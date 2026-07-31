"Ở cữ" thảnh thơi ngay tại bệnh viện với dịch vụ chăm sóc hậu sản từ Vinmec và Mommy Spa & Skin Care

Không gian bệnh viện Vinmec khang trang, nhân viên y tế ân cần trò chuyện cùng mẹ bầu.

Đi viện sinh con không chỉ là hành trình "vượt cạn" nhiều lo lắng, mà còn là giai đoạn người phụ nữ đối mặt với những xáo trộn tâm lý và áp lực thích nghi trong vai trò mới. Sau thai kỳ vất vả, thời gian ở cữ chính là "cửa sổ vàng" - thời điểm then chốt để phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần cho mẹ, đồng thời tạo nền tảng phát triển vững chắc đầu đời cho em bé.

Thấu hiểu điều đó, Hệ thống Y tế Vinmec đã tích hợp mô hình mini spa vào hành trình thai sản, mang đến giải pháp phục hồi toàn diện cho sản phụ. Thông qua sự hợp tác cùng Mommy Spa & Skin Care - thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé từ năm 2009, mô hình hiện đã được đưa vào vận hành đồng bộ tại 7 bệnh viện thuộc hệ thống Vinmec trên toàn quốc (bao gồm Vinmec Smart City, Vinmec Ocean Park 2, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Nha Trang, Vinmec Central Park, Vinmec Phú Quốc và Vinmec Cần Thơ).

Dịch vụ ở cữ chuẩn y khoa: Cho mẹ thảnh thơi, cho bé khỏe mạnh Tại Vinmec, với sự đồng hành của Mommy Spa & Skin Care, sản phụ được chăm sóc phục hồi toàn diện ngay tại phòng lưu trú với các dịch vụ chuyên biệt như gội đầu thảo dược, xông sàn chậu và tư vấn, chăm sóc bầu sữa... Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng cũng trực tiếp đồng hành hướng dẫn, trang bị cho gia đình những kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh từ bế ẵm, cho bú, tắm bé đến theo dõi các dấu hiệu sức khỏe quan trọng.

Không gian nhẹ nhàng, ấm cúng của Mommy Spa trong khuôn viên bệnh viện Vinmec.

Mô hình này mang lại nhiều giá trị thiết thực cho sản phụ và gia đình, bao gồm:

Chăm sóc tận giường, không cần lo lắng di chuyển: Ngay khi còn nằm viện, mẹ đã có thể tiếp cận dịch vụ mà không cần chờ xuất viện hay tìm kiếm cơ sở bên ngoài.

Đảm bảo an toàn y khoa nhờ sự giám sát song song: Mọi quy trình chăm sóc đều được kết hợp chặt chẽ giữa Mommy Spa và đội ngũ y tế Vinmec, cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe của từng sản phụ.

Hỗ trợ phục hồi thể trạng và nuôi con bằng sữa mẹ hiệu quả: Việc chăm sóc sớm và đúng cách góp phần giảm tình trạng căng tức, tắc tia sữa ở mẹ, tạo điều kiện thuận lợi để mẹ duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ trong những ngày đầu.

Trang bị kỹ năng, tăng tự tin cho cha mẹ: Đội ngũ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh, giúp các gia đình - đặc biệt là người lần đầu làm cha mẹ - thêm chủ động và vững vàng hơn khi rời viện.

Thư giãn trọn vẹn cho cả gia đình: Không chỉ mang đến cho sản phụ cảm giác được chăm sóc tận tâm như chính tại nhà, mô hình còn giúp giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho ông bà, mang lại sự an tâm và thoải mái cho cả gia đình.

Vì sao Vinmec chọn Mommy Spa để đồng hành chăm mẹ và bé?

Là hệ thống y tế đặt yếu tố an toàn và chất lượng chuyên môn lên hàng đầu, Vinmec lựa chọn đối tác theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về năng lực, quy trình vận hành và khả năng phối hợp trong môi trường bệnh viện.

Chuyên viên Mommy Spa thực hiện chăm sóc sau sinh cho mẹ ngay tại phòng bệnh viện.

Mommy Spa & Skin Care là đơn vị đáp ứng các tiêu chí đó với gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc mẹ bầu, mẹ sau sinh, với hệ thống 22 spa tại 22 bệnh viện trên cả nước.

Kinh nghiệm chuyên sâu trong chăm sóc mẹ và bé: Thành lập từ năm 2009, Mommy Spa & Skin Care là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam phát triển dịch vụ chuyên biệt dành cho mẹ bầu và mẹ sau sinh, với gần 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

"Người mở đường" cho mô hình spa trong bệnh viện: Từ năm 2013, đơn vị đã đưa mô hình mini spa vào hoạt động tại bệnh viện quốc tế ở Việt Nam và hiện có mặt tại 22 bệnh viện trên toàn quốc, tích lũy kinh nghiệm vận hành sâu rộng trong môi trường y tế.

Quy trình phối hợp bài bản với đội ngũ y tế: Các liệu trình được triển khai theo quy trình vận hành chuẩn (SOP), có sự phối hợp với bác sĩ và điều dưỡng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe, sàng lọc trước khi thực hiện và theo dõi các lưu ý an toàn phù hợp với từng sản phụ.

Sản phẩm và công nghệ phù hợp trong môi trường bệnh viện: Toàn bộ liệu trình sử dụng dòng sản phẩm organic thuộc thương hiệu Mommy Botanicals, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến giúp phục hồi sức khỏe, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong môi trường y tế.

Mommy Spa chính thức hiện diện tại "siêu bệnh viện" Vinmec Ocean Park 2

Đánh dấu bước mở rộng mô hình chăm sóc hậu sản toàn diện, Vinmec chính thức đưa mô hình mini spa của Mommy Spa & Skin Care vào vận hành tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 từ ngày 10/7.

Toàn cảnh Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2 với khuôn viên rộng lớn, kiến trúc hiện đại, biệt thự sang trọng.

Là bệnh viện thứ 10 của Hệ thống Y tế Vinmec, Vinmec Ocean Park 2 được đầu tư 1.482 tỷ đồng trên diện tích hơn 31.000 m2, phát triển theo mô hình tích hợp đồng bộ và tại chỗ việc điều trị - phục hồi - an dưỡng, chuyển từ "chữa bệnh đơn thuần" sang "chăm sóc toàn diện". Trong đó, khu an dưỡng được thiết kế theo chuẩn "resort chăm sóc sức khỏe" đẳng cấp quốc tế, với 18 căn biệt thự tổng thống, vừa bảo đảm riêng tư, yên tĩnh và theo dõi y khoa 24/7, vừa cung cấp chế độ dinh dưỡng và chăm sóc cá thể hóa cho từng khách hàng.

Mẹ và bé sơ sinh được chăm sóc trọn vẹn trong không gian biệt thự sang trọng tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Ocean Park 2.

Sự hiện diện của Mommy Spa góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc hậu sản toàn diện, giúp sản phụ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ phục hồi chuyên sâu ngay trong thời gian lưu viện. Điểm cộng này đặc biệt nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp cho các gia đình lựa chọn khu biệt thự an dưỡng tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2.

Khi y khoa và trái tim cùng đồng hành

Từ những mô hình mini spa ngay tại phòng nội trú cho tới không gian an dưỡng riêng tư tại biệt thự phục hồi của Vinmec Ocean Park 2, Vinmec đang tiếp tục định nghĩa lại tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe hậu sản. Nỗ lực ấy không chỉ đến từ hạ tầng hay công nghệ y khoa tiên tiến, mà còn khởi nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý người mẹ.

Sự kết hợp chiến lược cùng Mommy Spa & Skin Care trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho tầm nhìn này, nơi chuyên môn y khoa song hành cùng giải pháp phục hồi toàn diện, mang lại sự chăm sóc trọn vẹn nhất cho cả mẹ và bé.