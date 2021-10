Nửa đêm tỉnh giấc không thấy con đâu, bố mẹ hoảng hốt đi tìm thì phát hiện bé ở nơi không ai ngờ tới

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip do camera phòng ngủ của một gia đình ghi lại khiến người xem không biết nên cười hay nên khóc. Ông bố, bà mẹ đã có một pha hoảng hồn vì sự "biến mất" không lý do của con trai lúc nửa đêm và khi phát hiện vị trí cậu bé đang "ẩn náu" thì ai cũng hoảng hồn.

Cụ thể theo video ghi lại, vào lúc gần 2h đêm, ông bố chợt tỉnh giấc thì giật mình khi không thấy con trai nằm cạnh. Vừa hoảng sợ vừa lo lắng, anh tìm kiếm khắp nơi nhưng dưới chăn, gối hay gầm giường đều không thấy. Ngay lập tức, ông bố trẻ hô hoán và gọi vợ. Hai vợ chồng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, lật tung chăn gối, ngó nghiêng xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy con trai đâu cả.

Nhờ chồng trông con và cái kết

Lúc sau, người chồng bắt đầu sờ vào chiếc rèm và mở ra thì phát hiện con đang nằm trong đó. Em bé khoảng 7 tháng tuổi nhìn bố mẹ ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến họ lo lắng như vậy. Trong khi ông bố thở phào nhẹ nhõm thì bà mẹ đánh cho chồng mấy phát vì tội lo ngủ mà không trông chừng con cẩn thận.

Đoạn clip khiến người xem cũng bất ngờ theo, theo dõi video từ đầu tới cuối, mọi người ban đầu thì lo lắng rồi hoang mang và cuối cùng là không biết nên khóc hay nên cười. Nhiều người dự đoán có lẽ ông bố để con nằm ngủ ở đó nhưng rồi lại quên mất nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười như vậy. Đúng là khi để các bố chăm con thì mẹ chẳng bao giờ yên tâm được cả.

Hoảng hốt quá mọi người ơi, con mới đây mà đi đâu mất...

À thở phào, hóa ra con đây rồi!

Bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng ông bố trong clip do mệt quá ngủ thiếp đi nên cũng có thể thông cảm. Dẫu vậy, sự an toàn của em bé vẫn là quan trọng nhất, nếu không may bé tình dậy lẫy rồi ngã xuống thì sẽ gây nên hậu quả vô cùng nguy hiểm. Vì vậy các bố mẹ cần chú ý trong việc trông con bằng cách mua cũi, tấm chắn hoặc nằm đệm thấp để đảm bảo an toàn cho bé và cũng giúp bố mẹ đỡ vất vả trong việc chăm sóc các con.

Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng đoạn clip chỉ là dàn dựng mà thôi, dù vậy cũng là một bài học cho các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.