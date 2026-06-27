Onitsuka Tiger ra mắt mẫu giày Gymnarina™: Cảm hứng từ giày ballet

Onitsuka Tiger, thương hiệu thời trang đến từ Nhật Bản, luôn không ngừng giới thiệu đến công chúng những bộ sưu tập (BST) đương đại, kết hợp giữa thời trang và thể thao, pha trộn di sản văn hóa cùng yếu tố đổi mới.

Onitsuka Tiger chính thức ra mắt sản phẩm mới GYMNARINA™ (phát âm: jim-nah-ree-nah) – mẫu giày ballet thắt dây là sự hòa quyện giữa phom dáng mềm mại và chi tiết thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu.

GYMNARINA™ sở hữu phom dáng thanh mảnh, gọn gàng đầy cảm hứng từ những đôi giày múa ballet cổ điển. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở việc tái hiện một cách tính tế các chi tiết mang tính di sản từ dòng giày kinh điển MEXICO 66™ của Onitsuka Tiger. Phần chi tiết vắt chéo, miếng đệm gót (heel flap) đặc trưng, kết hợp cùng dải sọc Onitsuka Tiger Stripes huyền thoại đã mang đến cho đôi giày một diện mạo nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng không kém phần thời thượng.

Phần thân giày được chế tác từ chất liệu da mềm cao cấp. Thiết kế bo chun co giãn (shirring elastic) mang lại cảm giác vừa vặn, ôm chân nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu. Kết hợp cùng phần đế ngoài) được tối ưu hóa về độ ổn định và tính linh hoạt, GYMNARINA™ nâng niu từng chuyển động tự nhiên của bàn chân, đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối ngay cả khi sải bước trong thời gian dài.

Giá bán lẻ niêm yết: 3,338,181 VNĐ (đã bao gồm 8% VAT)

Mỗi đôi giày được đi kèm với hai kiểu dây buộc khác nhau: dây dẹt thể thao với đầu bọc kim loại sang trọng và dây ruy-băng satin quý phái. Người mang có thể linh hoạt thay đổi dây giày tùy theo phong cách phối đồ hoặc tâm trạng, dễ dàng biến hóa diện mạo từ tối giản, năng động sang thanh lịch, kiêu kỳ.

Bộ sưu tập mang đến 5 lựa chọn màu sắc: hai tông màu sống động “CLASSIC RED/CREAM” và “DAZZLING BLUE/CREAM”, sắc đen kinh điển “BLACK/CREAM”, cùng hai gam màu ánh kim bắt sáng nhẹ nhàng “SILVER/CREAM” và “ROSE GOLD/CREAM”.

Mẫu giày GYMNARINA™ chính thức được mở bản từ ngày 26 tháng 6 tại cửa hàng Onitsuka Tiger Saigon Centre và hệ thống cửa hàng trực tuyến.