: Keonho, Juhoon và Seonghyeon. Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc lộng lẫy ở những phút đầu lộ diện, dàn mỹ nam đã phải trải qua một "cuộc chiến sinh tồn" thực sự vì thời tiết khắc nghiệt.

Trên livestream của Dior, tông màu tối cùng với hình ảnh dàn khách mời cùng dùng quạt tay khiến khung cảnh như một thể một toà nhà bị mất điện.

Trong những thước phim được nhìn thấy qua sóng livestream của Dior, người xem dễ dàng nhận thấy một hiện tượng lạ khi các khách mời ngồi trên front row đồng loạt sử dụng quạt giấy. Hình ảnh dàn sao quốc tế liên tục quạt lấy quạt để khiến không ít người hâm mộ mới nhìn qua cảm thấy vô cùng hoang mang, không hiểu lý do vì sao giữa không gian cao cấp này, Dior lại để các thượng khách của mình rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy.

Trong video tường thuật tại hiện trường của tạp chí GQ France đăng tải, đi kèm dòng cảm thán: "POV: Tuần lễ thời trang Paris diễn ra ngay giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm". Chiếc quạt giấy cầm tay bỗng chốc trở thành món phụ kiện có quyền lực tối thượng để giải cứu các ngôi sao khỏi cái nóng ngột ngạt.

Tình cảnh này đã châm ngòi cho một làn sóng thảo luận dở khóc dở cười từ netizen quốc tế đến fan Việt. Dưới video này, nhiều bình luận bằng tiếng Pháp chỉ rõ sự bất lực của 1 trong 3 thành viên Cortis, đồng thời thắc mắc không biết hệ thống điều hòa tại đây có phải đang gặp trục trặc hay không.

Một người khác nhìn thấy vấn đề thực tế hơn, đó là việc các ngôi sao đang phải đóng mình trong những bộ cánh dày sụ, layering nhiều lớp giữa lúc trời nóng đổ lửa, không quên dành cái bĩu môi cho thương hiệu rằng, chẳng biết "thương hoa tiết ngọc" chút nào.

Cư dân mạng nước Pháp cảm thấy khổ sở cho những ai đang phải lên đồ nhiều lớp.

Đặc biệt, đối với cộng đồng fan Việt của Cortis, khoảnh khắc ba mẩu Keonho, Juhoon và Seonghyeon lần đầu dự Paris Fashion Week còn có ý nghĩa hơn. Nhưng có ai ngờ rằng các anh chàng phải ngồi quạt gia tốc để bảo vệ lớp trang điểm.

Dân mạng Việt Nam suýt không nhận ra show Dior.

Thực tế, thủ đô nước Pháp đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục, rơi vào lịch trình đã ấn định của mùa mốt SS27 Menswear. Với mức nhiệt được ghi nhận cao nhất trong 79 năm qua, Paris đã biến thành "chảo lửa" lộ thiên ngột ngạt. Sóng nhiệt trung bình 40 độ C gây nên nhiều hệ quả nghiêm trọng: các trường học phải đóng cửa, hàng loạt phương tiện giao thông bị hoãn, kể cả thương vong do đuối nước.

Trước tình hình căng thẳng, theo WWD, Liên đoàn Thời trang Haute Couture và Thời trang Pháp (FHCM) đã gửi văn bản khẩn cấp thúc giục các thương hiệu thành viên đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn lao động, cung cấp đủ nước và điều kiện phù hợp cho người mẫu, nhân viên hậu trường lẫn khách mời trước sự giám sát gắt gao của các cơ quan thanh tra.

Các thành viên Cortis diện trang phục không quá nhiều lớp và nóng bí nhưng cũng đủ đáng nhớ cho màn debut này.

Để không biến các show thời trang thành "lò luyện tiên đơn", các ông lớn xa xỉ buộc phải đưa ra quyết định điều chỉnh lịch trình gấp rút trước giờ G. Theo đó, khách mời của show Dior Homme đã nhận được email khẩn, thông báo thay đổi khung giờ từ 14h30 chiều thứ Tư, lên sáng sớm lúc 9h00 để tránh thời điểm thời tiết cực đoan.

Lựa chọn địa điểm tổ chức là bảo tàng Nissim de Camondo nơi vốn đang trong quá trình trùng tu khiến nhiệt độ bên trong dễ dàng chạm mốc sôi sục - sự chuẩn bị của Dior tại đây cũng cực kỳ ráo riết. Được biết, ban tổ chức đã liên tục phát quạt giấy, khăn lạnh, dâu tươi giải nhiệt cho khách mời ngay khi vừa đến, đồng thời trang bị thêm ô che nắng cho những ai ngồi ở khu vực sân vườn ngoài trời.

Jimin thậm chí còn chịu khổ gấp đôi vì trang phục và mái tóc dài.

Trước đó, làn sóng "chạy nóng" này cũng được nhìn thấy ở show Saint Laurent - nơi có sự góp mặt của Martin và James (Cortis). Nhà mốt Pháp có lịch diễn ban đầu vào lúc 17h00 (23/6) sau đó phải gấp rút dời đến 18h30. Dẫu cho ban tổ chức đã cố gắng lùi giờ về đêm, mặt trời mùa hè ở Paris vào lúc chiều muộn vẫn vô cùng gay gắt, biến hành trình chinh phục thời trang nước Pháp của dàn mỹ nam thành một kỷ niệm vô cùng gian nan và đáng nhớ.

Ảnh: X, Instagram