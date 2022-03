Nữ phụ "Hẹn Hò Chốn Công Sở": Từng để tóc dài thướt tha, nhưng mái tóc ngắn chuẩn style ái nữ nhà giàu mới khiến chị em mê mệt

Thay đổi kiểu tóc một cái, thần thái của Seol In Ah lột xác hoàn toàn. Gương mặt nhỏ nhắn cân đối của Seol In Ah càng ấn tượng hơn với kiểu tóc bob chạm vai. Kiểu tóc giúp cô khoe được đôi xương quai xanh cùng đường xương hàm gợi cảm. Và cũng chính mái tóc ngắn đã giúp Seol In Ah sang chảnh kiêu sa hơn bội phần.