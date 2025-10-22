Nữ thần phim giờ vàng VTV: U45 đã 2 lần sinh nở, nhan sắc lẫn style vẫn đẹp như nắng chiếu qua tim

Hồng Diễm - người được mệnh danh là nữ thần phim giờ vàng VTV, được khán giả Việt đặc biệt yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng cùng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng, Cả Một Đời Ân Oán, Cầu Vồng Tình Yêu, Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Sau một thời gian vắng bóng, nữ diễn viên chuẩn bị tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ trong bộ phim Lằn Ranh, dự kiến lên sóng từ ngày 24/10, hứa hẹn tiếp tục gây bão giờ vàng VTV.

Ở ngoài đời, Hồng Diễm đã bước sang tuổi 42 và là mẹ của hai con. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, thanh lịch cùng phong thái dịu dàng đậm chất Á Đông. Đặc biệt, gu thời trang tinh tế, sang trọng nhưng vẫn gần gũi của Hồng Diễm luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều chị em, nhất là hội U40-U45. Cùng “soi” lại tủ đồ của nữ thần phim giờ vàng VTV, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy vô vàn ý tưởng để bước vào con đường mặc đẹp!

Mới đây nhất Hồng Diễm xuất hiện trong họp báo ra mắt phim Lằn Ranh khiến khán giả được phen sốc visual. Mái tóc ngắn được tạo kiểu giúp khuôn mặt Hồng Diễm sáng bừng, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đặc biệt chiếc váy Hồng Diễm diện đã giúp cô ghi trọn điểm thanh lịch. Trên trang MXH cá nhân của Hồng Diễm, chị em ùa vào xin thông tin của chiếc đầm này là đủ hiểu độ hot của em nó. Được biết đây là item đến từ brand Việt DeNio. Chị em có thể tham khảo mua sản phẩm ngay tại đây nhé!

Tủ đồ của Hồng Diễm luôn ưu ái những thiết kế mang phong cách nhã nhặn, thanh lịch. Chúng hoàn toàn hòa hợp với nét đẹp dịu dàng và đậm chất nữ tính của cô. Và chiếc đầm trắng tinh khôi, điểm xuyết bằng những chi tiết ren được sắp đặt và cắt may khéo léo này, chính là minh chứng rõ nét cho gu thời trang tinh tế ấy.

Hồng Diễm hack tuổi cực đỉnh không chỉ nhờ gương mặt xinh tươi mà còn nhờ gu thời trang sành điệu. Các chị em U45 có thể học hỏi combo áo sơ mi + quần jeans ống loe + giày cao gót mũi nhọn của Hồng Diễm. Đảm bảo khi diện lên sẽ trẻ ra ít nhất 5 tuổi!

Áo trễ vai phối cùng chân váy dài trắng là một gợi ý rất hay ho dành cho các chị em theo đuổi style nữ tính, sành điệu. Sự kết hợp này vừa tôn lên bờ vai thon mềm mại, vừa mang lại vẻ bay bổng, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có. Chỉ cần khéo léo thêm đôi giày cao gót hoặc túi xách nhỏ xinh, bạn đã có ngay set đồ chuẩn chỉnh cho những buổi dạo phố hay hẹn cà phê cuối tuần.

Áo sơ mi trắng và chân váy chữ A luôn là bộ đôi đẹp trường tồn, đẹp bất bại. Và dĩ nhiên Hồng Diễm cũng áp dụng triệt để công thức này để ghi điểm. Vào những ngày bận rộn không biết mặc gì, phối gì thì đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng.



