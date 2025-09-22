Nutifood GrowPLUS Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) ra mắt diện mạo mới cùng công thức cải tiến đột phá

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2025 – Nutifood GrowPLUS Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) công bố diện mạo bao bì mới cùng công thức gia tăng vượt trội bộ đôi dưỡng chất hỗ trợ tiêu hóa tốt và đề kháng khỏe (HMO và FOS), mang lại giải pháp tăng cân lành mạnh cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Cột mốc tái định vị dòng sản phẩm bán chạy hàng đầu, tiếp tục khẳng định sứ mệnh “nâng chuẩn dinh dưỡng” cho trẻ em Việt nhân kỷ niệm tròn 25 năm phát triển của Nutifood.

Diện mạo mới - Vượt trội hơn

Ra mắt lần đầu vào năm 2012, Nutifood GrowPLUS Suy Dinh Dưỡng là sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái giải pháp dinh dưỡng cho trẻ em của Nutifood. Năm 2013, sản phẩm được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cân ở trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi, và kể từ đó đã đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt hơn một thập kỷ.

Kết quả từ hai cuộc Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi đã giảm rõ rệt: từ 29,3% (2010) xuống còn 19,6% (2020). Để góp phần đẩy nhanh tiến trình này, Nutifood cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) đã cải tiến công thức FDI của sản phẩm, gia tăng gấp 4 lần hàm lượng HMO và 30% chất xơ hòa tan FOS, dựa trên nghiên cứu chuyên sâu về thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ Việt.

HMO (Human Milk-Oligosaccharides) có trong sữa mẹ và FOS (Fructo-Oligosaccharides) từ thực vật đều là nguồn “dinh dưỡng” nuôi lợi khuẩn đường ruột. Các nghiên cứu quốc tế tổng hợp cho thấy HMO giúp tăng cường hệ miễn dịch và tiêu hóa, trong khi FOS củng cố hệ vi sinh đường ruột, cải thiện đề kháng và giảm táo bón.

Ngoài bộ đôi HMO – FOS, sản phẩm còn bổ sung MCT (chất béo chuỗi trung bình dễ hấp thu), Lysin (kích thích ăn ngon và tổng hợp protein), Kẽm (hỗ trợ phát triển mô), Canxi nano (tăng trưởng xương)... góp phần cải thiện tầm vóc toàn diện cho trẻ.

Không chỉ cải tiến công thức, bao bì sản phẩm cũng được tái thiết kế theo hướng hiện đại, khoa học và chuyên biệt hơn, nhưng vẫn giữ lại những yếu tố nhận diện quen thuộc như màu đỏ đặc trưng “Nutifood GrowPLUS Đỏ”, logo Nutifood, logo NNRIS và công thức FDI độc quyền.

Ông Trần Bảo Minh – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood nhấn mạnh sứ mệnh sản phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị từ ngày đầu ra đời đến nay: “Nutifood không chỉ sản xuất sữa, chúng tôi phát triển ra giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao. Nutifood GrowPLUS Suy Dinh Dưỡng biểu trưng cho sứ mệnh đó - hơn một thập kỷ đổi mới dựa trên nền tảng khoa học để mang đến dòng sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi. Cột mốc này không chỉ làm mới diện mạo sản phẩm, mà còn tái khẳng định cam kết của Nutifood trong việc không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam”.

Về hệ sinh thái Nutifood GrowPLUS

Nutifood GrowPLUS là dòng sản phẩm do Nutifood Việt Nam hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) phát triển, ứng dụng công thức độc quyền FDI (Foundation of Digestion & Immunity) nhằm xây dựng nền tảng dinh dưỡng “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” để trẻ trẻ phát triển toàn diện.

Từ sản phẩm đầu tiên Nutifood GrowPLUS Suy Dinh Dưỡng (Đỏ) hỗ trợ tăng cân cho trẻ suy dinh dưỡng - thấp còi, danh mục sản phẩm đã mở rộng thêm nhằm đáp ứng thể trạng và các nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ Việt:

Nutifood GrowPLUS Biếng Ăn (Xanh) kích thích ăn ngon.

Nutifood Sweden GrowPLUS Sữa Non (Vàng) tăng cường sức đề kháng (2021).

Nutifood Sweden GrowPLUS Tăng Chiều Cao (Bạc) hỗ trợ phát triển chiều cao (2021).

Nutifood Sweden GrowPLUS Sữa Non Immunel thăng hạng đề kháng (2022).

Nutifood Sweden GrowPLUS Tiêu hóa (Xanh nhạt) (2024).

Nutifood Sweden GrowPLUS Colostrum (2025).

Nutifood GrowPLUS Vị Trái Cây (2025).

Nutifood GrowPLUS Váng Sữa Công Thức (2025).

Nutifood GrowPLUS đã liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm liền (2019 - 2024), dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ trong phân khúc sữa đặc trị cho trẻ em (2016 - 2019), dựa trên xếp hạng của NielsenIQ.