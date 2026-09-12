Nữ phụ được khen đẹp nhất Đầu Xuân Tươi Sáng, lên phim phải dìm bớt cho đỡ nổi bật

Sự thành công ngoài mong đợi của Đầu Xuân Tươi Sáng không chỉ giúp cặp đôi diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được săn đón mà còn kéo theo sự chú ý dành cho dàn diễn viên phụ.

Mới đây, một đoạn video bắt trend công sở lấy cảm hứng từ video gây sốt của "sếp Luke" Tỉnh Bách Nhiên do Ninh Tâm – người đảm nhận vai Kitty thực hiện cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không còn bị "đóng khung" trong tạo hình nhân vật, nữ diễn viên nhanh chóng nhận về nhiều lời khen nhờ visual nổi bật và vóc dáng cuốn hút. Đáng chú ý, không ít khán giả còn nhận xét Ninh Tâm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng nhất so với dàn mỹ nhân của phim. Nhiều người còn bày tỏ sự tiếc nuối vì nhan sắc này chưa được khai thác triệt để trong phim.

Đoạn video bắt trend công sở của Ninh Tâm đang nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH xứ tỷ dân. (Nguồn: Xiaohongsu)

Nhân vật Kitty do nữ diễn viên đảm nhận có thời lượng lên hình không nhiều nhưng vẫn đủ sức tạo dấu ấn với người xem. Nhân vật gây ấn tượng với diện mạo cá tính và sang chảnh cùng những trang phục ôm sát tôn dáng.

Giao diện đời thường của Ninh Tâm khiến nhiều người còn cho rằng tạo hình trong phim còn có phần "phong ấn" nhan sắc của cô. Nữ diễn viên diện áo hai dây màu xanh pastel với phần ngực cúp nhẹ, kết hợp quần trắng ôm sát và có độ loe vừa phải ở gấu, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân đáng kể. Thiết kế tối giản nhưng tôn trọn bờ vai thon, vòng eo gọn cùng đường cong cơ thể mềm mại, khiến tổng thể vừa thanh lịch vừa có nét quyến rũ hiện đại.

Set đồ thời thượng giúp sắc vóc của Ninh Tâm bùng nổ.

Mái tóc ngắn ngang vai được tỉa layer ngẫu hứng, kính mắt và đôi khuyên tai Chanel giúp diện mạo cô thêm thời thượng, phóng khoáng. Đặc biệt, cách phối màu trắng – xanh nhạt càng làm nổi bật làn da mịn và vẻ ngoài trong trẻo của người đẹp. Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, những bộ cánh nhân vật Kitty mặc vẫn có độ tôn dáng nhưng có phần hơi nặng nề, đôi lúc còn bị lỗi thời khiến visual của cô chưa được phát huy một cách triệt để.

Phiên bản Kitty đời thực sành điệu và thời thượng hơn rất nhiều!

Nhiều netizen cho rằng Ninh Tâm là mỹ nhân đẹp nhất Đầu Xuân Tươi Sáng, cho rằng tạo hình trên phim phải "kìm hãm" visual của nữ diễn viên.

Ngoài đời, Ninh Tâm cũng ghi điểm với nhan sắc pha trộn giữa nét ngọt ngào và cá tính. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp đươc ví như đồ họa AI với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, cân đối. Sống mũi cao, thẳng giúp góc nghiêng của cô đặc biệt nổi bật, trong khi đôi mắt to, long lanh cùng hàng mi cong khiến tổng thể gương mặt thêm phần cuốn hút. Làn da trắng mịn càng làm tôn lên vẻ ngoài trong trẻo, mềm mại nhưng vẫn rất sang chảnh. Đặc biệt, nụ cười tươi tắn, rạng rỡ cũng giúp visual của người đẹp tạo được nhiều thiện cảm với công chúng.



Visual xinh đẹp cùng đường nét sắc bén của Ninh Tâm.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Ninh Tâm còn gây chú ý với vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon gọn. Hình thể của nữ diễn viên không đi theo hướng quá gầy thiếu sức sống mà vẫn giữ được những đường cong mềm mại, giúp cô diện trang phục ôm dáng hay những thiết kế nữ tính đều rất nịnh mắt. Để duy trì phong độ hình thể, Ninh Tâm cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, cho thấy cô khá chăm chỉ trong việc vận động và giữ dáng. Body gầy nhưng vẫn mang lại cảm giác khỏe khoắn của nữ diễn viên Đầu Xuân Tươi Sáng. Bên cạnh sắc vóc, phong cách đời thường của nữ diễn viên cũng ghi điểm nhờ sự trẻ trung, nữ tính. Cô thường ưu tiên những thiết kế đơn giản như áo hai dây, váy, quần jeans hay các gam màu sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn thời thượng. Cách ăn mặc này càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào của Ninh Tâm.

Phong cách nữ tính và trẻ trung của nữ diễn viên.

Ảnh: Xiaohongsu.Ảnh: Xiaohongsu.