"Nữ thần fancam" từng cứu cả nhóm nhờ 1 video, nay tái xuất gây xôn xao vì visual quá khác lạ

Gần 10 năm sau khi trở thành hiện tượng Kpop với fancam Up & Down huyền thoại, cuộc sống của Hani cũng đã có nhiều đổi khác. Tuy nhiên, sức hút mạnh mẽ từ màn trình diễn của bản nhạc đã giúp nhóm nữ EXID thoát nguy cơ tan rã vẫn không đổi khác. Trong một sự kiện gần đây, Up & Down một lần nữa được EXID mang lên sân khấu và "công thần" Hani tiếp tục gây sốt nhờ video của riêng mình với hơn 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Đặc biệt, ngoại hình của Hani trong lần xuất hiện này cũng được nhận xét đã có nhiều thay đổi sau biến cố dẫn đến hoãn hôn lễ vô thời hạn hồi 2024.

Hani cùng EXID trình diễn Up & Down trong 1 chương trình mới đây (Nguồn TikTok).



Không còn kiểu tóc dài dịu dàng từng là thương hiệu một thời, Hani xuất hiện với tóc bob ngang vai uốn nhẹ, mang đến cảm giác cá tính, sắc sảo. Gương mặt cô được trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái tươi tắn và ánh mắt sắc lẹm.

Visual mới của Hani gây bất ngờ nhưng vẫn được khen ngợi hết lời nhờ sự tự tin và phù hợp với hình tượng hiện tại. Đặc biệt, vóc dáng săn chắc, vòng eo phẳng lì cũng khiến khán giả trầm trồ. So với thời kỳ đỉnh cao 2014, có thể thấy Hani của 2025 không còn là "bánh bèo" hay đóng khung mình trong hình tượng sexy thông thường, thay vào đó là một phiên bản mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Dưới video đang viral MXH, hàng loạt bình luận cho rằng họ không còn nhận ra Hani ngày nào với diện mạo hiện tại nhưng phong độ nhan sắc của cô thì không hề đổi khác sau gần một thập kỷ. Một màn quay lại ấn tượng xứng đáng với danh xưng "nữ thần fancam" một thời.

- Cô ấy trông khác khi không có tóc mái nhưng vẫn xinh đẹp quá chừng.

- Mom vẫn slay quá.

- Hani trông healthy ghê.

Không phải ngẫu nhiên ở thời kỳ đỉnh cao 2014 - 2016, Hani (EXID) từng được mệnh danh là "nữ thần fancam" của Kpop. Sở hữu visual đặc trưng với mái tóc dài, mái thưa và nụ cười rạng rỡ, Hani dễ dàng chiếm trọn spotlight trong mỗi lần xuất hiện. Gương mặt của cô lúc đó là sự kết hợp hài hòa giữa nét nữ tính và cá tính hiện đại, vừa đủ dịu dàng nhưng vẫn toát lên thần thái idol thế hệ mới.

Fancam huyền thoại của Hani là phao cứu sinh từng giúp bản thân cô và EXID vực dây.

Bên cạnh gương mặt, vóc dáng của Hani cũng là một trong những điểm khiến người hâm mộ mê mệt. Vòng eo siêu nhỏ, đôi chân dài săn chắc và vóc dáng đồng hồ cát cân đối giúp cô dễ dàng chinh phục mọi outfit từ sơ mi buộc hờ với skinny jeans đến những trang phục gợi cảm hơn. Đặc biệt, phong thái trình diễn tự tin, body khỏe khoắn và chuyển động dứt khoát trong fancam năm nào đã trở thành biểu tượng, giúp Hani một bước vươn lên hàng top visual gen 2.

Sau năm 2020, khi bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất, Hani cũng thay đổi hình tượng sang hướng trưởng thành, tối giản và sâu sắc hơn. Không còn xuất hiện với vẻ ngoài sexy năng động như thời kỳ quảng bá cùng EXID, từ cách ăn mặc, kiểu tóc đến cả thần thái, Hani như "tái sinh" thành người phụ nữ của điện ảnh: tinh tế, chậm rãi và toát lên sức hút nội tâm.

Giữa năm 2024, nữ idol tuyên bố kết hôn nhưng ngay sau đó vị hôn phu là bác sĩ của cô bất ngờ liên can đến một vụ bê bối y khoa. Sau 8 tháng ở ẩn, Hani lộ diện và hoạt động MXH trở lại vào ngày 1/3/2024 với bức ảnh selfie cùng mái tóc ngắn phóng khoáng. Bức hình một lần nữa cho thấy mặt mộc chưa bao giờ là yếu điểm của cô, thậm chí còn giúp Hani được yêu thích nhờ hình ảnh gần gũi, chân thật.