Nữ thần Waterbomb quẩy sung dưới nước: Ướt từ đầu đến chân, duy nhất 1 thứ KHÔNG "trôi"!

Sau màn trình diễn bùng nổ tại lễ hội âm nhạc Waterbomb 2025 , cái tên Kwon Eunbi một lần nữa gây bão mạng xã hội. Không chỉ bởi visual "ướt át" nóng bỏng, sắc vóc nhìn thấy mê, nữ idol còn gây ấn tượng với lớp makeup bền đẹp từ đầu đến cuối dù bị dính nước liên tục. Bí quyết trang điểm cho màn trình diễn này của Kwon Eunbi đã được chính makeup artist của cô tiết lộ, đảm bảo cực kỳ phù hợp với các nàng "summer girl" muốn xinh bất chấp khi đi du lịch, đi bơi hay thậm chí là chống chọ với thời tiết hè nóng nực.

Makeup artist của Eunbi chia sẻ bí kíp để có layout makeup bền đẹp bất chấp thời tiết trong bài đăng trên trang cá nhân. (Ảnh: IG ayyounging)

1. Kem nền: espoir BE VELVET FOUNDATION

Lý do Kwon Eunbi vẫn giữ được lớp nền hoàn hảo sau khi hát và nhảy dưới làn nước chính là nhờ lọ foundation đến từ nhà espoir. Em này cực nổi tiếng tại Hàn Quốc với khả năng kiểm dầu và bám lâu, là "chân ái" cho team da hỗn hợp thiên dầu. Kết cấu mỏng nhẹ nhưng cho hiệu ứng da sương mịn như kem nên dù bạn hoạt động nhiều giờ vẫn không bị cakey hay loang lổ, quá là hoàn hảo cho các nàng sử dụng trong mùa hè siêu nóng bức.

Nơi mua: Kallos Vietnam

2. Kem nền dạng lỏng: Shiseido REVITALESSENCE SKIN GLOW Foundation

Khi da ở trong môi trường ẩm ương và không ổn định, makeup artist kết hợp thêm một lựa chọn an toàn khác là kem nền dạng tinh chất từ Shiseido. Với kết cấu lỏng nhẹ như serum, em này không chỉ giúp da ẩm mượt mà còn có thể mix chung với nền của espoir để tăng độ bóng khỏe. Bạn cũng có thẻ dùng riêng như một dạng highlight đều giúp làn da đạt được hiệu ứng "water glow" căng mọng.

Nơi mua: Shiseido

3. Xịt giữ lớp nền: LAURA MERCIER Soft Matte Setting Spray

Đây chính là item được dân mạng truy hỏi ráo riết nhất sau sân khấu Waterbomb! Hóa ra bí mật để giữ lớp makeup căng mướt chính là lọ xịt khóa nền mềm mịn của Laura Mercier. Phía ekip trang điểm tiết lộ để tận dụng tối ưu công năng cũng vượt trội của em này thì khi xóa nền cần lặp lại 2 - 3 lần cho lớp nền mịn. Chị em cứ nhìn lớp trang điểm của Eunbi vẫn "sống sót" sau set diễn dù bị tạt nước cả show là biết.

Điều đặc biệt là sản phẩm này hiện vẫn chưa được mở bán chính thức nên chị em cứ chuẩn bị tinh thần đón chờ đi nhé!

4. Mắt: Má hồng M.A.C Mineralize Blush #Humour Me

Thay vì dùng phấn mắt riêng, makeup artist đã chọn em má hồng màu #Humour Me của nhà M.A.C vì "độ bóng nhẹ trông rất đẹp" để tạo nên lớp makeup tự nhiên đúng style Hàn. Đây là một tông nude nhạt với ánh nhũ vừa phải, cực kỳ hợp để làm đều màu bầu mắt và tạo hiệu ứng mắt sâu nhẹ nhàng. Đồng thời em này còn giúp gương mặt trông nhỏ gọn hơn, đây cũng là 1 tip "nhỏ mà có võ" được gái xinh thường xuyên ứng dụng.

Nơi mua: MAC Cosmetics

5. Highlight: OFRA Highlighter #Out of this World

Item cực hot trên Xiaohongshu và Threads - OFRA highlight phiên bản mới được khen ngợi là "đỉnh của chóp" trong mùa hè. Màu highlight của em này có ánh xanh ngả vàng nhẹ tạo cảm giác mát mẻ về thị giác và khi lên da thì bắt sáng như được chiếu spotlight, giúp tổng thể makeup thêm long lanh mà không cần dùng đến sản phẩm bóng nước riêng.

Nơi mua: OFRA Cosmetics

6. Kẻ mắt: Picasso Pro 8 Liquid Define Liner #02 Brown

Piccasso nổi tiếng với bộ cọ trang điểm nhưng cây kẻ mắt nước này cũng đáng chú ý không kém. Tuy nhiên em này có chất mực dẻo, có độ chống nước cao nhưng lại khá nhanh khô, thích hợp cho các MUA chuyên nghiệp hơn là makeup tay mơ. Ở Waterbomb 2025, Eunbi đã dùng màu nâu tạo cảm giác tự nhiên, dễ phối với mọi kiểu makeup Hàn Quốc.

Nơi mua: Coolbe

7. Má hồng: Dior Rouge Blush #100 Nude Look

Với tone hồng be ngọt ngào, bảng má này của Dior từng viral một thời gian dài nhờ khả năng nâng tông da mà không bị lố. Nhờ vậy mà Eunbi vẫn tỏa sáng trên sân khấu với layout không thể tự nhiên hơn. Em này cũng dễ dùng cho cả tone da vàng và trắng, không kén mặt, không bị dày dù có chồng nhiều lớp.

Nơi mua: Kallos Vietnam

8. Má hồng + Highlight nhẹ: Laura Mercier RoseGlow Blush Colour Infusion #All That Sparkles

Makeup artist còn khéo léo phối thêm một lớp má shimmer của nhà Laura Mercier nhẹ nhàng để tạo hiệu ứng bắt sáng cho vùng má và sống mũi. Sản phẩm có nhũ ngọc trai tinh tế, giúp đôi má sáng bóng tự nhiên. Tone hồng nude này mang lại cảm giác dịu dàng, thanh lịch, lại cực kỳ ăn ảnh khi lên hình.

Nơi mua: John Lewis

9. Son môi: TONYMOLY Shocking Lip Tint #7 Burnt Rose

TONYMOLY Shocking Lip Tint là son bóng nhưng không dính, có khả năng chống trôi đến 100 giờ, đúng chuẩn son "thần thánh" cho sân khấu Waterbomb. Điểm đặc biệt của cây son này là thiết kế đầu cọ dễ thao tác, đánh lòng môi hay full môi đều đẹp. Eunbi dùng tone màu #7 là đỏ hồng trầm, không quá chói mà vẫn tạo điểm nhấn.

Nơi mua: Tonymoly



Nguồn: IG ayyounging, beauty321