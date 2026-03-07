Nữ thần công sở đẹp nhất màn ảnh Hàn 2026: Biến văn phòng thành sàn diễn thời trang, cả châu Á muốn học lỏm

Sau một thời gian vắng bóng, Lee Sung Kyung chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim mang tên In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em) . Trong phim, cô hóa thân thành một giám đốc thiết kế của nhà mốt danh tiếng - vai diễn đòi hỏi khí chất, bản lĩnh và gu thẩm mỹ cao. Như mọi lần, nữ diễn viên tiếp tục đốn tin khán giả với vẻ ngoài khí chất cùng visual xinh lung linh và đôi mắt màu hổ phách hút hồn, góc quay nào cũng cực "slay".

Lê Sung Kyung đầy cuốn hút và khí chất trong phim mới

Vào vai chuyên gia trong ngành thời trang, tạo hình của Lee Sung Kyung càng gây ấn tượng với phong cách công sở thanh lịch, hiện đại, không cầu kỳ mà vẫn rất có gu. Cô thường xuyên lăng xê những item quen thuộc chốn văn phòng như blazer, áo sơ mi, váy suông hay quần âu tối giản. Cách phối màu và phom dáng vừa vặn giúp tổng thể luôn chỉn chu, cứ mặc là auto đẹp. Dạo một vòng những outfit mà nữ diễn viên diện trong phim, nàng công sở chắc chắn sẽ bỏ túi được nhiều ý tưởng để nâng tầm style đi làm.

Áo blazer phom oversized là một trong những item được Lee Sung Kyung diện nhiều nhất. Kiểu áo này có hơi hướng menswear quyền lực mà không cứng nhắc, dễ dàng giúp cô nàng thể hiện vị thế chuyên gia trong ngành. Với item này, người đẹp chủ yếu mix cùng chân váy ngắn để tránh cảm giác đứng tuổi, nhấn nhá thêm đôi boots cao thì đúng là chuẩn bài.

Diện đồ theo set luôn là lựa chọn nhanh gọn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao. Trong môi trường công sở, nữ diễn viên In Your Radiant Season mặc một set chân váy ngắn và áo khoác kaki sáng màu, giúp tổng thể trông sành điệu và năng động. Với outfit này, Lee Sung Kyung tập trung phối màu đơn giản, mix màu sáng từ váy áo với màu đen chất liệu da từ thắt lưng, cổ áo và boots để outfit trông sang hơn.

Cardigan luôn là lựa chọn an toàn của mọi cô gái. Chiếc áo này khiến người mặc trông thanh lịch, chỉn chu hơn và đủ kín đáo để diện đi làm. Với món đồ này, bạn có thể mix cùng áo 2 dây, tank top hay áo baby tee bên trong đều đẹp, đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt.

Áo gile cũng là một món đồ thể hiện sự có gu và phóng khoáng của người mặc. Diện item này đi làm mang lại cảm giác lịch sự vừa đủ, không quá nghiêm túc nhưng vẫn rất thời thượng. Nếu không mix với nguyên set áo sơ mi và quần tây cùng màu như Lee Sung Kyung thì bạn có thể phối áo gile với blazer, áo sơ mi hay thậm chí là không cần layering thì vẫn rất đẹp, tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp và phù hợp môi trường công sở.

Làm trong ngành thời trang nên đến áo sơ mi mà Lee Sung Kyung diện trong phim cũng phải cách điệu mới chịu. Khác với tinh thần tối giản, thoải mái của áo sơ mi thường, kiểu cách điệu giúp outfit trông sang chảnh hơn, diện lên vibe tiểu thư tràn màn hình.

Gợi ý nơi mua: Dream Island , Emxinh.studio



