Nuôi con thời 4.0 cùng WelKids® ADEK: Mẹ chọn đủ chứ không chọn nhiều

"Đúng nhu cầu" thay vì "càng nhiều càng tốt"

Trước đây, tâm lý phổ biến của đa số phụ huynh là "thấy gì tốt cũng cho con dùng". Một em bé có thể dùng cùng lúc nhiều lọ vitamin, kẽm, canxi hay thực phẩm hỗ trợ khác nhau bởi mẹ nào cũng muốn con phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, yêu thương không đồng nghĩa với việc nhồi nhét cho con thật nhiều thứ. Hiểu được điều này, mẹ hiện đại - những phụ nữ vừa chăm con vừa cân bằng công việc và cuộc sống, tìm kiếm giải pháp tối ưu, tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà vẫn đảm bảo tính khoa học. Nói cách khác, triết lý nuôi con của mẹ là không cần quá nhiều, chỉ cần đúng nhu cầu và đủ liều lượng khuyến cáo.

Sự thông thái ấy hoàn toàn có cơ sở bởi nếu thiếu vi chất, trẻ có thể đối mặt với các tình trạng như suy dinh dưỡng, còi xương, chậm lớn… Ngược lại, bổ sung quá liều dẫn đến dư thừa có thể khiến con bị ngộ độc, nôn trớ, tổn thương gan thận, thậm chí là chậm phát triển. Chưa kể việc dùng nhiều sản phẩm cùng lúc có thể gây ra chồng chéo vi chất, dẫn tới tác dụng không mong muốn.

Mặt khác, mỗi sản phẩm có thời gian và liều dùng khác nhau, rải rác nhiều lần trong ngày, khiến bố mẹ gặp áp lực trong việc ghi nhớ và khó duy trì lịch trình đều đặn. Trong khi đó, các dưỡng chất khi không được bổ sung liên tục và đúng giờ thì sẽ không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Để con có một nền tảng khỏe mạnh từ những tháng đầu đời, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến nghị về nhu cầu vi chất hàng ngày cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi, bao gồm cả nhóm vitamin tan trong dầu A, D, E, K - "bộ tứ vàng" cho sự phát triển toàn diện của con.

Cụ thể, vitamin A được khuyến nghị ở mức 400–600 mcg/ngày để hỗ trợ thị lực, phòng nhiễm khuẩn và nâng cao đề kháng, thể trạng cho trẻ. Với vitamin D, bổ sung từ 5–38 mcg/ngày sẽ giúp con được tăng cường miễn dịch, tăng khả năng hấp thụ canxi, ngủ sâu giấc và ít ra mồ hôi trộm hơn. Vitamin E - chất chống oxy hóa, đóng vai trò bảo vệ tế bào và duy trì trạng thái khỏe mạnh của cơ thể, được khuyến nghị từ 4.000 mcg/ngày. Đối với vitamin K, trẻ cần được bổ sung từ 9 mcg/ngày để đảm bảo canxi được vận chuyển trúng đích tới răng và xương.

WelKids ADEK - Giải pháp tinh gọn và chất lượng cho mẹ thảnh thơi

Ra đời từ sự thấu hiểu sâu sắc mong muốn chăm con khoa học và tối giản của phụ huynh thời hiện đại, TPBVSK WelKids ADEK mang đến một giải pháp đột phá: Gói gọn trọn vẹn cả 4 vitamin tan trong dầu thiết yếu gồm A, D3, E và K2 chỉ trong một sản phẩm.

Công thức "4 in 1" tinh gọn vừa mang đến cho bé nhiều lợi ích, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí cho ba mẹ

Hàm lượng của từng vi chất trong WelKids® ADEK đã được tính toán chính xác và cân bằng, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vi chất của trẻ theo khuyến nghị của Bộ Y tế dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi. Cụ thể, mỗi 6 giọt sản phẩm có chứa 400 mcg Vitamin A (dưới dạng Retinyl palmitate), 10 mcg Vitamin D3 (dưới dạng Cholecalciferol), 4.000 mcg Vitamin E (dưới dạng D-alpha-tocopherol) và 22,5 mcg Vitamin K2 (dưới dạng MK-7 Menaquinone).

Không dừng lại ở sự tiện lợi, WelKids ADEK còn là sản phẩm an toàn, lành tính và có mức độ kiểm chứng cao nhờ sử dụng những nguyên liệu chất lượng hàng đầu. Nổi bật trong đó là vitamin K2-MK7 tự nhiên mang nhãn hiệu MenaQ7® được cung cấp bởi công ty J-Oil Mills (Nhật Bản) – đơn vị tiên phong sản xuất vitamin K2-MK7 tự nhiên từ năm 1997. MenaQ7® hiện là dòng vitamin K2 hiếm hoi có các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trên trẻ em khỏe mạnh.

Đáng chú ý, WelKids ADEK được xây dựng trên nền dầu oliu hữu cơ đạt chuẩn EU Organic. Không chỉ an toàn, lành tính, thành phần này còn mang lại hiệu quả cao hơn so với dầu chuỗi trung bình MCT, dầu cọ, dầu dừa... nhờ kết cấu nhẹ giúp tăng khả năng hấp thu vitamin.

Dầu oliu hữu cơ chuẩn EU Organic trong WelKids ADEK mang lại nhiều ưu điểm khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường

Đồng thời, hàm lượng acid béo không no - acid oleic dồi dào cùng polyphenol và các chất chống oxy hóa tự nhiên trong dầu oliu cũng giúp sản phẩm đạt được độ ổn định, duy trì chất lượng nguyên vẹn trong suốt thời gian sử dụng. Đây cũng là thành phần được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ độ an toàn vượt trội, đã được chứng minh có tác dụng hỗ trợ tăng cân hiệu quả ở trẻ sơ sinh và trẻ thiếu cân.

Với TPBVSK WelKids® ADEK, mẹ mang đến cho bé một bệ phóng sức khỏe vững chắc từ những giọt dưỡng chất an toàn, đồng thời tự tặng cho mình những giây phút thảnh thơi để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc lớn khôn của con.

TPBVSK WelKids® ADEK được nhập khẩu và chịu trách nhiệm về công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam

Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Website: https://welkids.vn/

* Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.