Nữ siêu mẫu từng "đá" Ronaldo: Mang bụng bầu lên sàn diễn khiến cả thế giới trầm trồ

Trước khi có chuyện tình đẹp như cổ tích với Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo từng trải qua một trong những mối tình nổi tiếng nhất làng giải trí và thể thao thế giới. Người phụ nữ đồng hành cùng anh trong suốt 5 năm ấy không ai khác chính là siêu mẫu người Nga Irina Shayk.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Irina còn là một trong những người mẫu thành công nhất thế giới. Điều thú vị là dù từng được biết đến với danh xưng "bạn gái Ronaldo", cô đã chứng minh bản thân hoàn toàn có thể tỏa sáng bằng chính sự nghiệp riêng. Từ một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê nước Nga, Irina Shayk đã trở thành gương mặt được các nhà mốt hàng đầu săn đón và là biểu tượng thời trang được ngưỡng mộ trên toàn cầu.

Chuyện tình 5 năm từng khiến cả thế giới dõi theo

Irina Shayk và Cristiano Ronaldo gặp nhau vào năm 2010 trong một chiến dịch quảng cáo. Ngay từ những lần xuất hiện đầu tiên, cặp đôi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế nhờ ngoại hình nổi bật và sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong suốt 5 năm bên nhau, Irina thường xuyên xuất hiện cùng Ronaldo tại các lễ trao giải bóng đá, những bữa tiệc danh giá và nhiều sự kiện thời trang lớn trên thế giới. Họ từng được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất của làng thể thao và giải trí.

Tuy nhiên, đầu năm 2015, cả hai chính thức xác nhận chia tay. Truyền thông quốc tế khi đó đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau, từ những mâu thuẫn trong gia đình đến sự khác biệt trong định hướng cuộc sống. Một số nguồn tin còn cho rằng mối quan hệ giữa Irina và mẹ của Ronaldo không thực sự hòa hợp. Dù nguyên nhân thực sự chưa bao giờ được cả hai công khai chi tiết, cuộc chia tay vẫn gây chấn động dư luận thời điểm đó. Điều đáng chú ý là chỉ sau một ngày, tài khoản mạng xã hội của Irina mất đi 11 triệu người theo dõi. Nhiều người cho rằng danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng đáng kể sau khi không còn gắn liền với ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Từ cô gái nghèo vùng quê nước Nga tới sàn diễn quốc tế

Irina Shayk sinh năm 1986 tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Chelyabinsk của Nga. Tuổi thơ của cô không hề trải đầy hoa hồng. Cha mất sớm khi Irina còn nhỏ, mẹ phải làm nhiều công việc khác nhau để nuôi hai chị em khôn lớn. Chính hoàn cảnh khó khăn đã giúp Irina hình thành tính cách mạnh mẽ và độc lập từ rất sớm. Năm 19 tuổi, cô bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu sau khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp địa phương.

Sở hữu chiều cao 1,78m, đôi mắt xanh sâu hút cùng gương mặt sắc sảo mang nét đẹp Đông Âu đặc trưng, Irina nhanh chóng thu hút sự chú ý của các công ty người mẫu quốc tế. Chỉ sau vài năm, cô đã xuất hiện tại những kinh đô thời trang lớn nhất thế giới như Paris, Milan, London và New York.

Biểu tượng của làng thời trang cao cấp

Nếu giai đoạn đầu sự nghiệp, Irina được biết đến nhiều qua các chiến dịch đồ bơi và nội y, thì những năm sau đó cô đã thành công chuyển mình sang lĩnh vực high fashion đầy cạnh tranh. Thần thái lạnh lùng, bước catwalk mạnh mẽ và khả năng biến hóa đa dạng giúp Irina trở thành nàng thơ của nhiều thương hiệu danh tiếng. Cô liên tục xuất hiện trên sàn diễn của Versace, Schiaparelli, Oscar de la Renta, Mugler, Vivienne Westwood hay Jean Paul Gaultier.

Điều khiến giới thời trang đánh giá cao Irina không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở khả năng truyền tải tinh thần của từng bộ sưu tập. Cô có thể hóa thân thành quý cô quyền lực, người phụ nữ quyến rũ hay một nhân vật nghệ thuật đầy cá tính chỉ trong vài bước catwalk.

Mang bụng bầu 6 tháng lên show Victoria's Secret

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Irina Shayk diễn ra vào năm 2016. Khi đó, cô xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show trong lúc đang mang thai khoảng 6 tháng con gái đầu lòng với nam diễn viên Bradley Cooper. Đây là điều mà rất ít người mẫu từng làm được trong lịch sử chương trình. Dù bụng bầu đã lộ rõ, Irina vẫn tự tin trình diễn với thần thái chuyên nghiệp. Hình ảnh ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ: mạnh mẽ, độc lập và không để việc làm mẹ trở thành rào cản đối với sự nghiệp.

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi 39

Hiện tại, Irina Shayk vẫn là một trong những siêu mẫu đắt show nhất thế giới. Cô liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang danh tiếng, tham gia các chiến dịch quảng cáo lớn và trình diễn tại những tuần lễ thời trang quan trọng. Khối tài sản của cô được ước tính khoảng 25 triệu USD. Tuy nhiên, điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là việc Irina đã xây dựng được vị thế riêng vững chắc, vượt xa danh xưng "bạn gái cũ của Ronaldo".

Từ một cô gái nghèo ở vùng quê nước Nga đến biểu tượng thời trang quốc tế, Irina Shayk là minh chứng cho việc tài năng, sự nỗ lực và bản lĩnh cá nhân có thể giúp một người phụ nữ tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và có lẽ, đó mới là danh hiệu đáng tự hào nhất mà cô sở hữu.